『あったら、いいな』を合言葉に！フォトジェニックとスポーツビューティがここにある！　和田長浜プライベートビーチがコミュニティパーク化！

１）ビーチ利用者のみならず、地元住民の利便性を高める！

京浜急行・三崎口駅から無料シャトルバスを毎日運行！

アクセススムーズのストレスフリー！京浜急行・三崎口駅から和田・長浜海岸まで、直通の無料シャトルバスが毎日運行しています。

地元の皆様や観光でお越しの方も、どなたでも無料でご利用いただけます。

２）女優ミラー完備のパウダールーム！

量販店やEコマースでは体験できない、特別な美容体験をご用意。 強い日差しや過酷な環境で傷みがちな髪も、ここで一変。高級美容ドライヤーメーカー各社オススメの製品を、無料で比較・体験できます。

３）大人限定！疲れを癒せるジャグジー！

ビーチハウスの屋外に設置されたジャグジーバスで、贅沢なひとときを。 日替わりの入浴剤がもたらす効能で、心も体もリフレッシュできます。

４）こんなフォトジェニック！見たことない！

趣向を凝らしたオブジェなど、無料の撮影スポットがたくさん！

思い出の写真をたっぷり撮って、この夏、最高の一枚を残しましょう！

５）ビーチスポーツを思いっきり楽しめるフィールド！

周囲にも安全・安心を整えたビーチフィールドを完備。

「ライジング・ビーチヨガ」「ビーチスポーツ大会」なども招聘してます。

もちろん、開放日は無料でビーチスポーツを楽しめます。

株式会社ナイトラス（神奈川県横浜市瀬谷区本郷2-28-17-735 代表：斉藤 真樹）

施工造作、内装工事をはじめ プロモーション全般の企画・プロデュースのほか

●社員総会、表彰式、代理店会議などの演出・プロデュース

●展示会ブース 施工・演出・プロデュース

●流通・販路を絡めたプロモーション

●プレスローンチ、メディア招聘 なども得意としております。

例年、自社運営しているプライベートビーチを

『あったら、いいな』を合言葉に、 コミュニケーションの場を拡げていきます。

