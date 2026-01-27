『あったら、いいな』を合言葉に！フォトジェニックとスポーツビューティがここにある！ 和田長浜プライベートビーチがコミュニティパーク化！
１）ビーチ利用者のみならず、地元住民の利便性を高める！
京浜急行・三崎口駅から無料シャトルバスを毎日運行！
アクセススムーズのストレスフリー！京浜急行・三崎口駅から和田・長浜海岸まで、直通の無料シャトルバスが毎日運行しています。
地元の皆様や観光でお越しの方も、どなたでも無料でご利用いただけます。
２）女優ミラー完備のパウダールーム！
量販店やEコマースでは体験できない、特別な美容体験をご用意。 強い日差しや過酷な環境で傷みがちな髪も、ここで一変。高級美容ドライヤーメーカー各社オススメの製品を、無料で比較・体験できます。
３）大人限定！疲れを癒せるジャグジー！
ビーチハウスの屋外に設置されたジャグジーバスで、贅沢なひとときを。 日替わりの入浴剤がもたらす効能で、心も体もリフレッシュできます。
４）こんなフォトジェニック！見たことない！
趣向を凝らしたオブジェなど、無料の撮影スポットがたくさん！
思い出の写真をたっぷり撮って、この夏、最高の一枚を残しましょう！
５）ビーチスポーツを思いっきり楽しめるフィールド！
周囲にも安全・安心を整えたビーチフィールドを完備。
「ライジング・ビーチヨガ」「ビーチスポーツ大会」なども招聘してます。
もちろん、開放日は無料でビーチスポーツを楽しめます。
株式会社ナイトラス（神奈川県横浜市瀬谷区本郷2-28-17-735 代表：斉藤 真樹）
施工造作、内装工事をはじめ プロモーション全般の企画・プロデュースのほか
●社員総会、表彰式、代理店会議などの演出・プロデュース
●展示会ブース 施工・演出・プロデュース
●流通・販路を絡めたプロモーション
●プレスローンチ、メディア招聘 なども得意としております。
例年、自社運営しているプライベートビーチを
『あったら、いいな』を合言葉に、 コミュニケーションの場を拡げていきます。
メディア・取材：
サードプロモーション
info3@earth1.co.jp
賛同 そのほか お問い合わせ：
ナイトラス 小佐野・斎藤
osano@earth1.jp
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iFW6MXa8WMA ]