『あったら、いいな』を合言葉に！フォトジェニックとスポーツビューティがここにある！　和田長浜プライベートビーチがコミュニティパーク化！

株式会社Nitrous







１）ビーチ利用者のみならず、地元住民の利便性を高める！


京浜急行・三崎口駅から無料シャトルバスを毎日運行！



アクセススムーズのストレスフリー！京浜急行・三崎口駅から和田・長浜海岸まで、直通の無料シャトルバスが毎日運行しています。


地元の皆様や観光でお越しの方も、どなたでも無料でご利用いただけます。




２）女優ミラー完備のパウダールーム！



量販店やEコマースでは体験できない、特別な美容体験をご用意。　　　　　　　　　　　　　　　　　強い日差しや過酷な環境で傷みがちな髪も、ここで一変。高級美容ドライヤーメーカー各社オススメの製品を、無料で比較・体験できます。




３）大人限定！疲れを癒せるジャグジー！



ビーチハウスの屋外に設置されたジャグジーバスで、贅沢なひとときを。　　　　　　　　　　　　　　　日替わりの入浴剤がもたらす効能で、心も体もリフレッシュできます。




４）こんなフォトジェニック！見たことない！



趣向を凝らしたオブジェなど、無料の撮影スポットがたくさん！


思い出の写真をたっぷり撮って、この夏、最高の一枚を残しましょう！




５）ビーチスポーツを思いっきり楽しめるフィールド！



周囲にも安全・安心を整えたビーチフィールドを完備。


「ライジング・ビーチヨガ」「ビーチスポーツ大会」なども招聘してます。


もちろん、開放日は無料でビーチスポーツを楽しめます。







株式会社ナイトラス（神奈川県横浜市瀬谷区本郷2-28-17-735　代表：斉藤　真樹）



施工造作、内装工事をはじめ プロモーション全般の企画・プロデュースのほか


●社員総会、表彰式、代理店会議などの演出・プロデュース


●展示会ブース　施工・演出・プロデュース


●流通・販路を絡めたプロモーション


●プレスローンチ、メディア招聘 なども得意としております。



例年、自社運営しているプライベートビーチを


『あったら、いいな』を合言葉に、 コミュニケーションの場を拡げていきます。



メディア・取材：


サードプロモーション　


info3@earth1.co.jp



賛同　そのほか　お問い合わせ：


ナイトラス　　小佐野・斎藤


osano@earth1.jp


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iFW6MXa8WMA ]