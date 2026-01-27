寒～い冬“オニオンスープの出る蛇口″がホテルロビーに登場！ホットでユニークな一杯のおもてなし【メルキュール札幌】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

札幌市の繁華街すすきのに位置するメルキュール札幌（札幌市中央区南４条西２丁目2-4 ／総支配人 カーセル・クリストファー）は、「さっぽろ雪まつり」開催期間中の2月4日（水）から11日（水）までの期間限定で、同ホテル3階ロビーにて、蛇口をひねるとあたたかいスープが出てくるユニークな演出『オニオンスープの出る蛇口』と『ほたてスープの出る蛇口』を設置します。

提供するスープは、生産量日本一を誇る北見たまねぎを使用した「北海道オニオンスープ」と、北海道産のほたてを使用した「北海道ほたてスープ」の2種類で、どちらのスープも北見市に本社を構える加工食品メーカー、株式会社グリーンズ北見の人気商品です。

この時期メインとなる国外や北海道外からのお客様に向けて、ホテルでのユニークな体験とともに、北海道の大地と海が育む豊かな食の体験を提供致します。

同期間中、札幌市内にある系列ホテル「グランドメルキュール札幌大通公園」でも、同じ企画を展開しお客様をお迎えする予定です。

蛇口から注がれるオニオンスープとほたてスープ。記憶に残るサプライズ演出

ロビーに蛇口が！そして、そこからから注がれるのは、あたたかなオニオンスープとほたてスープ。

思いがけない嬉しいサプライズに足を止め、寒さが吹き飛び、写真を撮りたくなる遊び心のある仕掛けです。お客様が必ず通るエレベーター前に設置致します。

"オニオンスープの出る蛇口″（イメージ）。蛇口をひねるとあったかいオニオンスープが。

冷えた体がほぐれて行く、冬の北海道ならではの五感体験

平均気温マイナス３度、夜間の平均はマイナス７度近くなる2月の札幌。蛇口から立つスープの湯気と香り、悴んだ手でそっと持つスープの温かさなど、真冬の北海道ならではの旅気分を存分に高める体験型のおもてなしとして当企画は生まれました。

※画像は実際のご提供方法とは異なります。

北海道産の素材をぎゅっと凝縮した心と体に沁みる一杯

オニオンスープに使用されているのは、生産量日本一を誇る北海道の「北見たまねぎ」。日照時間が長く、寒暖差のある環境で育った北見たまねぎは甘味と旨味が強いのが特徴です。

ほたてスープに使用されているのは、北海道産のほたて。冷たい海水と豊かな栄養で育ち、濃厚な甘みと旨味が特徴です。

北見たまねぎを使った「北海道オニオンスープ」（商品イメージ）北海道産のホタテを使った「北海道ほたてスープ」（商品イメージ）

北見たまねぎキャラクター「きーたん」。北見たまねぎをPRするお仕事をしています。『オニオンスープの出る蛇口』と『ほたてスープの出る蛇口』イベント概要

開催期間：2026年2月4日（水）～11日（水）

提供時間：8時～11時 / 15時～19時

提供場所：メルキュール札幌３F レストランボルドー前

北見たまねぎ「きーたん」も来るよ！

2月4日（水）8時～11時、メルキュール札幌に北見たまねぎキャラクター「きーたん」がやってきてお客様をお出迎えします。

使用したスープは、当館レストランメニューにも登場

当企画で使用しているスープは、調味料としても定評があります。

期間中当館のレストラン・ボルドーでは、「北海道オニオンスープ」と、同じシリーズの商品「北海道じゃがバタースープ」を使ったロールキャベツを朝食・ランチビュッフェでご提供いたします。

こちらもご期待ください。

大きな窓に光が差し込む「レストラン・ボルドー」「レストラン・ボルドー」ランチビュッフェイメージ

※記載の内容はやむを得ない事情により、予告なく変更される場合があります。

メルキュール札幌について

フランスの名門ホテルチェーン、ACCORがプロデュースするミッドスケールブランドのホテル。

歓楽街・ススキノに位置し、「ボルドーの香りを纏う大人の遊び場」をコンセプトに、285室の客室、大小3つの宴会場、フィットネスジム、レストラン、バーを備えています。札幌の中心部にもほど近く、ビジネスにもレジャーにも最適なロケーションです。

3階のレストラン「ボルドー」では、旬の野菜をふんだんに取り入れたフレンチベースの料理をご提供。また、ビアテラスや音楽・DJイベントも不定期に開催し、地元のお客様にも愛される“大人の遊び場”を目指しています。

開業日：2009年6月1日

代表電話番号： 011-513-1100

Email： H7023-RE@accor.com

アクセス：地下鉄南北線すすきの駅より徒歩3分 / 地下鉄東豊線豊水すすきの駅より徒歩1分 / 空港バス乗・降車場より徒歩2分

ホームページ：https://mercuresapporo.com/ja/

インスタグラム：https://www.instagram.com/mercure_sapporo

フェイスブック：https://www.facebook.com/mercurehotelsapporo

すすきのの繁華街に位置するメルキュール札幌

館内に１歩入ると異国情緒漂う空間が広がる

随所に施された遊び心のあるデザイン

夏のみオープンする中庭のビアテラス

