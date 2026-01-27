かんたんなパーツを加工していけば、かわいいイラストが完成！ 『◯△▢でつくる　Illustrator描き方講座』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『◯△▢でつくる Illustrator描き方講座』を発売しました。

『◯△▢でつくる Illustrator描き方講座』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303017/

本書は、デザイン誌『+DESIGNING』の大人気連載「イラレマスター・はむこさんの◯△▢でなにつくろ？」の待望の書籍化です。Illustratorの最新バージョンに合わせて内容をアップデートし、さらに書き下ろしの新規記事と完成データも収録しました。

最大の特徴は、苦手な方の多い「ペンツール」を使わず、初心者でも簡単な操作でイラストが描ける多彩な技法を紹介している点です。絵心や器用さに自信がなくても大丈夫。◯△▢といった基本図形を組み合わせるだけで、オリジナルのイラストが仕上がります。さらに、質感を高めるテクニックやモチーフの“らしさ”を表現するコツも満載。単調にならない、クオリティの高い作品づくりを学べます。

本書の作例では、長年親しまれてきた定番機能から比較的新しい便利機能まで、イラスト制作と相性のよい機能を紙幅の許す限り網羅しました。「基本の次へステップアップしたい」という方はもちろん、ベテランユーザーにとっても新しい発見があるはず。かわいいイラストを描きながら、自然とスキルアップできる一冊です。

〈本書の内容〉

■PART1 基本編

基本操作／基本図形／変形・重ね順・位置／図形のアレンジ／ショートカット

■PART2 お絵描き編

かわいい女の子／かわいいネコ／飾り罫／和のモチーフ／和の紋様／お菓子／

金魚／おばけ／お弁当／ケーキとコーヒー／小さな部屋／つやつやアイコン／

花束／レトロイラスト／深海クラゲ／雪の結晶

■PART3 応用編

アピアランス／再配色／カラーモードと印刷向け機能／生成AIを使った機能

〈本書の特長〉

・ペンツールの操作が苦手でも、素敵なイラストが描けるようになる

・Illustratorの多彩な機能を、実践を通して楽しく習得できる

・基本解説・応用解説も設けているので、知識もしっかりと身につく

〈こんな方にオススメ〉

・Illustratorの機能を、実際に手を動かしながら楽しく学びたい方

・「イラストを描くのは難しい」と感じている方、描きたいものが形にならない方

・最新機能を使いこなし、さらなるスキルアップを目指したい方

〈著者プロフィール〉

五十嵐 華子

印刷会社出身のフリーランス。DTP・デザイン、イラスト制作のほかに、Adobe Illustrator 関連のテクニカルライティングやセミナースピーカー、コンテンツ作成などを行なう。見た目も構造も美しく、「後工程に迷惑をかけないデータ」づくりが信条。Adobe Japan Prerelease Advisor／Adobe Community Expert／Adobe Community Evangelist

【仕様】

五十嵐華子 著

定価2,200円（本体2,000円＋税10％）

A5判／192ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20798-6

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

