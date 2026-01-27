STORES レジ、会計サービス「弥生会計 Next」と連携開始

STORES 株式会社

STORES 株式会社（以下、STORES）が提供するPOSレジサービス「STORES レジ」は、弥生株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 武藤健一郎）が提供する法人向けクラウド会計サービス「弥生会計 Next」との連携を開始したことをお知らせします。本連携により、STORES レジ の売上データが弥生会計 Nextへ自動で連携され、店舗運営における経理業務の負担を軽減します。

■背景

STORES は、これまで 弥生会計 Next と STORES ネットショップ との連携（※1）など、主要なクラウド会計サービスとのAPI連携を進めてきました。この度、両社による検証および確認が完了し、STORES レジ においても正式に連携を開始しました。

本連携により、実店舗とネットショップの売上データを弥生会計 Nextに自動で取り込むことが可能となります。日々の仕訳作業にかかる工数を削減するだけでなく、実店舗・オンライン双方のキャッシュフローを統合的に可視化でき、お店全体の経営状態を迅速に把握することにも寄与します。

※1：STORES ネットショップ、 会計ソフト「弥生会計」と連携開始(https://www.st.inc/news/2023-08-31-ec-yayoi) （2023年8月31日 STORES 株式会社 プレスリリース）



■本連携により実現できること

「弥生会計 Next」は、クラウド上で利用できる法人向けの会計サービスです。今回の連携により、「STORES レジ」の売上データが弥生会計 Nextの「明細ボックス」機能を通じて自動取得され、仕訳登録までスムーズに行えるようになります。

【主なメリット】

■弥生会計 連携機能概要

- STORES レジ の売上データを自動で取得- 仕訳入力の手間を大幅に削減- 手入力による入力ミスを防止- 科目の自動設定により仕訳作業を効率化- 対象サービス： STORES レジ- 対象： 「STORES レジ」と「弥生会計 Next」を利用している事業者- 費用： 追加費用なし※弥生会計 Nextの利用料金は別途必要です。詳細は下記URLをご確認ください。https://www.yayoi-kk.co.jp/products/price/- 連携方法：弥生会計 Nextの「明細ボックス」から「STORES レジ」を選択し、連携設定を行うことで利用可能になります。（弥生会計 参考ページ(https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=29145)）- 弥生会計へ連携されるデータについて- - 売上日時- - 決済金額

■ 弥生会計 Nextについて

「弥生会計 Next」は、「会計・経費・請求。誰でもカンタン まとめて効率化」を実現するクラウド会計サービスです。日々の取引入力から決算書の作成まで、小規模法人に必要な会計業務を行うことができます。銀行明細やクレジットカードなどの取引データを自動取込・自動仕訳するので入力の手間が省けます。

https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/kaikei-next/

■ STORES レジ について

STORES レジは、0円で使えるタブレットPOSレジサービスです。iPadやiPhoneがあれば今すぐ無料で使い始められます。直感的な操作画面で、はじめての方でも簡単に売上管理や在庫管理が可能。キャッシュレス決済サービス「STORES 決済」との連携により、レジと決済を一元管理できます。

https://stores.jp/regi

■ STORES について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc をご覧ください。