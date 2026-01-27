岡山老舗デニムファクトリー青木被服が手がける、和モダン×岡山デニムをコンセプトにした「AOKI DENIM」の公式アンバサダーに声優 立花慎之介 様が就任。 撮り下ろしメインビジュアルも公開!

青木被服株式会社

この度、国内屈指のデニムの聖地と呼ばれる、岡山県井原市に本社拠点を構える青木被服 (岡山県井原市西江原町501 / 代表取締役 青木茂)が運営するファッションブランド「AOKI DENIM」の公式アンバサダーに 立花慎之介 氏を迎える事となりました。



*立花慎之介 様 AOKI DENIMビジュアル

これまで2022年以降、両者はコラボレーションアイテムを軸に親交と繋がりを強めてきました。立花慎之介様をブランド公式アンバサダーに迎え、今後更に「AOKI DENIM」デニムファッション以外でもプロダクトや映像を通じ、垣根を超えた業界に向けても発信強化に取り組んでまいります。




【両者の出会いとコラボレーション】


立花慎之介様との出会いは、立花様が倉敷に偶然訪れた際に、


青木被服店舗に立ち寄って頂いたところから始まります。


AOKI DENIMが展開するシルクデニムを使用した製品であったり、


和モダンな世界観を非常に気に入って頂きました。



*AOKI DENIMの店舗が並ぶ倉敷美観地区での風景 / 立花慎之介様(右)着用はシルクデニムコート / シルクデニムパンツ

2022年より、現在迄発表したコラボレーションアイテムには


シルクデニムを駆使した「シルクデニムパンツ」、スーツの裏地に使用されるキュプラをデニムに織り込んだ「キュプラデニム」を使用したパンツ、また直近では日本屈指の星空保護区としても知られる井原市美星町を題材にした商品「美星デニムパーカー」をリリースしてきました。




【日本の物作りを大切にする「和」の共通点】


幾度と行われてきた立花氏とのセッションの中で、


和装を絡めて世界観を提案する「AOKI DENIM」の素材とシルエットの作り込みの場面でも、日本舞踊を長年経験されている立花様の意見はデザインチームにとって刺激的なフィードバックとなってきています。



和モダン×岡山デニム の世界を提案する「AOKI DENIM」

現在もお互いの感覚や意思を取り入れた「和モダン」をベースにコラボレーションしていければと感じる様になりました。


立花様には今後ブランド公式アンバサダーとして、和文化×岡山デニムを提唱する「AOKI DENIM」のDNAをより強く発信して頂く所存です。



【今後はプロダクトや映像とのコラボレーションも!】


アパレル以外の分野でも「AOKI DENIM」 が進める藍をテーマにしたプロダクトは現在迄、お花を模った「DENIM ROSE」や昨年末に発売されたクラフトジン「SAINT INDIGO」を発表してきました。



さらには藍染を施した真珠「BLUE PEARL」を題材にした映画「BLUE PEARL」の中でも特別出演として、映像プロジェクトにも参画頂く予定です。



映像プロジェクトDENIMOVIE PRODUCTION 2026 映画「BLUE PEARL」にも立花慎之介様 出演予定。


*立花慎之介 様 AOKI DENIMビジュアル


立花慎之介 様コメント：


この度、光栄なことに青木被服さんの「AOKI DENIM」ブランド公式アンバサダーを務めさせていただくことになりました。


倉敷でシルクデニムに出会い、そのご縁がこのような大きな形で実を結び嬉しい限りです。


またデザイナーの青木俊樹さんからはいつも楽しいご提案をいただき、そこに僕のアイデアを組み込んでいただけて「AOKI DENIM」の新しい一面を僕自身も体感させていただいております。


異業種が集まった時にこそイノベーションは生まれると思っていますので、これから先のブランド展開を楽しみにしていただけると僕も嬉しいです。


よろしくお願いいたします。




青木俊樹 (AOKI DENIM / Designer)コメント：


この度、新たな2026年の第一弾発表として、ブランドを通じ交流を続けていた声優 立花慎之介様に遂に、「AOKI DENIM」ブランド公式アンバサダーに就任頂く事となりました。


ブランドが持つ独自の世界観を、発展的に強化頂けると確信しています。


立花 慎之介様を取り巻く所作や雰囲気は、弊社ブランドが目指す世界線に通じています。


産業の垣根を超えて頂いたご縁を大切に、立花様と共にブランドの世界観を強化し、私達も成長していければ嬉しいです。




■立花慎之介 PROFILE：


声優、漫画原作者、作家。4月26日生まれ。岐阜県出身。


主な出演作に『アイドリッシュセブン』（千）、『魔道祖師』（藍忘機）、『キングダム』（亜花錦）、『イナズマイレブン』（立向居勇気）、『ハイキュー！！』（夜久衛輔）などがある。


現在BLACK SHIP株式会社の代表取締役CEOを務めている。


・公式プロフィール　https://www.blackship.jp/male/shinnosuketachibana/


・公式サイト　http://tachibanashinnosuke.com/index.html


・X（Twitter）　https://twitter.com/real_1978_ts




■青木被服株式会社：


1961 年にデニム製品・ユニフォームの受注生産を開始し、1970年代には国内外に自社工場を増設。国内を代表するデニム工場として定着する。


2010年、デザイナー青木俊樹がブランド事業部を創設し、「FAGASSENT/ファガッセン」のコレクション展開が始まる。パリ・ミラノのメンズコレクションをスタートし、その世界観とデザインは海外からも評価を得ている。


近年では、 B’z / ONE OK ROCK / ADAM LAMBERT (QUEEN) といったアーティストへのステージ衣装制作も積極的に行なっている。店舗事業は2018年より発足。


倉敷を拠点に、


2019年：倉敷本店スタート


2022年：倉敷SOLA店スタート


2024年：梅田店スタート (3ヶ月間POPUP)


2025年：浅草店 AOKI DENIM -浅草- スタート


2025年：AOKI DENIM -台北- 期間限定ストアを台湾でスタート


「藍」「和」をキーワードに独自の世界観で精力的に展開している。


MINI岡山とのコラボレーションで制作したコンセプトカー「BLUE DRIVE」や


倉敷グランピングSORANIAとの協業でPRODUCEした「プレミアムドーム藍」では空間プロデュースも手がけ話題を集めている。



商号：青木被服株式会社


本社所在地：〒715-0006 岡山県井原市西江原町501


代表者：代表取締役社長　青木　茂


創業：1961年（青木被服興業として創業）


TEL: 0866-62-1105


WEBSITE：https://www.aokihifuku.co.jp/　


ONLINE STORE：https://aokihifuku.base.sho