南道後温泉ていれぎの湯にて～東温市の人気カフェ「hibiカフェ」のお菓子販売を開始～

株式会社三福ホールディングス

南道後温泉ていれぎの湯（愛媛県松山市）では、愛媛県東温市の人気カフェ「hibiカフェ」のお菓子の取り扱いを、館内にて新たに開始いたしました。

今回販売を開始するのは、hibiカフェの中でも特にファンの多いグルテンフリーのチーズケーキ（税込500円）と、各種焼き菓子（税込200円）です。

いずれも数量限定販売となっており、なくなり次第終了の“早い者勝ち”商品となります。

■ 取り扱い商品について

チーズケーキ（税込500円）焼き菓子（税込200円）

● グルテンフリー チーズケーキ（税込500円）

hibiカフェの看板商品でもあるチーズケーキは、小麦粉を使用しないグルテンフリー仕様。

濃厚でありながら後味は軽く、お子さまから大人まで幅広い世代に支持されている人気商品です。

温泉入浴後のご褒美スイーツとしてはもちろん、お土産としてもおすすめの一品です。

● 各種焼き菓子（税込200円）

素材の味を大切に、ひとつひとつ丁寧に焼き上げられたhibiカフェの焼き菓子。

日替わり・数量限定での入荷となります。

・チーズケーキ、焼き菓子ともに数量限定

・売り切れ次第、当日の販売は終了

■ 地産地消への取り組みと想い

ていれぎの湯では「地域とともに歩み、地域とともに発展していく施設でありたい」という想いのもと、地産地消を大切にした取り組みを行っています。

館内ではこれまでにも、愛媛県内店舗のお弁当・地元ベーカリーのパン・県内菓子店のお菓子・ハンドメイド雑貨など、愛媛県内のお店から直接仕入れた商品を積極的に販売してきました。

今回のhibiカフェとの取り組みもその一環であり、地域のお店と当館が連携することで、

・地域経済の循環新たな来店きっかけの創出

・人と人がつながる交流の場づくり

を目指しています。

ていれぎの湯は今後も、「温泉に入る場所」にとどまらず、人・食・文化が交わる地域交流の拠点としての役割を担ってまいります。

■お問い合わせ

南道後温泉 ていれぎの湯

所在地： 愛媛県松山市中野町甲８５３ 南道後温泉ていれぎの湯

TEL： 089-963-3535

営業時間： 6:00～24:00（札止23:00）

施設URL： https://teiregi.jp