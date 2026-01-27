株式会社瑞穂農場とのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社瑞穂農場と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

・大型ビジョン演出（入場者数発表）への広告掲出

・アカデミーアシスト（アカデミー運営費等の援助）

■契約期間

2026年2月1日より

株式会社瑞穂農場 代表取締役 下山 一郎 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、株式会社瑞穂農場は水戸ホーリーホックのゴールドパートナーとして、クラブを応援させていただくこととなりました。

地域に根ざす企業として、心より光栄に、そして大変嬉しく思っております。

私たちは、茨城の豊かな大地で生乳と肉牛生産を基盤に、関連グループを含む全国１５拠点で3万頭越えの牛を飼養管理しています。

安全・安心な食をお届けすることで地域のみなさまの「食」と「健康」を支えてまいりました。

また近年は、子ども食堂への支援や学校給食への寄附を通じて、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を応援しています。

水戸ホーリーホックが掲げる「地域に根ざし、地域と歩み、地域と共に発展する」という理念は、私たちが大切にしている「地域とともに成長する」という想いと強く重なります。

クラブが子どもたちに夢と感動を届けているように、私たちも食を通じて地域の未来を支えていきたいと考えています。

今回のパートナー契約を通じて、共に地域を盛り上げるパートナーとして、水戸ホーリーホックとともに歩んでまいります。

サポーターのみなさまと共に、クラブの更なる飛躍を全力で応援してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

株式会社瑞穂農場

■所在地

茨城県常陸大宮市小祝1535

■代表者

代表取締役 下山 一郎

■事業内容

・酪農事業：生乳の生産

・肉牛事業：自社ブランド「瑞穂牛」の生産

・堆肥事業：堆肥の製造・販売

・飼料事業：デントコーン等の自給飼料生産

■URL

https://www.mizuho-farm.co.jp/