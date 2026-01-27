株式会社瑞穂農場とのゴールドパートナー契約締結のご案内
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社瑞穂農場と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
ゴールドパートナー契約内容
■内容
・大型ビジョン演出（入場者数発表）への広告掲出
・アカデミーアシスト（アカデミー運営費等の援助）
■契約期間
2026年2月1日より
株式会社瑞穂農場 代表取締役 下山 一郎 様 よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、株式会社瑞穂農場は水戸ホーリーホックのゴールドパートナーとして、クラブを応援させていただくこととなりました。
地域に根ざす企業として、心より光栄に、そして大変嬉しく思っております。
私たちは、茨城の豊かな大地で生乳と肉牛生産を基盤に、関連グループを含む全国１５拠点で3万頭越えの牛を飼養管理しています。
安全・安心な食をお届けすることで地域のみなさまの「食」と「健康」を支えてまいりました。
また近年は、子ども食堂への支援や学校給食への寄附を通じて、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を応援しています。
水戸ホーリーホックが掲げる「地域に根ざし、地域と歩み、地域と共に発展する」という理念は、私たちが大切にしている「地域とともに成長する」という想いと強く重なります。
クラブが子どもたちに夢と感動を届けているように、私たちも食を通じて地域の未来を支えていきたいと考えています。
今回のパートナー契約を通じて、共に地域を盛り上げるパートナーとして、水戸ホーリーホックとともに歩んでまいります。
サポーターのみなさまと共に、クラブの更なる飛躍を全力で応援してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
株式会社瑞穂農場
■所在地
茨城県常陸大宮市小祝1535
■代表者
代表取締役 下山 一郎
■事業内容
・酪農事業：生乳の生産
・肉牛事業：自社ブランド「瑞穂牛」の生産
・堆肥事業：堆肥の製造・販売
・飼料事業：デントコーン等の自給飼料生産
■URL
https://www.mizuho-farm.co.jp/