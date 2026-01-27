技術カンファレンス「EMConf JP 2026」にAI事業開発室 室長の江副が登壇決定

株式会社ワンキャリア

キャリアデータプラットフォーム事業を運営する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）は、2026年3月4日（水）に開催されるEM（Engineering Manager）を対象とした技術カンファレンス「EMConf JP 2026」に、当社AI事業開発室 室長の江副 廉人がセッション登壇することをお知らせいたします。

「EMConf JP 2026」について

「EMConf JP 2026」は、「増幅」と「触媒」をテーマに開催される、エンジニアリングマネジメントを中心にした知見の共有や、参加者との交流を楽しむ技術カンファレンスです。

【EMConf JP 2026 公式サイト】https://2026.emconf.jp/

講演概要

EMは、経営陣と現場メンバーの中間に位置し、双方の視点を理解し繋ぐことで、会社全体の利益を最大化する重要な役割を担っています。 しかし、現場のプロセス改善や日々の活動が、具体的にどう経営貢献に繋がるのか、その接続を説明することは容易ではありません。

本セッションでは、この経営と現場の断絶を繋ぐ鍵として、ROIC（Return On Invested Capital、投下資本利益率）を軸とした「事業生産性」という考え方を紹介します。また、この「事業生産性」の視点を開発組織全体に浸透させ、組織全体で事業に効く機能開発を行うための具体的な取り組みを、ワンキャリアの実例を交えて解説します。

- テーマ：「開発生産性」ではなく「事業生産性」こそが本質 ～ ROICで紐解く、開発の「稼ぐ力」の最大化 ～- 登壇者：江副 廉人- 日時：2026年3月4日（水）- 登壇時間：14:10～14:50- 会場：TOC有明 ホールB

登壇者について

株式会社ワンキャリア AI事業開発室 室長 江副 廉人

株式会社データXにてソフトウェアエンジニアとして、SaaS開発や新規事業開発に従事。

2021年より株式会社ワンキャリアにて、シニアエンジニアリングマネージャーとしてプロダクト開発、研究開発に従事。

現在はAI事業開発室 室長として、AIを活用した新規事業開発・全社でのAI活用全般に携わる。

イベント概要

- イベント名：EMConf JP 2026- 開催日程：2026年3月4日（水）本編 9:45～17:55 ／ 懇親会 18:10～19:55- 会場：TOC有明（東京・有明）- 開催方法：現地開催のみ（オンライン配信なし）- 主催： EMConf JP 2026 実行委員会- テーマ：「増幅」と「触媒」

企業概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/