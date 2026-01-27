『DRUM TAO THEATER KYOTO』 開業日は2026年4月9日(木)に決定　公式サイトが正式オープンし、1月28日(水) 12時よりチケット販売開始

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/874_1_3c31e34d5b22650d692b642175d83405.jpg?v=202601270221 ]

NRE＆TAOエンターテイメントパートナーズ合同会社（野村不動産株式会社〔本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作、以下「野村不動産」〕と株式会社タオ・エンターテイメント〔本社：福岡県福岡市／代表取締役社長：藤高郁夫、以下「タオ・エンターテイメント」〕がエンターテインメント事業に取り組むために設立）は、和太鼓パフォーマンス集団DRUM TAO（以下「DRUM TAO」）の専用劇場『DRUM TAO THEATER KYOTO』（以下「本劇場」）を、2026年4月9日（木）に開業することを決定し、チケットの販売を2026年1月28日（水）12時より開始いたします。

本事業は、野村不動産から業務委託を受け、野村不動産コマース株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：鵜沼孝之、以下「野村不動産コマース」）が推進しており、また、NRE＆TAOエンターテイメントパートナーズ合同会社は、包括的業務提携を結んでいる株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン（本社：東京都港区／代表取締役：藤原卓行）と連携しながら、本劇場の開業および運営に取り組んでまいります。

■公式サイト：https://drum-tao-kyoto.com

１．開業予定日は、2026 年4 月9 日(木)に決定。

世界を舞台に活動し、累計観客動員数1,000 万人を超えるDRUM TAO の新たな拠点として誕生する「DRUM TAO THEATER KYOTO」の開業予定日は、2026 年4 月9 日(木)に決定いたしました。

DRUM TAO THEATER KYOTO は、DRUM TAO が和太鼓という伝統を現代に合わせて進化させてきたように、京都の職人やアーティストとのコラボレーションを通じて、伝統文化に新しい表現を加えていくことにも挑戦し、京都の夜の新しい文化発信拠点として、世界に誇る和太鼓エンターテインメントをお届けします。

２．公式サイトが正式オープン、チケット販売は、1 月28 日(水) 12 時から開始！

すでに公開されていた本劇場のティザーサイトが、公式サイト（以下「本サイト」）として1 月28 日（水）10:00 に正式オープンいたします。本劇場の施設概要やDRUM TAO に関する情報を掲載しております。これに合わせて、本劇場のプロモーション映像「JAPAN BEAT 編」が公開となります。本サイトから視聴が可能となりますので、ぜひご覧ください。

本サイトのチケット販売ページにて、日本時間の1 月28 日(水) 12 時から、開業に先立ちまして、チケットを販売いたします。鑑賞チケットに加えて、本劇場での時間を存分に楽しんでいただける様々な券種をご用意しております。

【公式サイト｜チケットページ】 https://drum-tao-kyoto.com/ticket

また、ＪＴＢグループでインバウンド（訪日）旅行を専門に扱う株式会社ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベルが、訪日外国人観光客向けパッケージ旅行「サンライズツアー (SUNRISE TOURS)」にて、本劇場での特別な体験ができる「DRUM TAO THEATER KYOTO : サンライズツアースペシャルパッケージ」を2 月12 日(木)より発売を開始し、5 月7日(木)より催行いたします。本格的なパフォーマンスを楽しみながら、1 ドリンク付きでリラックス。法被を着て、出演者と一緒にご自身のカメラで記念撮影。さらに太鼓体験で思い出作り。サンライズツアー（SUNRISE TOURS）限定で事前予約を承ります。

【ご予約方法】 SUNRISE TOURS JTB(https://www.sunrise-tours.jp/en)

３．公演は、19 時からと21 時からの1 日2 回、異なるコンセプトで開催。プレミアムシートでさらに特別な体験を。

本劇場では、19 時と21 時からの1 日2 回公演を開催し、第一部／第二部の入れ替え制です。約300 席の劇場ならではの一体感と、和太鼓の迫力や出演者のエネルギーをダイレクトに至近距離でお楽しみいただけます。

座席はスタンダードシートと、より近い距離で迫力を味わえるプレミアムシートの2 種類です。すべてのチケットに1 ドリンクが付きます。また、チケット購入時には、座席種に関わらずフードセットのオプションを追加することができ、チケットとあわせて事前にご購入いただくと、当日スムーズにご用意が可能です。

第一部と第二部では、それぞれ異なる演目を披露いたします。どちらも当劇場のために構成された特別演目であり、会場全体が一体となって盛り上がれるライブショーか、まるでアートのように幻想的で夜を彩るパフォーマンスか。ここでしか体験できない物語をお届けします。

京都観光の後に立ち寄れる“夜の新しい選択肢”として、国内外のお客様に、ここでしか味わえない和太鼓エンターテインメントをお届けしてまいります。

【第一部： 響 -HIBIKI- 19 時公演】

＜観客と出演者が一つになる、エネルギッシュなライブショー＞

それは観る者すべてを巻き込むエンターテイメント。

静寂を切り裂く一打、全身を包む振動、そしてストレートな快感。

気づけば、子どもも大人もみな笑顔に。音の波に飛び込むかのような一体感がやみつきの演目です。

＜プレミアムシート特典：会場と一体になる特別体験＞

●オリジナル法被をプレゼント

公演中にオリジナル法被を着用することで、会場全体が熱気に包まれる瞬間をより深く体感できます。

●アーリーチェックイン

通常の開場時間より30 分早くご入場いただけます。劇場内の施設でゆったりとお過ごしいただけるほか、開演前のステージを写真に収める特別な時間をお楽しみいただけます。

【第二部： 夢 -YUME- 21 時公演】

＜幻想的な世界観に没入できる、ナイトパフォーマンスステージ＞

古都の静寂に、力強い音色を。

静と動、光と影。コントラストが生むドラマに、深みのあるリズムが重なる。

和楽器と幻想的な映像世界が、幻想の世界へと誘います。

非日常の余韻がいつまでも続く、幽玄のステージは必見です。

＜プレミアムシート特典：余韻を持ち帰る特別体験＞

●オリジナル手土産のプレゼント

京都の余韻を持ち帰っていただける特別な一品をご用意しました。DRUM TAO のメンバーが感謝の気持ちを込めて直接お渡しいたします。

【チケット情報】

●チケット販売開始日時：2026 年1 月28 日(水) 12 時

●開業予定日：2026 年4 月9 日(木)

●公演時間：19:00～ ／ 21:00～ （1 日2 回公演）

●料金：【全席指定・1 ドリンク付き】スタンダードシート 10,000 円 プレミアムシート 15,000 円

●公式サイト｜チケットページ：https://drum-tao-kyoto.com/ticket

4．本施設の概要

所在地 ： 京都府京都市南区東九条西山王町３１ アバンティビル９階

交通 ： 地下鉄京都駅より徒歩1 分 / 近鉄京都駅より徒歩3 分 / JR 京都駅八条口よりすぐ

フロア面積 ： 1,395.58 平方メートル (予定)

座席数 ： 最大325 席 ※可動式座席のため、変動する可能性があります。

劇場運営 ： 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

協賛パートナー ： 株式会社ジェーシービー

公式サイト : https://drum-tao-kyoto.com

周辺図 ：

■DRUM TAO とは

世界31 カ国、500 都市、観客動員数1000 万人！※1 国内屈指

のノンバーバル（非言語系）エンターテイメント。和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスと数々の和楽器を奏で唯一無二の舞台芸術を繰り広げる。2016 年NY オフ・ブロードウェイ進出し全公演SOLD OUT。「DRUM TAO は世界へ日本を売込む『顔』になる」と絶賛される。

※1： DRUM TAO 調べ

DRUM TAO 公式HP： https://www.drum-tao.com/about-tao

■『DRUM TAO THEATER KYOTO』とは

野村不動産が、JR 京都駅八条口よりすぐの施設アバンティビル内のホールを取得。常設劇場として、演出設計とロングラン公演により、京都を訪れる方々が『DRUM TAO』の世界観に没入できる環境を整えております。本劇場を通じて、日本を代表する新しいエンターテインメントを国内外に発信し、京都の夜観光の魅力向上と地域活性化に貢献してまいります。

※掲載している画像は現状の想定であり、今後変更になる場合があります。