【3月3日開催】現場を変えるAI・DX活用で、北陸エリアの産業変革を加速させる～「金沢DXサミット2026」

デジタル変革による産業構造変革を推進する株式会社INDUSTRIAL-X（本社：東京都港区、代表取締役CEO：八子 知礼、以下当社）は、株式会社CCイノベーション（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：竹内 均）と共に、2026年3月3日（火）に、AI時代のDX戦略と現場の変革をテーマとしたビジネスカンファレンス「金沢DXサミット2026」を開催することをお知らせします。

開催の背景と趣旨

「DX」という言葉が定着する一方で、具体的な成果やメリットが見えづらいという課題感を持つ企業が少なくありません。また、昨今の急速なAI技術の進化により、関心は高いものの「具体的にどう業務に取り入れるべきか」「成果をどう測るのか」という実践的な悩みが増えています。 今年のサミットでは、テーマを「現場を変えるAI・DX活用で、北陸エリアの産業変革を加速させる」と題し、単なる概念論ではなく、実際に現場でどう取り組むのかにフォーカスします。工程管理や生産管理といった製造現場のリアルな課題に対し、AIやデジタル技術を用いてどのように変革を進めるのか、具体的な事例とノウハウを共有します。 また、本サミットは金沢にとどまらず北陸エリア全体への波及を見据え、地域企業同士のナレッジ共有と連携を促し、エリア全体の産業競争力を高めることを目指します。

基調講演：「AIのメリットを最大化させる企業への取り入れ方」

株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO 八子知礼

AIを単なるツールとしてではなく、経営の戦略パートナーとしてどう位置付けるか。人のスキルや組織運営の変化を見据えた「AI×経営」の本質について、当社代表の八子知礼が解説します。

セッション1 現場データを価値に変える─スマート化するサプライチェーンの未来

アナログだった生産・在庫管理のシステム化や現場業務における紙帳票からの脱却事例などをご紹介します。既存パッケージに頼らず、自社の特性に合わせて「必要な機能に絞り込む」ことで一歩を踏み出す、等身大のDXの本質を紐解きます。

セッション2 金沢の現場DX最前線

北陸エリアで長年ものづくりを続けてきた伝統的な製造業の企業が登壇。アナログだった生産・在庫管理のシステム化や現場業務における紙帳票からの脱却事例などをご紹介します。既存パッケージに頼らず、自社の特性に合わせて「必要な機能に絞り込む」ことで一歩を踏み出す、等身大のDXの本質を紐解きます。

セッション3 「タッチAI - AIを業務に実装するデモ」

AIを実際の業務に実装するための第一歩を踏むために、AIを活用した在庫管理アプリケーションや、現場問い合わせ対応のFAQボットなど、実際にAIが現場でどのように使われ、成果を上げられ得るのかを実演形式で体感いただきます。

同時開催「DX無料相談会」（事前予約制）

セッションでの気づきを、即座に自社のアクションへ繋げるための個別相談会を実施します。 「DXをどのように導入すればいいのか分からない」「導入したが成果につながらない」といった具体的な悩みに対し、数多くの企業変革を支援してきた当社のコンサルタントが、事業課題の整理と具体的なアクションプランの提示を行います。セッション聴講で高まった意欲を、確実な「第一歩」に変えるための場としてご活用いただけます。

イベント応募時に「相談会希望あり」にチェックをつけて登録してください。４社限定の相談会となります。

開催概要

詳細とお申し込みはこちら :https://go.industrial-x.jp/kanazawa-dx26

名称： 金沢DXサミット2026 ～AI時代の成長戦略と現場の変革～

日時： 2026年3月3日（火） 13:00～17:30（開場 12:30）

会場： 北國銀行 本店 3Fメインホール（石川県金沢市広岡2丁目12-6）

形式： 現地開催 / オンライン同時配信（ハイブリッド開催）

参加費：無料（事前登録制）

対象： ・現場のデジタル化・AI活用を検討している経営層、現場責任者

・生産管理や工程管理の効率化に課題を持つ製造業の方

・北陸エリアでの企業間連携やDX支援に関心のある方

主催： 株式会社CCイノベーション、株式会社INDUSTRIAL-X

申し込み https://go.industrial-x.jp/kanazawa-dx26

代表者：八子 知礼

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー 9階

概 要：データドリブン経営による企業変革を支援しています。DXやAIの導入・推進に必要なリソースを、最適かつワンストップで提供し、企業・団体・自治体などの次世代型事業への構造転換をスピーディに実現します。

企業変革のためのコンサルティングやBPO等の個別ハンズオン支援に加えて、デジタルを活用した変革のためのオンライン型支援サービスも展開しており、データとテクノロジーを軸に持続可能な経営変革を実現します。

事業内容：企業変革コンサルティング、DX / AI導入展開支援、営業・マーケティング変革、人材育成・組織変革、DX推進クラウド、データ基盤ソフトウェア、AI変革ソリューション

URL：https://industrial-x.jp/

【関連サービス】

「工場現場AI化丸ごとPACK」

工場の設備と人材の稼働状況を3ヶ月で包括的にデータ化し、AIエージェント基盤（Dify）を活用し、工場内のパソコンでAIアプリやAIエージェントを自由に作成・カスタマイズできます。既存のOT/IoTセンサから、AIがデータを自社工場の特性に応じて分析し現場担当者の課題解決や業務改善に役立つインサイトを得られるサービスを提供しています。お客様データによるAIの追加学習は行わず、外部にデータを保存しないなど、厳格なセキュリティポリシーを遵守しており、安全な導入環境を実現します。

「紙からAIジャンプPACK」

うるるBPO社との連携により、10年分30万枚の紙帳票をわずか1ヶ月でセキュアに正確なテキストデータ化を行うと同時に現業務のSaaS化を支援することで、業務特化型AIエージェント化までを一気に実現するサービスを提供しています。

「Xtrategy」（エクストラテジー）

経営者や経営企画部、企業の経営を支援する方々が決算資料や中期経営計画などをアップロードするだけで、経営戦略策定のための分析を瞬時に自動出力するサービスです。分析にはPESTEL分析、5FORCES分析、課題マップ、ロードマップなどが含まれます。

URL：https://xtrategy.jp/

「InduStudy」（インダスタディ）

法人営業や士業、コンサル業、自治体職員など、B2Bビジネスに携わる方々が業界を理解するためのレポートを簡単なキーワードの入力で自動出力するサービスです。知りたい業界の業務プロセス、代表的な課題、デジタル化の観点などを出力します。

URL：https://industudy.jp/

「DX plus」（ディーエックスプラス）

DX推進者、DXコンサルタントが、企業の組織全体の課題を構造的に理解し、そして、目的に合わせて最適なソリューションを検討・導入するための、DXプロジェクト企画支援サービスツールです。特許登録済み。

URL：https://dxplus.resource-cloud.jp/login

「Resource Cloud(R)」（リソースクラウド）

DXを実現するための様々な商材(リソース)をオンラインで調達可能とするDXソリューションカタログサービスです。変革に必要なDXソリューションやノウハウをサービスとして提供します。

URL：https://resource-cloud.jp/

「DVCS（デジタルバリューチェーンスキル）講座」

DX推進に必要な戦略策定、業務への実装、IT知識の網羅的な習得ができるeラーニングコンテンツです。デジタル活用による業務と事業の変革をリードできるビジネスパーソンの育成が可能となります。

URL：https://learning.industrial-x.jp/dvcs/