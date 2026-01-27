2月25日から27日に開催される「健康博覧会2026」に出展

タカノ株式会社

健康博覧会2026に出展

タカノ株式会社(本社：長野県上伊那郡宮田村、代表取締役社長：鷹野 雅央)は、2026年2月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催される「健康博覧会2026」に出展いたします。

当展示会では、国内のGMP認定工場で製造したサラシアエキス粉末（原料）の展示のほか、サラシア原料を使用した商品やOEMの受託についてもご案内いたします。

【健康博覧会2026 開催概要】

健康博覧会2026

2026年に44年目の開催を迎える、「健康」分野で国内最大のビジネストレードショー。 健康・美容に関連する幅広い製品・サービスが展示され、国内外の鉄板や最新トレンドがわかるビジネスセミナーも多数実施されます。

開催日程 ： 2026年2月25日(水)～27日(金)

開催時間 ： 10:00～17:00

開催場所 ： 東京ビッグサイト 東4・5・6ホール

タカノ株式会社 出展ブース： 6G-20

公式HP ： https://www.this.ne.jp/(https://www.this.ne.jp/)

参加方法 ： web事前登録者無料

▽来場者事前登録サイトはこちら

https://healthcareweek02.jmb0.com/2026dkzl/form.cgi

【出展商品】

■『サラシアエキス粉末（原料）』 特長

サラシアエキス粉末

サプリメント、惣菜、調味料、菓子等にご使用いただける機能性素材です。

近畿大学との共同研究の成果により、安定した品質の粉末を供給できます。

有効性の高いインドのサラシアを、原木の輸入からエキス製造工場まで品質管理を徹底しています。

・サラシアエキス粉末＃6

インドより輸入されたサラシア属植物を原料とし、日本国内のGMP認定工場にて製造。

日本健康・栄養食品協会発行の健康食品の安全性自主点検認証登録品。

・サラシアエキス粉末＃102

インドで製造、粉末化。リーズナブルさを追求した原料。

上記2種類の他、加工適性に合わせ複数のサラシア原料のご提案が可能です。

調味料、飲料、菓子、惣菜など、様々な食品の実績がございます。

また、他の機能性原料や、プロテインなどとの複数配合や、味や飲みやすさを追求した配合提案、各試作品の機能性成分分析など用途開発の相談も承っております。

▽サラシアエキス粉末（原料）の詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/html/page26.html(https://www.takano-hw.jp/html/page26.html)

■『からだ応援サラシア茶』 特長からだ応援サラシア茶

お食事、おやつに合わせてお選びいただける「ほうじハトムギ茶」「ジャスミン烏龍茶」「紅茶」の3種類をご用意しております。ティーバッグなので、お湯を注ぐだけで簡単にサラシアエキスを摂っていただけます。

サラシア由来サラシノールを0.2mg/袋 配合。

▽からだ応援サラシア茶の詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/shopbrand/ct16/(https://www.takano-hw.jp/shopbrand/ct16/)

■『サラシアリッチプラス』特長サラシアリッチプラス

水なしで手軽に摂取できる「ゼリータイプ」のエステサロン向け機能性表示食品です。

上品な味わいのローズティーフレーバーは、自社の女性社員への試作品アンケートを繰り返し、味の絞り込みを行いました。

サラシア由来サラシノールと植物性乳酸菌K-1（L. casei 327）を配合することにより、「食事から摂取した糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能」「おなかの調子を整えお通じを改善する機能」「肌の潤いを維持する機能」の3つの機能性を備え、女性が抱えがちな悩み「糖・整腸・保湿」に訴求しています。

■『すっきりサラシア ピュア』 特長すっきりサラシア ピュア

サラシアをぎゅっと詰め込んだ「粒」タイプ。水などと一緒に手軽に摂取できます。サラシアシリーズで最も人気の製品です。

2粒（1回分）にサラシア由来サラシノールを0.2mg 配合。

▽すっきりサラシア ピュアの詳細はこちら

https://www.takano-hw.jp/shopbrand/ct17/

【サラシアについて】

サラシアは、インド等の亜熱帯地域原産の植物で、サラシア由来のサラシノールは、“糖の吸収を抑え、食後血糖値の上昇をゆるやかにする“ことが報告されています。

約5,000年の歴史を持つスリランカ現地の伝統療法でも「サラシア」は活用されており、古くから生活の一部として健康維持に役立てられていました。

■タカノのサラシアについて

・タカノはいち早くサラシアの機能性に着目し、15年以上の研究を継続。

・サラシア原料で初めて安全性第三者認証※1を取得。

（※1 日本健康・栄養食品協会発行の健康食品の安全性自主点検認証）

・サラシア原料だけでなく、利用者を想定した機能性表示食品を展開。

第三者認証登録証

【タカノについて】

「製造業から『創造業』へ」

ばねの製造に始まり、オフィス家具、エクステリア製品へ。そして先進のエレクトロニクス製品、さらには医療・福祉関連製品、臨床検査薬へとタカノは次々に新分野への参入を実現し、常に新しい製品の開発にチャレンジしてきました。この展開力こそがタカノの特⾊であり、発展の源です。

「常に高い志を持ち、社会のルールを守り、世の中の変化を見すえ、持続的成長・発展を通じ、豊かな社会の実現に貢献する」という 経営基本理念にのっとり、これからもあらゆる角度から可能性を追求し、未踏の領域に挑戦していきます。

■会社概要

会社名 ： タカノ株式会社

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7885)

所在地 ： 長野県上伊那郡宮田村137

代表者 ： 代表取締役社長 鷹野 雅央

創業 ： 1941年7月1日

設立 ： 1953年7月18日

URL ： https://www.takano-net.co.jp

事業内容： 事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品 (画像処理検査装置、電磁アクチュエータ)、医療・福祉機器の製造ならびに販売