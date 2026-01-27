社用車管理のBqey、「第8回 [名古屋] 総務・人事・経理Week」に出展

株式会社東海理化

株式会社東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美）は、2月25日（水）から27日（金）までの3日間、ポートメッセなごやで開催される「第8回 [名古屋] 総務・人事・経理Week」に出展し、社用車管理の課題を解決するシステム「Bqey（ビーキー）」を展示いたします。

多くの企業でアルコールチェックが導入されていますが、「実施忘れ」や「虚偽報告」への対策が不十分なケースも多く、形骸化した運用に課題を感じる企業が増えています。

Bqeyは、運転前後のアルコールチェックが実施されていない場合のアラート機能や、顔写真撮影によるなりすまし防止機能に加え、チェック未実施の場合や基準値を超えるアルコールが検知された場合に車両の起動を制御し、エンジンがかからなくなる「アルコール・インターロック」機能も搭載しています。これにより、アルコールチェックの形骸化や不正を物理的に防止し、法令に則った厳格な飲酒運転対策をサポートします。

さらに、Bqeyは社用車管理を一元化するシステムとして、管理業務のDX化にも貢献します。近年の現場ニーズを踏まえ、BqeyはUI/UXを全面的にリニューアルし、ドライバー・管理者双方にとって直感的で使いやすい操作性を実現しました。UI/UXリニューアルの詳細については、以下のプレスリリースでもご紹介しています。

今回の展示では、リニューアル後の画面を用いて、社用車を利用する際にドライバーが行う業務フロー（車両予約やアルコールチェック等の記録、スマートフォンでの車の施解錠など）や、安全運転管理者が管理すべきポイント（登録された日常点検やアルコールチェック、運転日報の内容など）をわかりやすくご確認いただけるようになっています。実際のスマートフォンやPCの画面も操作していただけますので、ぜひお立ち寄りください。

【出展概要】「バックオフィスWorld 2026 春 東京」

・期間：2026年2月25日（水）～27日（金）

・場所：ポートメッセなごや（名古屋市港区） ブース番号3-76

・展示会公式サイト：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

【こんな方におすすめ】

・社用車管理の業務効率化に興味がある方

・社用車を利用する上でのコンプライアンス強化に興味がある方

・社用車の台数最適化、経費削減に興味がある方

【Bqeyについて】

ウェブサイト：https://bqey.com/(https://bqey.com/)

車両の予約や運行記録管理、日常点検をアプリで入力、クラウドで管理できます。



・スマートフォンが車の鍵に「デジタルキー」

物理鍵の受け渡しが不要。アルコールを検知した場合、運転免許証の期限切れの場合には、車の解錠を制限することも可能。

・データのクラウド管理

運転日報や日常点検、アルコールチェックのデータは、クラウドで3年間保存。管理業務のペーパーレス化を実現。

・アルコールチェック義務化に対応

専用のアルコール検知器と連携し、測定結果をアプリに自動入力、クラウドに自動保存。測定時に自動で写真を撮影し、なりすましを防止。アルコール・インターロック機能追加により、さらなる飲酒運転防止の強化を実現。

・車両の予約・管理

空車状況を一目で確認でき、アプリから簡単に予約可能。乗り間違いなどのトラブルを防止。

・車両の稼働状況を集計

車両の稼働状況を見える化し、台数最適化へ。

・有効期限の一元管理

運転免許証、車の保険・リース・車検など、社用車にまつわる有効期限を一元管理。

【会社URL】

株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/