こども達が実在の政党に“一票”を投じる「キッザニア模擬選挙」を開催

KCJ GROUP 株式会社

開催期間：2026年2月6日（金）～8日（日）

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、2026年2月8日（日）に実施される「第51回衆議院議員総選挙」に合わせて、キッザニア東京（東京都江東区）、キッザニア甲子園（兵庫県西宮市）、キッザニア福岡（福岡県福岡市）の国内3施設にて、こども達が比例代表方式で実在の政党に投票体験する「キッザニア模擬選挙」（以下 本企画）を開催します。

本企画は、2012年から国政選挙の時期に合わせて継続的に実施しており、今回で通算11回目を迎えます（※１）。衆議院の解散決定に伴い、社会的な関心が高まる中、「キッザニア」では、2月6日（金）から投開票当日の2月8日（日）までの3日間、リアルな投票体験の機会を提供します。KCJ GROUPは、本企画を通じて、未来の有権者であるこども達が社会課題について関心を持ち、「自分たちの代表を選ぶ」「自分の意見を表明する」ことの大切さを学び、選挙をより身近に感じるきっかけとなることを目指します。

前回（2025年7月実施）の「キッザニア模擬選挙」の様子「キッザニア模擬選挙」のポイント- 本物の機材でリアルに体験会場には、自治体で実際に使用されている投票箱などを設置します。- 「ゼロ票確認」実施実際の選挙と同様、投票開始前には投票箱の中に何も入っていないことを確認する「ゼロ票確認」を行い、公正な選挙の仕組みを学びます。- 実在の政党への投票体験公示時に存在する政党のポスターやマニフェスト、重点政策を掲示。公示日（1月27日）時点の前職議員が多い上位6政党の中から、自らの意思で一票を投じます（※２）。

※1 キッザニア東京・甲子園は11回目、キッザニア福岡は3回目の実施となります。

※2 全政党名は一覧にしてパネル掲示。本企画は「投票体験」を目的に実施するもので、開票・集計・発表は行いません。

＜ご参考＞

■「キッザニア模擬選挙」実施概要

- 会場 ：キッザニア東京・キッザニア甲子園・キッザニア福岡- 実施期間：2026年2月6日（金）～2月8日（日）- 実施時間：【キッザニア東京】 2月6日（金）12:00～15:002月7日（土）第1部 11:00～15:00、第2部 17:00～21:002月8日（日）第1部 11:00～15:00、第2部 17:00～20:00【キッザニア甲子園】2月6日（金）第1部 12:00～15:00、第2部 17:00～21:002月7日（土）第1部 11:00～15:00、第2部 17:00～21:002月8日（日）第1部 11:00～15:00、第2部 17:00～20:00【キッザニア福岡】 2月6日（金）12:00～14:302月7日（土）第1部 11:00～14:30、第2部 17:00～20:002月8日（日）11:00～17:00- 対象年齢：3～15歳- 場所 ：各施設「キッザニア模擬選挙 投票所」- 体験内容：１.入場時に「模擬選挙のお知らせ」を受け取ります２.投票所に出向き、キッザニアのスタッフに投票したい旨を伝えます３.スタッフから模擬選挙について説明を聞きます４.投票用紙を受け取り、投票（1人1回※入場ごとに）します

※「キッザニア模擬選挙」の投票結果は、開票・集計・発表ともに行いません

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

https://www.kidzania.jp/