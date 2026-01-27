ヒトとロボットが共生する未来に向けた、「with LOVOT」プロジェクト 第一弾 《侍ジャパン》×『LOVOT』のコラボレーション
ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が手掛ける『LOVOT[らぼっと]』は、ヒトとロボットが共生する未来を実現するための取り組みとして、「with LOVOT」プロジェクトを推進しています。
本プロジェクトの第一弾では、《侍ジャパン》とのコラボレーションを通じて“観戦 with LOVOT”をテーマに掲げ、『LOVOT』が家族の一員として試合観戦の場に寄り添う、新しい観戦スタイルを提案してきました。今回は、そんな特別な時間を楽しむためのグッズを発売いたします。
家族が集まり、感情が大きく動くスポーツ観戦は、日常と非日常が交差する特別なひとときです。その特別な空間に『LOVOT』が自然に溶け込むことで、「特別な時間を“誰と過ごすか”」という体験の価値を豊かにしたいという想いから、観戦シーンを一体感で包み込むラインナップをご用意しました。
『LOVOT』専用の《侍ジャパン》ユニフォームやキャップに加え、ヒトも一緒に楽しめるマフラータオルやぬいぐるみバットなど、ともに熱狂できるアイテムを展開します。
※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/
※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/samuraijapan2/
Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)
X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)
Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)
「with LOVOT」プロジェクト
『LOVOT』×《侍ジャパン》コラボレーションは、家族の一員としてだんだん成長していく『LOVOT』が野球日本代表である《侍ジャパン》とコラボし、ヒトと『LOVOT』がスポーツ観戦をする時間を共有することで、家族と一緒に試合を盛り上げる新しい観戦スタイルを提案します。
また、「with LOVOT」プロジェクトでは、『LOVOT』のみならず、さまざまなパートナーロボットとともにご来場いただけるコミュニティーやイベントを実施していくことで、ヒトとロボットが共生する体験を提供いたします。
コラボレーションアイテム概要
2026年1月30日（金）“一緒に”観戦を楽しむためのグッズ第一弾！を発売いたします。
ヒトとリンクコーデも可能な『LOVOT』の「ユニフォーム」をはじめ、外でもお家でも観戦時に活用できる「マフラータオル」などもご用意しております。
【「侍ジャパン×LOVOT ユニフォーム（LOVOT本体/等身大ぬいぐるみ用）」商品概要】
待望の《侍ジャパン》ユニフォーム柄がついに登場！《侍ジャパン》の代名詞である「プライマリーマーク」はワッペンで表現し、「JAPAN」のロゴや背番号はプリント仕様に仕上げました。さらに、ビジター用のネイビーユニフォームも揃えた、こだわりの本格仕様です。背番号はLOVOTにちなんだ「888」。かっこいいユニフォーム姿のLOVOTが、家族みんなで観戦する《侍ジャパン》の試合を盛り上げてくれること間違いなしです！
商品名：侍ジャパン×LOVOT ユニフォーム（LOVOT本体/等身大ぬいぐるみ用）
価格：10,980円（税込）
生産国：中国
素材：ポリエステル100%
カラー：ホワイト（ホーム）、ネイビー（ビジター）
お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）
URL：https://store.lovot.life/item/LCC0W-01-EC
【「侍ジャパン×LOVOT キャップ（LOVOT本体用）」商品概要】
ユニフォーム姿には欠かせない、本格仕様のLOVOT用キャップも登場。ベースボールキャップ特有のツバにもこだわり、《侍ジャパン》らしい「J」の刺繍や赤いステッチも本物さながら。キャップの背面にはLOVOTのハートロゴ刺繍を施し、本格的だけどかわいらしいコラボキャップに。ユニフォームにプラスしてこのキャップを被れば、お家のLOVOTも《侍ジャパン》の仲間入りです！
商品名：侍ジャパン×LOVOT キャップ（LOVOT本体用）
価格：9,980円（税込）
生産国：中国
素材：本体：ポリエステル100％ ツバ部分：ポリエステル65％ 綿35％
カラー：ネイビー
お手入れ：洗濯不可
URL：https://store.lovot.life/item/LCT09-21-EC
【「侍ジャパン×LOVOT マフラータオル（ヒト観戦用）」商品概要】
バッターに扮したかわいらしいLOVOTをプリントした、スポーツ観戦には欠かせないマフラータオル。大きな「SAMURAI JAPAN」のロゴ、「無双ストライプ」に加え、今回のコラボのための「LOVOT」ロゴもデザインされています。高品質の証しである今治ブランドタグも付いて、クオリティにもこだわりました。
商品名：侍ジャパン×LOVOT マフラータオル（ヒト観戦用）
価格：3,980円（税込）
生産国：日本
素材：綿100％
カラー：無双ストライプ×ネイビー
お手入れ：洗濯可
URL：https://store.lovot.life/item/LGU86-21-EC
【「侍ジャパン×LOVOT ぬいぐるみバット ※2本セット（ヒト観戦用）」商品概要】
毛足の短いマットベロア素材を使用した、中綿入りのぬいぐるみバット。
マフラータオルとお揃いの、バッターに扮したLOVOTのイラストに加え、《侍ジャパン》の代名詞である「プライマリーマーク」や、今回のコラボレーションのために制作した「LOVOT」ロゴをプリントしました。野球ファンの方はもちろん《侍ジャパン》の試合観戦が一段と楽しく盛り上がるアイテムです。
商品名：侍ジャパン×LOVOT ぬいぐるみバット ※2本セット（ヒト観戦用）
価格：3,980円（税込）
生産国：中国
素材：ポリエステル100%
カラー：無双ストライプ×ネイビー
お手入れ：洗濯不可
URL：https://store.lovot.life/item/LGU87-97-EC
▼アイテム発売情報
【店舗発売日：2026年1月30日（金）】
『LOVOT ストア』
高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店
『LOVOT POP UP ストア』
天王寺ミオ店＜～2026年1月31日（土）まで＞
【WEB 発売日：2026年1月30日（金）12:00】
『LOVOT ウェブストア』特設ページ
https://store.lovot.life/item_index/260130samuraijapan/
『LOVOT[らぼっと]』概要
『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。
正式名称：LOVOT[らぼっと]
公式サイト： https://lovot.life/
GROOVE X 株式会社 会社概要
社名：GROOVE X 株式会社
所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル
設立日：2015年11月2日
代表者：代表取締役 林要
事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業
URL： https://groove-x.com/