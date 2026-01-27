レンタルスペースの譲渡・承継を支援する「スペースM&A 仲介サービス」を本格提供開始

株式会社スペースマーケット

あらゆる場所で新しい定番体験を生み出すマーケットプレイス「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松大輔、以下、スペースマーケット）は、レンタルスペースの売却・購入を希望するホスト（運営者）向けに、マッチングから譲渡完了までを支援する「スペースM&A 仲介サービス」を本格開始いたしました。本サービスでは、運営実績となるレビューを新ホストへ継承できる独自のレビュー引き継ぎオプションを提供し、レンタルスペースにおける新たな出口戦略と健全な事業承継の形を提案してまいります。

また、これに伴い、レンタルスペースの不動産仲介・M&A仲介を提供するニューオ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：夏苅 良、以下、ニューオ）と連携し、賃貸借契約の調整などを専門的にサポートいたします。

▼サービス本格開始の背景

昨今、レンタルスペース市場の拡大に伴い、副業から専業まで多様な運営スタイルが生まれる中で、ホストのライフスタイルの変化などにあわせて運営終了を検討せざるを得ないケースが顕在化しています。スペースの売却を検討する方の中には「本業が多忙になり、運営が難しくなったが、数年かけて積み上げた数多くのレビューやこだわりの内装をそのまま手放すのはもったいない」といった声や、スペース購入希望者の中には「副業としてレンタルスペースを始めたいが、物件探しやゼロからの集客には不安がある。すでに収益実績があり、ファンがついている状態からスタートしたい」と言った声がありました。

実際に、スペースマーケットの登録ホストのうち127名を対象に実施したアンケートでは、50%以上が「スペースの譲渡を検討したことがある」と回答。さらに、70%以上が「有償譲渡においてスペースマーケットのサポートを受けたい」と回答しています。

本サービスは、こうした双方の課題を解決し、つなぐことで、場所の価値を途絶えさせることなく、次世代のホストへとスムーズにバトンタッチすることを可能にします。スペースマーケットはこれからも、ホストのみなさまのあらゆるフェーズに寄り添い、「スペースシェアをあたりまえに」することで、誰もが挑戦できる社会の実現を目指します。

▼サービス概要

◼︎サービス内容

運営データを活かしたマッチングと契約サポートで、レンタルスペースの譲渡・承継に関する以下の支援をワンストップで行います。

- スペース売却支援：希望条件に近い買い手の紹介から、条件交渉、譲渡完了までを伴走します。- スペース購入支援：希望条件に合う物件を紹介。レンタルスペースのレビューを新ホストのアカウントへ継承するレビュー引き継ぎオプションも利用可能です。

◼︎サービスの特徴

- スペースマーケットによる仲介サポート：条件整理・マッチング・契約支援まで対応- レビュー引き継ぎオプション：これまで積み上げた評価・実績を次の運営者へ- 承継後1年間の成約手数料優遇詳細・お問い合わせ先はこちら :https://pr.spacemarket.com/lp/rental-space-ma/

▼ニューオとの提携による強み

レンタルスペースの不動産仲介に強みを持つニューオとの連携により、以下の提供価値を実現します。

- 法務・契約サポート：運営権譲渡に伴う賃貸借契約の巻き直しを、不動産仲介のプロであるニューオがトータルサポートします。- 相互送客の強化：両社のネットワークを活用し売り手・買い手のマッチング精度を最大化します。

▼ニューオ株式会社 代表取締役 夏苅 良氏のコメント

ニューオは、これまで多くのレンタルスペース物件の仲介を通じ、ホストの皆様が直面する『出口戦略』への課題解決に向き合ってまいりました。現場では、新たなオーナーへの承継とリブランディングによって、不動産の価値が再定義される事例を数多く創出しています。レンタルスペースを単なる「場所貸し」に留めず、確立された『価値ある事業資産』として市場に流通させること。それが不動産実務に精通した私たちの役割です。今回のスペースマーケット様との提携により、両社の知見を融合させ、ホストの皆様がより大胆に挑戦し、安心して次のステップへ進める「不動産活用の新しいスタンダード」を組織一丸となって切り拓いてまいります。

【スペース譲渡に関するアンケート概要】

・調査対象：スペースマーケットに登録しているホスト

・調査期間：2025年8月19日（火）～12月8日（月）

・調査方法：インターネット調査

・有効回答数：127人

ニューオ株式会社について

所在地：東京都中央区銀座2-14-4 GINZA SQUARE 1F/B1F

事業内容：レンタルスペース・民泊を中心とした不動産仲介事業、民泊運営代行事業、物件配信・コミュニティサービス「ユウカツ」の運営（https://yukatsu.jp/）

URL：https://newo.co.jp/

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」をミッションに掲げ、スペースシェアの文化創造・拡大に取り組む企業です。あらゆる場所で「新しい定番体験」を生み出すマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースを掲載。パーティーや撮影、ワークスタイルに合わせたビジネス利用など、場所を通じて人々のチャレンジや体験がカタチになる新たな日常と多様な文化を創出しています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp