【春限定】 春の一瞬を表現した、「バターサンド〈桜〉」| 桜の香りとやさしい味わいで、日本の春を楽しむ “ギフト” におすすめの新商品

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、春限定フレーバーとして「バターサンド〈桜〉」を、2026年2月15日（日）より期間限定で販売いたします。

日本の桜を、味覚と視覚で楽しむ新商品が登場！

桜の香りとやさしい味わいが広がる、上品なバターサンドに

PRESS BUTTER SANDから、春のギフトシーズンにぴったりなバターサンドが登場します。新フレーバー〈桜〉は、春限定のシーズナル商品。バターサンドからは、桜の香りとやさしい味わいが上品に広がります。

パッケージでは、“若葉”や”新緑”をイメージした黄緑をあしらうことで、花と葉が同時に存在する春の一瞬を表現。個包装には桜を少しずつずらしたデザインを採用し、パッケージを開けたら満開の桜が舞っているような景色が広がる仕掛けを施しました。花びらを施した留めシールも、見た目から楽しめる細やかなこだわりです。

日本の桜を存分に感じていただきたいという想いを込めた本商品、海外のお客様にもお楽しみいただける仕上がりとなっています。ギフトを贈るシーンが多くなるこの季節、大切な方への贈りものとしてご利用ください。

商品概要

●バターサンド〈桜〉5個入

桜が香るサクサク食感のクッキーに、桜バタークリームと定番のバターキャラメルの2層を挟みました。桜を使用したクッキーや、ストロベリーペーストと桜パウダーを使用した桜バタークリームから、ほのかに感じられる塩味と優しい甘さが広がります。ひとくち食べるごとに桜の香りがふんわりと漂い、日本の春を存分に感じることができるバターサンドです。

価格 ：1,485円（税込）

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 /「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場 /

「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」/

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

※一部の店舗ではお取り扱いがございません

販売期間：2026年2月15日（日）～2026年3月31日（火）※なくなり次第終了

PRESS BUTTER SANDとは

「まっすぐつくる、まっすぐ伝わる。」を掲げ、より良い材料を使い、しっかり手間をかけて、これからのお菓子を追求し続ける私たちからの美味しさのギフト。それが、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」です。

2017年に東京駅構内に誕生して以降、国内への出店を広げ、全国に店舗を展開。現在では、海外にも店舗を展開するブランドへと成長を遂げました。

クッキーは和菓子の「はさみ焼き」の技術で焼き上げる事で余分な油分を抜き、食感と風味のベストバランスを実現。材料もシンプルに、バター本来の風味を生かしたバタークリームとバターキャラメルをサクサクのクッキー生地に挟んだ、2層仕立てに仕上げています。

会社概要

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 山田純平

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：菓子の製造・販売、ECサイト「BAKE the ONLINE」運営、WEBメディア運営

・展開する主要の菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」（https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」（http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」（https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」（https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」（https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」（https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」（http://tea-drop.com）