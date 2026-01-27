【加賀温泉郷】冬の加賀温泉郷で楽しむ、アクティビティと温泉の旅

～温泉旅館に泊まって、白山の人気スキー場をお得に楽しめます～石川県の加賀温泉郷では、冬の旅をより気軽に楽しんでいただけるよう、温泉旅館にご宿泊の方を対象としたリフト券割引キャンペーンを実施しています。

一般社団法人加賀市観光交流機構白山一里野温泉スキー場

対象となるのは、白山エリアを代表する「白山一里野温泉スキー場」と「白山セイモアスキー場」。

加賀温泉郷の対象旅館に泊まることで、冬のアクティビティを少しお得に、気軽に楽しめます。

澄んだ空気の中で冬のアクティビティを楽しんだあとは、歴史ある温泉で、ゆったりと身体をあたためるひととき。冬ならではの、アクティブさと癒やしを味わう旅をお過ごしください。

白山一里野温泉スキー場白山一里野温泉スキー場白山セイモアスキー場白山セイモアスキー場

■ 実施期間：スキー場オープン ～ 2026年3月22日（日）まで ※予定

※積雪・天候状況により変更となる場合があります。



■ 対象となるスキー場（SAM白山）

白山一里野温泉スキー場

https://www.sam-hakusan.com/ichirino/

白山セイモアスキー場

https://www.sam-hakusan.com/seymour/



■ 宿泊者向け特別料金（リフト券割引内容）

【白山一里野温泉スキー場】

<リフト1日券>

大 人：5,000円 → 3,500円

小 人：4,000円 → 2,800円

シニア：4,500円 → 3,200円

<リフト2日券>

大 人：9,500円 → 7,000円

小 人：7,500円 → 5,600円

シニア：9,000円 → 6,400円



【白山セイモアスキー場】

<リフト1日券>

大 人：4,500円 → 3,200円

小 人：3,500円 → 2,450円

シニア：4,000円 → 2,800円

<リフト2日券>

大 人：8,500円 → 6,400円

小 人：6,500円 → 4,900円

シニア：8,000円 → 5,600円

※料金はすべて税込価格です。

※シニアは60歳以上／小人は4歳以上小学生以下

※シニア券は2日券設定がないため、1日券×2日分の料金となります。

片山津温泉

■ キャンペーン参画旅館

アパホテル＆リゾート加賀片山津温泉 佳水郷

大江戸温泉物語 片山津温泉ながやま

大江戸温泉物語Premium 加賀まるや

大江戸温泉物語 わんわんリゾート 矢田屋松濤園

かのや光楽苑

季がさね

湖畔の宿 森本



■ ご利用にあたっての注意事項

・本券は購入日と購入日の翌日に限り有効です。

・本券の転売、複製は固く禁じさせていただきます。

・シニアの方は年齢のわかるもの（運転免許証など）が必要です。

・天候、積雪状況により営業内容が変更になる場合があります。

・本券の払い戻しはいたしません。

※リフト引換券はチェックアウト時での販売とさせていただきます。

天候等を確認していただき、了承をいただいたうえでご購入下さい。

※リフト引換券はご宿泊のお客様にのみの販売となります。



＜お問合せ先＞

片山津温泉観光協会

〒922-0412 石川県加賀市片山津温泉モ2-2

TEL: 0761-74-1123 / FAX: 0761-74-1083

山代温泉

■ キャンペーン参画旅館

加賀の宿 宝生亭

たちばな四季亭

ホテルききょう

みどりの宿 萬松閣

ゆのくに天祥

■ ご利用方法

山代温泉の対象旅館にて「スキー場連携・宿泊プラン」等でお申し込みいただくと、

割引リフト券の引換券をお渡しします。

※引換券には以下の記載・押印が必要です。

・スキー場印

・券種印

・宿泊日

・旅館印

※記載漏れがある場合、割引は適用されません。

※チェックイン前に利用される場合は、事前に宿泊施設へご相談ください。

＜お問合せ先＞

山代温泉観光協会

〒922-0243 石川県加賀市山代温泉北部3丁目70

TEL：0761-77-1144 / FAX：0761-77-2109

山中温泉

■ キャンペーン参画旅館

翠明

すゞや今日楼

花つばき

■ ご利用方法・注意事項

・旅館で受け取った引換券を、スキー場チケット売場でリフト券と交換してください。

・引換券は原則当日のみ有効です。

・スキー場の営業状況は事前に公式サイト等でご確認ください。

・引換券・リフト券の返品・払い戻しはできません。

＜お問合せ先＞

山中温泉観光協会

〒922-0138 石川県加賀市山中温泉栢野町ハ47-1

TEL：0761-78-0330 / FAX：0761-78-0332

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

一般社団法人 加賀市観光交流機構

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net