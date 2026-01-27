【加賀温泉郷】冬の加賀温泉郷で楽しむ、アクティビティと温泉の旅
白山一里野温泉スキー場
～温泉旅館に泊まって、白山の人気スキー場をお得に楽しめます～石川県の加賀温泉郷では、冬の旅をより気軽に楽しんでいただけるよう、温泉旅館にご宿泊の方を対象としたリフト券割引キャンペーンを実施しています。
対象となるのは、白山エリアを代表する「白山一里野温泉スキー場」と「白山セイモアスキー場」。
加賀温泉郷の対象旅館に泊まることで、冬のアクティビティを少しお得に、気軽に楽しめます。
澄んだ空気の中で冬のアクティビティを楽しんだあとは、歴史ある温泉で、ゆったりと身体をあたためるひととき。冬ならではの、アクティブさと癒やしを味わう旅をお過ごしください。
■ 実施期間：スキー場オープン ～ 2026年3月22日（日）まで ※予定
※積雪・天候状況により変更となる場合があります。
■ 対象となるスキー場（SAM白山）
白山一里野温泉スキー場
https://www.sam-hakusan.com/ichirino/
白山セイモアスキー場
https://www.sam-hakusan.com/seymour/
■ 宿泊者向け特別料金（リフト券割引内容）
【白山一里野温泉スキー場】
<リフト1日券>
大 人：5,000円 → 3,500円
小 人：4,000円 → 2,800円
シニア：4,500円 → 3,200円
<リフト2日券>
大 人：9,500円 → 7,000円
小 人：7,500円 → 5,600円
シニア：9,000円 → 6,400円
【白山セイモアスキー場】
<リフト1日券>
大 人：4,500円 → 3,200円
小 人：3,500円 → 2,450円
シニア：4,000円 → 2,800円
<リフト2日券>
大 人：8,500円 → 6,400円
小 人：6,500円 → 4,900円
シニア：8,000円 → 5,600円
※料金はすべて税込価格です。
※シニアは60歳以上／小人は4歳以上小学生以下
※シニア券は2日券設定がないため、1日券×2日分の料金となります。
片山津温泉
■ キャンペーン参画旅館
アパホテル＆リゾート加賀片山津温泉 佳水郷
大江戸温泉物語 片山津温泉ながやま
大江戸温泉物語Premium 加賀まるや
大江戸温泉物語 わんわんリゾート 矢田屋松濤園
かのや光楽苑
季がさね
湖畔の宿 森本
■ ご利用にあたっての注意事項
・本券は購入日と購入日の翌日に限り有効です。
・本券の転売、複製は固く禁じさせていただきます。
・シニアの方は年齢のわかるもの（運転免許証など）が必要です。
・天候、積雪状況により営業内容が変更になる場合があります。
・本券の払い戻しはいたしません。
※リフト引換券はチェックアウト時での販売とさせていただきます。
天候等を確認していただき、了承をいただいたうえでご購入下さい。
※リフト引換券はご宿泊のお客様にのみの販売となります。
＜お問合せ先＞
片山津温泉観光協会
〒922-0412 石川県加賀市片山津温泉モ2-2
TEL: 0761-74-1123 / FAX: 0761-74-1083
山代温泉
■ キャンペーン参画旅館
加賀の宿 宝生亭
たちばな四季亭
ホテルききょう
みどりの宿 萬松閣
ゆのくに天祥
■ ご利用方法
山代温泉の対象旅館にて「スキー場連携・宿泊プラン」等でお申し込みいただくと、
割引リフト券の引換券をお渡しします。
※引換券には以下の記載・押印が必要です。
・スキー場印
・券種印
・宿泊日
・旅館印
※記載漏れがある場合、割引は適用されません。
※チェックイン前に利用される場合は、事前に宿泊施設へご相談ください。
＜お問合せ先＞
山代温泉観光協会
〒922-0243 石川県加賀市山代温泉北部3丁目70
TEL：0761-77-1144 / FAX：0761-77-2109
山中温泉
■ キャンペーン参画旅館
翠明
すゞや今日楼
花つばき
■ ご利用方法・注意事項
・旅館で受け取った引換券を、スキー場チケット売場でリフト券と交換してください。
・引換券は原則当日のみ有効です。
・スキー場の営業状況は事前に公式サイト等でご確認ください。
・引換券・リフト券の返品・払い戻しはできません。
＜お問合せ先＞
山中温泉観光協会
〒922-0138 石川県加賀市山中温泉栢野町ハ47-1
TEL：0761-78-0330 / FAX：0761-78-0332
【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】
一般社団法人 加賀市観光交流機構
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット
TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休
公式サイト：https://www.tabimati.net