株式会社リファインバースグループ

リファインバース株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：越智晶、以下「当社」）は、漁網やエアバッグの再生ナイロン素材「REAMIDE(R)」（リアミド）の製造を行う愛知県一宮市の「一宮工場」について、愛知県蒲郡市へ製造拠点を移転し、2026年6月より「蒲郡工場」として操業を開始することを決定しましたので、お知らせいたします。

■「蒲郡工場」への移転について

当社は2019年に一宮工場を立ち上げ、廃棄漁網やエアバッグを再生ナイロン素材「REAMIDE(R)」へと再資源化する事業を展開してまいりました。REAMIDE(R)は、建材や農機、アパレル製品、オフィス家具など採用が広がっています。さらに、中期経営計画で掲げる成長戦略の一環として計画している、ポリオレフィンリサイクルの展開と事業拡大を視野に、製造拠点としての拡張余地を確保できる蒲郡市へ移転することを決定しました。

蒲郡工場では、一宮工場で培った設備運用とノウハウを引き継ぎ、REAMIDE(R)の製造を継続するとともに、ポリオレフィンリサイクルの開始に向けた必要設備の準備を段階的に進め、2026年6月の操業開始を予定しています。

■蒲郡工場の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/149306/table/24_1_dc6d06b6fae1f5cbd9d24feecc936272.jpg?v=202601270251 ]

※移転に伴う電話番号等の変更はございません。