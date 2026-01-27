ファミリーマート店内設置「FamilyMartVision」の認知率が55.5%に到達、3年間で1.5倍に！

株式会社ゲート・ワン

ファミリーマート店舗内のリテールメディアを運営している株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藏田 一郎）は、「FamilyMartVisionの浸透度に関するアンケート調査※1」を2025年12月に実施しました2022年からの継続調査を通じて、FamilyMartVisionの認知率、視聴経験率※2ともに上昇していることをお知らせいたします。

■設置店舗拡大に伴う接触機会の増加により、全世代で認知率・視聴経験率が伸長

FamilyMartVisionの認知率は、2022年の初回調査時に36.8%だったものが、昨年に実施した調査では55.5％となり、3年間で約20pt上昇しました。さらに、「見たことがある、見たことがある気がする」を示す視聴経験率は2022年11月に31.9%であったものが、今回の調査では47.4%となり、16pt上昇しました。

■10代の認知率は70%越え。30代、40代の認知率が大幅に伸長

認知率を年代別に見ると、これまでの調査と同様に10代、20代の若年層において高い数値を示しています。また今回の調査では、30代で6pt, 40代で8ptが上昇し、ミドル層での認知も広がっていることがわかりました。これは、2025年に東京を中心とした都市部へのFamilyMartVision設置を進めたことによる、オフィス近隣での接触機会の増加が主な理由と考えられます。実際に関東地方の認知率をみると、2024年の50.6%から57.3％に上昇していることからも、都市部への設置による接触機会増加の効果が表れていると言えます。

■今後について

「FamilyMartVisionの浸透度に関するアンケート調査」では、FamilyMartVisionの認知率、視聴経験率だけでなく、ファミリーマートの利用実態やFamilyMartVisionの視聴状況、他メディアの接触状況などを取得しており、回答者のデモグラフィック情報と掛け合わせた分析を行うことで、マーケティング施策への支援となるデータをご提供できます。

今後も当社ではFamilyMartVisionの広告効果検証だけでなく、マーケティング施策立案に役立つデータの取得等を通じて、さらに活用しやすいメディアを目指してまいります。

※1

【調査概要】

調査手法 ：WEBでのアンケート調査

対象者 ：15-69歳男女（人口構成比で回収）

調査期間（サンプル） ：１.2022年11月21日 ～11月28日 （16,682s）

２.2023年10月2日 ～10月10日 （16,662s）

３.2024年11月29日 ～12月5日 （16,660s）

４.2025年12月5日 ～12月12日 （16,688s）

実査委託先 ：楽天インサイト株式会社

※2

設問文 ：あなたは、ファミリーマートの店内にあるデジタルサイネージ

（大型モニター）を見たことはありますか。

設問形式 ：単一回答

選択肢 ：「実際に店内で見たことがある」「見たことがあるような気がする」

「見たことはないが、サイネージが付いていることは知っている」

「見たことがないし、サイネージが付いていることも知らない」の4択

FamilyMartVision認知率＝

「実際に店内で見たことがある」+「見たことがあるような気がする」

+「見たことはないが、サイネージが付いていることは知っている」の合計

FamilyMartVision視聴経験率＝

「実際に店内で見たことがある」+「見たことがあるような気がする」の合計

◆FamilyMartVisionとは

全国47都道府県にあるファミリーマートには、毎日1,500万人以上のお客さまが訪れます。株式会社ゲート・ワンは、このお客さまとの接点を持つファミリーマート店舗をメディアと捉え、全国のファミリーマート店内に設置される大画面のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」から、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しています。加えて、エリア別や時間帯別のターゲティング配信や、サイネージの視認率や店頭での購買などの広告効果の可視化、株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携をすることで、より高度な広告サービスを整備し、広告主となる企業へ新たな付加価値を提供してまいります。

◆株式会社ゲート・ワン 概要

会社名 ：株式会社ゲート・ワン

代表者 ：代表取締役社長CEO 藏田 一郎

所在地 ：東京都港区芝浦三丁目1番21号

資本金 ：990百万円

（資本準備金495百万円を含む）

設立 ：2021年9月24日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ

配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp