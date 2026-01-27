明大前駅まで15分以内の家賃相場ランキング2026年！1位はつつじヶ丘駅、ランクインした駅のクチコミも紹介

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田圭一、以下リクルート）が運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、住まいや暮らしに関するさまざまなテーマについて調査を実施し、結果をご紹介しています。新年度が始まる4月に向けて、進学先の大学周辺で住まい探しを始める人もいるはずです。キャンパスへの通いやすさはもちろん、生活費の大半を占めることになる家賃も大事な選択ポイント。特に都内は家賃相場が高く、悩みのタネ……。そこで今回は、明治大学 和泉（いずみ）キャンパスの最寄駅である明大前駅にアクセスしやすく、家賃相場が安い駅を調査しました。1位はつつじヶ丘駅で家賃相場7.5万円でした。ランキングの詳細は『SUUMOジャーナル』でご覧いただけます。

URL：https://suumo.jp/journal/2026/01/27/214191/

■1位は快速も停車し乗り換え回数0回のつつじヶ丘

1位はつつじヶ丘駅。各駅列車のほかに快速、区間急行、急行が停車し、明大前駅までは急行なら3駅・約12分で到着します。駅舎には商業施設が併設され、ドラッグストアやコンビニ、書店に飲食店などが営業中。駅前には北口側を中心に商店街が広がり、飲食店をはじめスーパーなどの食品関係のお店、クリニックまで多彩な店舗がずらり。にぎわう商店街を通りつつ駅から北上すると、東西に延びる国道20号・甲州街道にぶつかります。そこから西へ向かい、駅から10分ほども歩くとショッピングモールへ。スーパーや飲食店、100円ショップや家電専門店などが3フロアに展開しており、近所に住んだ際には生活の支えとなりそうです。そしてショッピングモールの隣接地には自動車学校があり、大学生のうちに自動車免許を取得したい人には便利な環境です。2位は京王井の頭線・三鷹台駅で家賃相場は7万6000円。東京都三鷹市にある駅から明大前駅までは7駅・約13分で行けるほか、明大前駅とは逆方面に進むと若者にも人気の街・吉祥寺駅に2駅・約3分で到着します。南口側には商店街があり、スーパーやコンビニのほか、ラーメン店やカフェといった飲食店も点在しています。また、駅北側の川沿いには歩道が続いており、10分ほど歩くと家賃相場8万2000円で8位にランクインした隣駅の井の頭公園駅付近に出ます。散歩がてらリフレッシュしに出かけるのもいいかもしれません。

3位には家賃相場7万8000円となった、京王井の頭線・久我山駅がランクイン。東京都杉並区にある久我山駅は2位・三鷹台駅から明大前方面に1駅目に位置し、明大前駅までは京王井の頭線の急行で2駅・約9分です。南口を出て目に入るのは、三鷹台駅付近から流れが続く神田川。川に架かる久我山橋は駅前広場のような役割を担っており、その先はスーパーやドラッグストア、飲食店が立ち並ぶ商店街があります。駅の北側にも多彩な飲食店が軒を連ねるほかスーパーや100円ショップもあるので、買い物や食事に困らなさそうです。

■1位～3位の駅に学生時代に住んだことある人の口コミを紹介！

＜1位つつじヶ丘の口コミ＞

「落ち着いた雰囲気で、スーパーやドラッグストアも近くにあった」

「生活に必要なものが周りにそろっていて買い物が便利」

＜2位三鷹台の口コミ＞

・住んでいてよかったところ

「閑静な住宅街、吉祥寺や渋谷へのアクセスが良い」

「自転車で足を延ばせば、星を見るのに適した公園がある（都立野川公園）」

＜3位久我山の口コミ＞

「駅前に夜まで営業しているスーパーがあり、商店街やコンビニなども充実していて、規模は大きくないが住みやすかった。吉祥寺に行けば何でもそろうので、不便はなかった。お寺などもあり、散歩もできた」

「自然がいっぱいで、帰ってくるだけでも都会の喧騒から逃れられる。家賃が比較的周りよりも安く、急行も停まる駅なので住みやすい」

今回のレターでご紹介できなかったお薦めの駅は『SUUMOジャーナル』でご覧いただけます。ぜひ住まい探しの参考にしてみてください。

■調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている明大前駅まで15分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】駅徒歩15分以内、10平米以上～40平米未満、ワンルーム・1K・1DKの物件（定期借家を除く）

【データ抽出期間】2025/5～2025/10

【家賃の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された賃貸物件（アパート／マンション）の管理費を含む月額賃料から中央値を算出（3万円～18万円で設定）

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分～9時の検索結果から算出（2025年7月28日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が1回までの駅を掲載

【家賃相場の調査】株式会社リクルート

＜クチコミの調査概要＞

【調査実施時期】2024年1月17日～2024年1月22日

【調査対象者】現在東京・神奈川・埼玉にお住まいの、学生時代（大学・大学院・専門学校問わず）、家賃相場ランキング記載の駅周辺の賃貸住宅で一人暮らしをしたことがある18～30歳までの男性219名、女性445名

【調査方法】インターネット調査

【有効回答数】664

【調査主体】株式会社リクルート、実査委託先：楽天インサイト株式会社

