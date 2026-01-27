【東京ステーションホテル】Happy Valentine’s Day！大切な方へ、甘い想いをメッセージプレートにのせて

日本ホテル株式会社



東京駅より徒歩30歩の好立地を誇る東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）では、2月7日（土）から2月15日（日）までをバレンタインデーウィークとして、この期間だけの心温まる演出をご用意いたします。

バレンタインデーは、大切な方へ想いを伝える特別な一日。

その起源はローマ時代にさかのぼり、信仰と良心に導かれ、人々の愛を支えた聖ヴァレンティヌスの物語に由来します。時代を経て、日本ではチョコレートとともに文化が広がり、今では恋人に限らず、友人や家族、日頃お世話になっている方へ感謝を伝える機会として親しまれています。ホテルでは「Happy Valentine’s Day！」のメッセージを添えたチョコレートプレートを、バレンタインデーウィーク限定でご用意いたします。バレンタインデーをきっかけに、想いをかたちにするひとときを。東京ステーションホテルで、心に残る時間をお過ごしください。

Happy Valentine’s Day！大切な方へ、甘い想いをメッセージプレートにのせて

バレンタインデーウィーク：2026年2月7日（土）～2月15日（日）

レストラン｜ランチ・ディナーコース

コースの締めくくり、ささやかなサプライズとともに、記憶に残るひとときをお楽しみください。

メッセージ付きアレンジデザート イメージ

期間中、レストラン「ブラン ルージュ(https://bit.ly/valentinesday_br)」または「バー&カフェ カメリア(https://bit.ly/valentinesday_ca)」の指定のランチ・ディナーコースのデザートを、「Happy Valentine’s Day！」メッセージ付きアレンジデザートへ無料でアップグレードいたします。ご予約の際、「バレンタインメッセージ希望」（Webの場合はご要望欄に記入）の旨をお知らせください。

ステイ｜オプション・ステイプラン

お部屋で過ごす静かな時間に、バレンタインならではの甘い演出を添えて。この期間だけのバレンタインアレンジで、大切な方との思い出を彩ります。

チョコレート盛り合わせ・メッセージプレート付き イメージ

宿泊とあわせてお部屋で楽しむチョコレート盛り合わせ（2,000円）をオプション(https://www.tokyostationhotel.jp/stay/anniversaryoption/)でご注文の場合、または【ウェルカムアメニティ付き】記念日ステイ(https://bit.ly/chocolateplate_stay)のチョコレート盛り合わせを、「Happy Valentine’s Day！」チョコレートプレート付きへ、無料でアップグレードいたします。ご注文またはご予約時にメッセージプレート欄またはご要望入力欄にて「バレンタインメッセージプレート希望」の旨をお知らせください。

2012年の東京ステーションホテルのリニューアルオープン時に誕生したメインダイニング。シェフが織りなす料理は、ヌーベルキュイジーヌ ジャポネフレンチ デギュスタシオン。シグネチャーコースには20品目以上の食材を用い、一皿で海の幸と大地の恵みが共演するデギュスタシオンコースを提供しています。フランス料理の技法で伝統を守りつつ、日本全国の食材や食品を自ら足を運び、積極的に取り入れることで、モダンなアレンジを加えています。四季を感じていただけるようメニューはおおよそ2ヵ月ごとに変更、更なる美食を求める方に賞味会も開催しております。半円形に大きな窓を配した空間は白を基調としたエレガントな設えで、一部の窓からは東京駅を行き交う列車を眺めることができます。個室は3室完備しており、記念日や接待など用途に応じてご利用いただけます。シェフソムリエがセレクトした、東日本を中心に国産をはじめ、各国のワインを約1,200本取り揃えております。

バー＆カフェ カメリア Bar & Cafe Camellia

1951年のホテル営業再開時にバーとして誕生し、その後バー「カメリア」の名称で多くの方々に親しまれてきました。2012年のホテル再開業時にコンセプトや場所、インテリア等を一新し、ボリューム満点のお料理とバーテンダーが考案するオリジナルカクテルが楽しめるバー＆カフェとして、様々な用途にご利用いただけます。店内はダークピンクがアクセントのテーブル席と、バーテンダーのカクテルメイクが見られるカウンターを配した、落ち着いた印象の空間。窓外の景色を眺められるパサージュエリアもございます。ディナーコースやアラカルト、アフタヌーンティー、ホテル伝統のビーフシチューなどお食事のほか、シグネチャーカクテルの「東京駅」や「1915」、オリジナルレシピのモクテルといったドリンクメニューも充実。ご宿泊のお客様だけでなく、女性同士やグループでのお出かけにもおすすめです。

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyostationhotel/