VARZAR×SAMANTHAVEGAの第一号店が2/18（水）に梅田エスト店にOPEN！！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は
2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「VARZAR」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）
とのコラボVARZAR×SAMANTHAVEGAの日本第一号店を
2月18日（水）に梅田エスト店にオープンする。
■店舗情報
VARZAR×SAMANTHAVEGA梅田エスト店
〒530-0017 大阪府 大阪市北区角田町 3-25 梅田エスト 1F
06-6374-3381
11:00～21:00 / (日曜日) 11：00～20：00
※月曜が祝日の場合は、日曜21：00閉店/月曜20：00閉店
■コラボアイテムの展開
2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、
VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。
■VARZAR既存アイテムの展開
韓国、日本で大人気のVARZARは、現在オンラインを中心に展開しており、
初のオリジナルストアとなる。
日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを
実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗をオープン。
今後は、東京、名古屋、福岡などでも順次オープン予定。
■サマンサベガ ブランドサイト
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/
■サマンサベガ公式オンラインショップ
https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company