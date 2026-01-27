VARZAR×SAMANTHAVEGAの第一号店が2/18（水）に梅田エスト店にOPEN！！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は

2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「VARZAR」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）

とのコラボVARZAR×SAMANTHAVEGAの日本第一号店を

2月18日（水）に梅田エスト店にオープンする。

■店舗情報

VARZAR×SAMANTHAVEGA梅田エスト店

〒530-0017 大阪府 大阪市北区角田町 3-25 梅田エスト 1F

06-6374-3381

11:00～21:00 / (日曜日) 11：00～20：00

※月曜が祝日の場合は、日曜21：00閉店/月曜20：00閉店

■コラボアイテムの展開

2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、

VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。

■VARZAR既存アイテムの展開

韓国、日本で大人気のVARZARは、現在オンラインを中心に展開しており、

初のオリジナルストアとなる。

日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを

実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗をオープン。

今後は、東京、名古屋、福岡などでも順次オープン予定。

■サマンサベガ ブランドサイト

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/

■サマンサベガ公式オンラインショップ

https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company