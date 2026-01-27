VARZAR×SAMANTHAVEGAの第一号店が2/18（水）に梅田エスト店にOPEN！！

写真拡大 (全5枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は


2025年8月にパートナーズシップを締結した韓国ヘッドブランド「VARZAR」（代表取締役社長： PARK SHIN KYU）


とのコラボVARZAR×SAMANTHAVEGAの日本第一号店を


2月18日（水）に梅田エスト店にオープンする。




■店舗情報


VARZAR×SAMANTHAVEGA梅田エスト店


〒530-0017 大阪府 大阪市北区角田町 3-25 梅田エスト 1F
06-6374-3381


11:00～21:00　/　(日曜日) 11：00～20：00


※月曜が祝日の場合は、日曜21：00閉店/月曜20：00閉店



■コラボアイテムの展開








2025年12月に発売スタートした、VARZAR×SAMANTHAVEGAのコラボアイテムだけでなく、


VARZARの最新コレクションや定番アイテムを展開。




■VARZAR既存アイテムの展開




韓国、日本で大人気のVARZARは、現在オンラインを中心に展開しており、


初のオリジナルストアとなる。




日本、韓国の多くの有名タレントやインフルエンサーが、プライベートでも愛用するアイテムを


実際に商品を手に取っていただき、試着できるリアル店舗をオープン。




今後は、東京、名古屋、福岡などでも順次オープン予定。




■サマンサベガ　ブランドサイト


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Vega/





■サマンサベガ公式オンラインショップ


https://www.samantha.co.jp/shop/c/cSV



■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company