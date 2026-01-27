リョーサン菱洋ホールディングス、フィジカルAI導入に向けたロボティクスの最前線を学べるイベントを開催

菱洋エレクトロ株式会社

エレクトロニクス商社のリョーサン菱洋ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：中村 守孝、代表取締役副社長執行役員：稲葉 和彦）は、AI導入を検討中の製造業向けセミナーイベント『ロボットが自分で学ぶ未来を体験～実機と仮想環境が融合する次世代のロボット技術～』（以下、「本イベント」）を開催します。

本イベントは、株式会社リョーサン（以下、「リョーサン」）と菱洋エレクトロ株式会社（以下、「菱洋エレクトロ」）が主催し、NVIDIAをはじめとする4社が登壇します。ロボットの取り扱いに強みを持つリョーサンと、NVIDIAの国内最大級の代理店として企業のAI導入を支援している菱洋エレクトロが、AIとロボティクスを融合した新たな製造現場の可能性についてご紹介します。

昨年はAIエンジニアやR&D部門の方など100名以上の方にご参加いただきました。今回は内容をアップデートし、ヒューマノイドロボットの展示や、ロボットシミュレーションの最新事例紹介など、より実践的かつ製造現場の未来を体感いただけるプログラムです。

本イベント開催の背景

近年、世界では自律的に学習するロボットを活用したスマートファクトリーの導入が進んでいます。国内製造業においても競争力の強化や生産性向上を目的に、フィジカルAI活用の検討が加速しています。

リョーサンはFranka RoboticsやDOBOT製の協働ロボットを取り扱っており、各企業の課題に適切なロボットとアプリケーションを提案しています。菱洋エレクトロは、2025年8月に製造業やロボット分野におけるフィジカルAI時代への準備を支援する「RYOYO AI Techmate Program for Digital Twin」を提供しており、サービス開始から100件以上の案件を手がけています。

リョーサン菱洋グループはこれらの取り組みで両社が培ったノウハウを掛け合わせたソリューション創出を強化しています。2025年12月に開催された『2025国際ロボット展』に出展し、2,700名以上の方にご来場いただきました。

ロボット×NVIDIAソフトウェアのデモ展示＠2025国際ロボット展本イベントの注目ポイント

・ロボットシミュレーションが学べる

ロボットシミュレーションは、時間やコストを削減できるだけでなく、物理システムを構築する前に安全な環境でテストして改善できます。本イベントでは、本格的な導入に向けたプロセスをご紹介します。

・インタラクティブなデモ体験

AgiBotのヒューマノイドロボットなど最新ロボットに触れ、実際の現場でどのように役立つかを体験できます。

当日のデモ内容の一部

理経 Sim2Real実践デモ

AgiBot ヒューマノイドロボット「X2」

会場ではスマートファクトリー構築を検討している AI エンジニアや R＆D 部門の方、生産技術部門の方などが実際にロボットを活用する際に必要な知識を得られる機会を提供します。

リョーサン菱洋グループは、これまでリョーサンおよび菱洋エレクトロが培ってきた実績や知見、技術を活かしてお客様のAI導入を支援し、産業全体の競争力創出や生産性向上に貢献してまいります。

イベント概要

主なプログラム

- タイトル：ロボットが自分で学ぶ未来を体験～実機と仮想環境が融合する次世代のロボット技術～- 日時：2026年2月13日（金）14:00～18:30- 場所：TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋 6階（〒103-0027 東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビルディング）- 参加費：無料- 定員：150名[表: https://prtimes.jp/data/corp/41334/table/151_1_8b05071adff3be84ae06af547c1daa5f.jpg?v=202601271221 ]

当日はセミナーと合わせて、ヒューマノイドロボットや5本指ハンドの動体展示、デジタルツインとロボティクスの融合によるSim2Realなどの展示もご用意しております。

*内容については予告なく変更する場合がございます。

参加登録方法

参加ご希望の方は、下記ウェブサイトより申し込みをお願いいたします

申し込みページ :https://page.ryosan.co.jp/seminar/robotics_260213HDS定員に達し次第受付終了とさせていただきます。リョーサン菱洋ホールディングスについて

リョーサン菱洋ホールディングスはデバイス事業に強みを持つリョーサンと、AIビジネスを始めとするソリューション事業に強みを持つ菱洋エレクトロが経営統合し、2024年4月1日に設立しました。「お客様のニーズにお応えし 社会に必要とされる企業になる」を経営ビジョンとして掲げ、目の前のお客様だけでなく、その先のエンドユーザー様までを見据えたさまざまな社会課題の解決につながるビジネスを展開しています。

社名 ： リョーサン菱洋ホールディングス株式会社

代表 ： 代表取締役社長執行役員 中村 守孝

設立日 ： 2024年4月

資本金 ： 150億円

事業内容 ： デバイス・ICT製品の仕入・販売等を行う会社の経営管理

本店 ： 東京都千代田区東神田二丁目3番5号

本社事務所 ： 東京都中央区築地一丁目12番22号

URL ： ▶リョーサン菱洋ホールディングス コーポレートサイト(https://www.rr-hds.co.jp/)

子会社 : リョーサン、菱洋エレクトロ

リョーサンについて

エレクトロニクス商社として、リョーサンは半導体をはじめとするデバイス事業と、DX推進を支援するソリューション事業を展開しています。車載、民生、産業機器など多様な業界のお客様のニーズを集約し、ソリューション提供、組み込み開発、専門的な技術サポートを通じて、付加価値を創造しています。また、エンジニアのためになる情報発信を強化し、マガジンサイト『リョーサンテクラボ』で記事配信やウェビナーを実施しています。

社名 ： 株式会社リョーサン

代表 ： 代表取締役社長執行役員 稲葉 和彦

設立日 ： 1953年11月

株主 ： リョーサン菱洋ホールディングス株式会社

資本金 ： 17,690百万円

事業内容 ： デバイスの販売、ソリューションの提供

所在地 ： 東京都千代田区東神田二丁目3番5号

URL ： ▶リョーサン コーポレートサイト(https://www.ryosan.co.jp/)

菱洋エレクトロについて

エレクトロニクス商社として、半導体・デバイスとICTソリューションの両軸を強みに、AIやIoTなど次世代技術の実装を支援しています。製品販売に加え、コンサルティング、組み込み機器開発、設置、運用保守などのサービスを展開し、IT環境の構築をまとめて支援することで、お客様の課題解決に取り組んでいます。

社名 ： 菱洋エレクトロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長執行役員 中村 守孝

設立日 ： 1961年2月

株主 ： リョーサン菱洋ホールディングス株式会社

資本金 ： 13,672百万円

事業内容 ： 半導体・デバイスの販売／ＩＣＴ製品の販売／組み込み製品の販売／

上記に関わる設計・開発及び技術サポート／上記に関わる各種サービス

所在地 ： 東京都中央区築地1丁目12番22号（コンワビル）

URL： ▶菱洋エレクトロ コーポレートサイト(https://www.ryoyo.co.jp/)

株式会社リョーサンと菱洋エレクトロ株式会社は経営統合し、2024年4月1日に「リョーサン菱洋ホールディングス株式会社」を設立しました。2026年4月1日には事業会社合併を行い、商号を「リョーサン菱洋株式会社」とする予定です。

