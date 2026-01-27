【東京2/12・大阪2/18開催】法定雇用率2.7%時代に問われる「雇用の質」とは？「定着＝成功」の常識を疑う、実践型ケーススタディイベント「コークリテラス2026 早春」開催

株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治)は、2026年2月、企業の人事担当者や現場責任者を対象とした対話型イベント「コークリテラス2026 早春」を東京・大阪の2拠点で開催いたします。今回のテーマは、法定雇用率2.7%への引き上げを目前に控え、多くの企業が直面している「雇用の質」と、現場での「判断軸」です。

イベント詳細・お申し込み【東京】 :https://start-line.jp/cocr20260212/イベント詳細・お申し込み【大阪】 :https://start-line.jp/cocr20260218/

開催の背景：数値目標の先にある「歪み」をどう解消するか

2026年7月に控える法定雇用率2.7%への引き上げ。多くの企業が「採用数の確保」に奔走する一方で、現場では「定着はしているが周囲が疲弊している」「成果は出ているが本人がキャリアに不満を感じている」といった、数値化できない課題が顕在化しています。

これからの障害者雇用において重要なのは、単なる定着率ではなく、企業・現場・本人の三者が納得感を持てる「雇用の質」です。コークリテラスでは、正解を提示するのではなく、ケーススタディを通じて参加者同士が議論し、自社で活用できる「判断軸」を構築することを目指します。

プログラム

【第1部】導入：障害者雇用最新動向と「雇用の質」

厚労省の動向や障害者雇用ビジネスの変遷から、これからの障害者雇用において「数」だけでなく「質」が求められる社会的背景を読み解きます。

【第2部】ケーススタディ：事例から探る「判断軸」の正体

「雇用の質」が高い状態とは、誰にとっての状態を指すのか。ケーススタディから、参加者の判断軸を揺さぶります。

【第3部】個別具体的な悩み・課題の意見交換

参加者が抱える個別の課題について、グループ内でアイデアを出し合います。他社の視点を取り入れることで、自社の課題に対する新たな突破口を見つけ出します。

開催概要

本イベントは、下記2日程で開催いたします。お申し込みURLよりご希望の会場を選択してください。

【東京開催】

日時：2026年2月12日（木） 14:00～17:00

会場：TKPガーデンシティPREMIUM東京駅丸の内中央 ※東京駅直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル 12階

定員：36名（先着順）

【大阪開催】

日時：2026年2月18日（水） 14:00～17:00

会場：TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3D

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19 大阪DICビル 3階

定員：20名（先着順）

対象 ：障害者雇用に携わる人事責任者・担当者、現場マネージャー

※当社が同業他社と判断したお客様、メディア関係者の方のお申し込みはご遠慮いただいております。

参加費 ：スタートライン取引企業：無料

上記以外の企業：2,000円

イベント詳細・お申し込み【東京】 :https://start-line.jp/cocr20260212/イベント詳細・お申し込み【大阪】 :https://start-line.jp/cocr20260218/株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。