ドミノ・ピザ、ピザのあとに“甘い幸せ”を！とろけるショコラ、サクッとパイ、濃厚シェイク4,000円以上ご注文でデザート1品無料「バレンタインセット」2月2日（月）～2月15日（日）期間限定で発売！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、ピザのあとに“甘い幸せ”を楽しめる限定セットとして、税込4,000円以上のご購入で対象デザート1品が無料でついてくる「バレンタインセット」を、2026年2月2日（月）～2月15日（日）までの期間限定で実施します。デザートは、「焼きたてフォンダンショコラ」「焼きたてカスタードパイ」「ドミノシェイク リッチチョコレート（ホイップなし）」の3種類からお好きな1品をお選びいただけます。

大切な人と過ごす日にも、自分へのちょっとしたご褒美にも、ピザはもちろん、デザートまで楽しめる“プラスワン”なバレンタインを、ぜひ「バレンタインセット」でご堪能ください。

デザートが1品無料になるので、おいしく、おトクにバレンタインをお楽しみいただけます！

2026年のバレンタインは土曜日。今年はおうちでゆっくり過ごそうと、計画を立てている人も多いのではないでしょうか。近年はバレンタインの楽しみ方も多様になりました。定番通りカップルで過ごす方もいれば、ご家族やご友人と大切なひと時を過ごす方も多いはず。ご褒美として、自分用のチョコを購入する方も増えています。そんな、お客様の様々な“バレンタインの過ごし方”に寄り添いたいという想いから、ドミノ・ピザはピザもデザートも一度にお楽しみいただける「バレンタインセット」を用意しました。

「バレンタインセット」は、2026年2月2日（月）～2月15日（日）までの期間限定で、税込4,000円以上のご注文をいただいた方に、「焼きたてフォンダンショコラ」「焼きたてカスタードパイ」「ドミノシェイク リッチチョコレート（ホイップなし）」の中から、お好きなデザートを1品無料でお選びいただけます。カカオ価格の高騰で、バレンタインの定番スイーツもちょっぴり贅沢品になりつつある今だからこそ、ドミノの無料デザートがうれしいサプライズに。あたたかいピザの“ごちそう感”に、甘いひとときを“プラスワン”。ドミノ・ピザが、今年のバレンタインをあたたかく彩ります。

【焼きたてフォンダンショコラ】

店舗のオーブンで焼き上げるフォンダンショコラは、外はさっくり、中からは濃厚なとろ～りチョコがあふれ出す、ご褒美感満点の一品です。カカオ55%のダークチョコレートを使用しているから、大人っぽいビターな香りと甘さのバランスも絶妙。大切な人とシェアしても、自分ひとりで贅沢に味わっても◎。ピザのあとのデザートタイムが、ぐっと華やかになります。

【焼きたてカスタードパイ】

サクッと焼きたてのパイの中に、あたたかくて甘いカスタードがとろ～り。どこか懐かしくて、ほっとするような優しい味わいは、家族みんなで囲むバレンタインにぴったり。ピザのあと、湯気の立つパイを頬ばる幸せ。寒い夜にぬくもりをくれる、心まで甘くなるデザートです。

【ドミノシェイク リッチチョコレート】

累計700万杯超*の売り上げを誇る大人気シリーズのドミノシェイク。北海道産の牛乳と乳脂肪分8％以上のオリジナルのアイスクリームを使い、お店でひとつひとつ丁寧に手作りしているドミノシェイクはひと口飲めば、そのリッチな味わいにうっとり。氷を使わず仕上げているから、最後までとことんなめらかで濃厚な味が楽しめます。

*2019年7月8日～2025年2月10日時点の集計データに基づきます。

「バレンタインセット」概要

開催期間：2026年2月2日（月）～2月15日（日）

内容： 税込4,000円以上のご注文で、お好きなデザート1品を無料

対象商品：「焼きたてフォンダンショコラ」「焼きたてカスタードパイ」「ドミノシェイク リッチチョコレート（ホイップなし）」の中から、お好きな1品

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

※本クーポンは、ウェブまたは、ドミノ・ピザ注文アプリでご利用いただけます。

- 宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。