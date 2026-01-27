ジール、Datadog Partner Network 「Advancedパートナー」認定を取得

株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、Datadog, Inc.（本社：米国ニューヨーク、以下Datadog社）のパートナープログラム「Datadog Partner Network」において上位から2番目のランクに位置する「Advanced パートナー」に認定されたことをお知らせします。

Advancedパートナー は、Datadog 製品に関する専門的な知識と豊富な経験を有するプロフェッショナル人材を擁し、導入・構築実績が豊富なパートナー企業のみに与えられる認定です。

本認定によりジールは、Datadog の統合監視プラットフォームに関する専門性をさらに高め、より付加価値の高い技術支援に努めてまいります。

■Datadog

クラウド アプリケーションのための モニタリングとセキュリティプラットフォームです。Datadog の SaaS プラットフォームは、インフラストラクチャ監視、 アプリケーションパフォーマンス監視、ログ管理を統合および自動化して、お客様のテクノロジースタック全体を一元的にリアルタイ ムで監視化します。

■Datadog Partner Network

Datadog の監視・可観測性プラットフォームを活用し、パートナー企業が顧客にソリューション提供や導入支援を行うための公式プログラムです。

■「Advanced パートナー」認定取得の背景

企業におけるクラウド活用が加速する中、可観測性およびセキュリティの強化は、重要な課題の一つとなっています。

ジールは、Datadog 導入後の活用フェーズまでを見据えた伴走型の支援体制を強みとしています。単なる導入に留まらず、運用改善や価値創出までを包括的にサポートしています。特に、大手企業での導入後の活用支援に豊富な実績を有しており、複雑化・高度化するシステム環境における運用・最適化を実現してきました。さらに、ジールは インフラ監視に加え、APM（アプリケーション性能監視）、DBM（データベース監視）、RUM（リアルユーザーモニタリング）といったDatadogの各機能を効果的に活用することで、顧客のビジネスに直結するパフォーマンス改善を推進しています。

こうした実績が評価され、上級パートナーとなる「Advanced パートナー」に認定されました。

■ジールの優位性

・Datadog に加え、Microsoft Azure やAWS（Amazon Web Services）などの主要パブリッククラウドとアプリケーション、DB、コンテナといった幅広い領域への豊富な知見をもつ SREエンジニアが10名以上在籍

・APM、RUM、DB、外形監視、On-Callなど各種機能の適切な導入・活用をリードしてきたオブザーバビリティスペシャリストの在籍

・Datadog の導入から活用支援までの豊富な実績

■Datadog Japan合同会社 社長 兼 日本担当ゼネラルマネージャー 正井 拓己 氏によるコメント

株式会社ジール様に、当社との積極的かつ円滑なパートナービジネスの象徴である「Advanced Tier Partner」認定を取得いただいたことに心から感謝いたします。お客様におけるオブザーバビリティ基盤の導入・展開のご支援に留まらず、幅広いクラウド、AIに関する提案を推進されているジール様のAdvanced Partner認定取得を大変心強く思っております。より多くのお客様にDatadogを通じてオブザーバビリティ領域でのAI活用に取り組んで頂けるよう、ジール様とともにさらなる市場開拓を目指してまいります。

■関連情報

ジールのDatadog(オブザーバビリティプラットフォーム)導入サービス

https://www.zdh.co.jp/products-services/sre-o11y/datadog/

Datadogサービスメニュー：

・Datadog伴走型PoC支援サービス

・Datadog伴走型導入支援サービス

・Datadog伴走型活用支援サービス

・Datadogトレーニングサービス

関連ウェビナー情報

クラウドネイティブ時代の監視戦略

AIOpsで運用監視業務を効率化するDatadogを分かりやすく解説

https://www.zdh.co.jp/event/20260130/

2026年1月30日（金）15:00-16:00開催

主催 株式会社ジール 共催 Datadog Japan合同会社

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立：2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL：https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上