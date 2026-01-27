PR・マーケティング支援業務で「徹底的にAIを活用してきた」IDEATECHが、生成AI研修『IDEA AI』を本格展開

株式会社IDEATECH

戦略PR・コンテンツマーケティング支援を手がける株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役：石川友夫、以下「IDEATECH」）は、自社の業務改革で培った生成AI活用ノウハウを体系化した企業向け研修プログラム『IDEA AI』の本格展開を開始いたしました。

実務で即使える生成AIスキルを、IDEATECHの研修サービスで学べます。

■「AI研修」は増えたが、「現場で成果を出せる研修」は少ない

生成AIの急速な普及に伴い、企業向けAI研修サービスは急増しています。しかし、多くの研修は「ChatGPTの基本操作」や「プロンプトの書き方」といった汎用的な内容にとどまり、受講後に「結局、自分の業務でどう使えばいいかわからない」という声が後を絶ちません。

IDEATECHは、15年以上にわたりPR・マーケティング支援事業を展開し、累計800社以上の企業を支援してきました。2023年以降、自社業務に生成AIを全面導入し、議事録作成・顧客分析・調査票設計・プレスリリース作成など、あらゆる業務プロセスで大幅な効率化を実現。この「自社で使い倒してきた」実績とノウハウを、研修プログラムとして組み立て、提供するものが『IDEA AI』です。



▼お問い合わせはこちら

https://ideatech.jp/service/idea-ai

■IDEATECHが実現した業務効率化の実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/530_1_a1d7f4334dff3736f11985dc3ae29ac6.jpg?v=202601271221 ]

その他の活用実績：

■なぜ「実業で使ってきた会社」の研修が違うのか

- 調査データ分析：500件以上- プレスリリース企画・作成：各500件以上- コンテンツ企画：1,000件以上- 各種資料作成：100件以上１.机上の空論ではない「検証済み」のノウハウ

一般的なAI研修が教科書的な内容にとどまる中、IDEA AIでは自社で実際に成果を出したプロンプト設計や業務フローをそのまま公開。「理論上は効率化できる」ではなく、「実際に97%削減した」方法を学べます。

２.マーケティング・セールス・PR業務に特化した実践演習

IDEATECHの本業であるPR・マーケティング支援の現場で磨かれたユースケースを豊富に提供。提案書作成、競合分析、プレスリリース作成、営業準備など、ビジネスの成果に直結するスキルを習得できます。

３.AI未経験者でも2ヶ月で即戦力に

開発経験のない入社3年目の営業社員が、本プログラムを通じてGoogle Apps Scriptを活用した業務自動化システムを構築するまでに成長。難解な専門知識に頼らず、実務で使えるレベルまで引き上げます。

■研修プログラム概要

【eラーニングプラン】

- 構成：30分×21コマ（合計10.5時間）- 期間：2ヶ月目安- 料金：330,000円（税込）/人- - 中小企業：助成金活用で実質 82,500円/人- - 大企業：助成金活用で実質 132,000円/人

【スタンダードプラン】

- 形式：オンライン対面型研修- 構成：90分×8回（合計12時間）- 期間：2ヶ月- 料金：400,000円（税込）/人- 中小企業：助成金活用で実質 90,000円/人

▼お問い合わせはこちら

https://ideatech.jp/service/idea-ai(https://ideatech.jp/service/idea-ai)

■助成金活用について

本研修は、厚生労働省「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の申請対象となります。中小企業は最大75%、大企業は最大60%の助成を受けられます。

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス

・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス

２.IDEAマーケティング事業

３.IDEAデザイン事業

４.IDEAセールス事業

５.PR戦略コンサルティングサービス

URL ：https://ideatech.jp