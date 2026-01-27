【EXILE SHOKICHI氏監修】バレンタインに合わせた大人の限定ドリンクを2月10日より新発売！

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン『PRONTO （プロント）』や『ワインの酒場。 Di PUNTO （ディプント）』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、2026年2月10日(火)よりEXILE SHOKICHI氏監修の「タヴェルネッロ オルガニコ シラー」及び同商品を使用した「ホットワインココア」を全国の『PRONTO（プロント）』限定で発売します。

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/322_1_a9b7303b90bee2023b7376df08c67578.jpg?v=202601271221 ]

EXILE SHOKICHI氏 監修 「タヴェルネッロ オルガニコ シラー」

国内オーガニックワイン市場において販売数量No.1(※1)の「タヴェルネッロ オルガニコ」ブランドからEXILE SHOKICHI氏が監修したシラーを発売します。有機ぶどうを100％使用し、凝縮感とフレッシュさを兼ね備えた、飲みごたえのある赤ワインです。華やかな香りが広がり、肉料理の旨味を一層引き立てます。

本商品は、再生可能資源を中心とした環境に配慮したテトラパック(R)を採用 。従来のガラス瓶と比べ、CO2排出量を大幅に削減することができます。また、６層構造により酸化や光による劣化を防ぎ、ワインの美味しさをしっかりと保ちます。

EXILE SHOKICHI氏 監修 「ホットワインココア」

「タヴェルネッロ オルガニコ シラー」を使った大人のホットワインココアを発売します。アルコール度数は３％未満で、ココアの優しい甘みの後にワインの余韻が続く、大人のビターチョコを思わせるエレガントな味わいに仕上げました。

EXILE SHOKICHI氏 コメント

「タヴェルネッロ オルガニコ シラー」はとても華やかで飲みやすいのが特長です。特にお肉との相性が素晴らしく、赤身や脂の旨みを押し上げてくれるワインです。

また、今回特別に、寒い季節に楽しめるホットワインココアをプロント様限定で監修させていただきました。果実味のまろやかさと甘さがあることで、普段ワインを飲まない人でも飲みやすい味わいです。そのままでも、食後のデザートワインとしてもお楽しみいただけます。ホットワインココアで是非、温まってください。

タヴェルネッロ オルガニコ シリーズとは

「タヴェルネッロ」は、“日常的に楽しめるワイン”として多くの方に親しまれるイタリアワインブランドです。特に「タヴェルネッロ オルガニコ」シリーズは、食事との相性や環境負荷・お客様のライフスタイルに配慮した容器展開などにご好評いただき、拡大を続ける国内オーガニックワイン市場において販売数量No.1(※1)となっています。

PRONTO（プロント）

PRONTO（プロント）が目指しているのは、嗜む場所「GREAT GOOD PLACE」。「昼はカフェ、夜はサカバ。」(※2)という「二面性」をキーワードに、働く人がいつでも立ち寄れる、使い勝手の良い空間を一日中ご用意しています。仕事前や休憩時間に立ち寄れて、人々が集うコミュニティともいえるカフェ空間として。また、仕事終わりに仲間と気軽に集え、会話が弾むキッサカバ空間として。プロントならではの嗜む時間を、カフェとサカバでお楽しみ下さい。

※1…インテージSRI＋国内輸入ワイン市場 有機・無添加 24年1月～25年4月推計販売規模容量ベース（SRI＋7業態：SM、CVS、HC、DRUG、酒量販店、一般酒店、業務用酒販店）

※2…プロントのサカバ＝「キッサカバ（喫茶酒場）」酒場でありながら、喫茶店のような懐かしさやワクワク感のある空間やおつまみ、お酒を提供いたします。