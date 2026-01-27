5割が経験するギフト選びの失敗をゼロに。選び直せる法人ギフト「GIFTFUL for business」を提供開始

株式会社GiftX

ギフトのミスマッチを解消し、新たなギフト体験を創造する株式会社GiftX（本社：東京都新宿区、代表取締役：飯高悠太・石塚悠悟）は2026年1月27日、法人ギフトプラットフォーム「GIFTFUL for business（ギフトフル フォー ビジネス）」を正式リリースいたします。

受取手が“選び直し”できる仕組みにより、本当に喜ばれる法人ギフト体験を提供。さらに、「受け取られなければ支払いゼロ」の新しい料金設計により、無駄なコストを抑えた運用が可能です。

ギフトの一括発行や受取状況の確認、オリジナルカードデザイン作成機能など法人ギフトに必要な機能を備えたオールインワンプラットフォームです。

正式提供前から150社以上の企業に先行導入され、高い満足度を得ています。

社内外を問わず、手土産やお中元・お歳暮、お礼・お祝いといった既存のギフトシーンで活用されているほか、既存顧客のロイヤリティ向上施策や新規顧客とのエンゲージメント施策など、新たな活用シーンも生み出しています。

・「GIFTFUL for business」サービスサイト(https://biz.giftful.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)

・「GIFTFUL for business」サービス資料ダウンロード(https://biz.giftful.jp/material?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)

開発背景 ～法人ギフトが抱える課題と価値～

5割が経験するギフト選びのミスマッチ

直近1年で企業から贈られたギフトのうち、52％が「好みに合わなかった」と回答。また、好みに合わなかったギフトの約3分の1が廃棄されているのが実態です。

企業が想いを込めて選んでも、受取手の好みに合わせることは難しく、法人ギフトではギフト選びのミスマッチが発生しやすいという構造的な課題があることが示唆されます。

法人ギフト手配に潜む膨大な隠れ工数

法人ギフトの手配では、86%が手間や不安を感じ、1件あたり平均77分の工数がかかっています。

多様なギフトシーンに対応できる法人向けサービスがなく、商品選びや送付方法を毎回検討する非効率が続き、年間では大きな工数負担となっています。

法人ギフトは“喜びと信頼”を生み、関係構築に寄与している

送り手の69％が「喜ばれた手応え」を感じ、受取手の62％が「大切にされている」と実感しています。

ミスマッチや手配工数といった課題がある一方で、ギフトを贈る行為そのものには、ビジネスの場においても人と人のつながりを温める力があることが分かりました。

（調査詳細）

「法人ギフトに関する実態調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000118015.html)

こうしたミスマッチや手配工数といった法人ギフトの課題を解消し、「喜び」や「関係性の向上」という本来の価値をさらに高めるために、法人向けギフトサービス「GIFTFUL for business」を開発しました。

GIFTFUL for businessの特徴

【特徴１.】“選び直せる”ギフト機能（特許取得）

受取手は、贈られたギフトをそのまま受け取ることも、他の候補から選び直すことも可能です。

実際の選び直し率は、個人間ギフトで54%、先行導入企業の法人ギフトでは73%となりました。法人ギフトでは受取手の好みを把握しづらく、ミスマッチが起こりやすい傾向がありますが、GIFTFULの選び直しの仕組みによって、贈り手が相手を思って品物を1つ選ぶギフトならではの良さを残したまま、満足度の高いギフト体験を実現しています。

【特徴２.】業界常識を変える、受け取られないギフトは支払いゼロ

「実際に受け取られたギフト」にのみお支払い。受取手続きが行われず期限切れとなった場合、商品代金や発行手数料は一切かかりません。未受領ギフト・失効ギフトにも支払いが発生する一般的なデジタルギフトとは異なり、“ギフトと想いが届いた分だけのお支払い”というフェアで誠実な料金設計を大切にしています。

【特徴３.】URLも手渡しも住所直送も。あらゆるギフトシーンに対応

オンライン送付、手渡し、商品を直接お届けなど多様な送り方をワンプラットフォームで提供し、お相手やシーンに最適な形でギフトを届けられます。

さらに、誕生日や記念日を事前に予約して自動で贈れるスケジューリングギフトにも対応。

【特徴４.】発注・管理・支払いの工数を大幅削減

発注から送付・受け取り管理、精算までの流れをシンプルに統合。

住所入力不要でギフトを即時発行、企業オリジナルのギフトカードを簡単作成、受取状況を可視化するダッシュボード、チームで利用できる組織管理など、法人ギフトに必要な機能を備えたオールインワンプラットフォームです。

GIFTFUL for businessの詳細は以下をご覧ください。

・サービスサイト(https://biz.giftful.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)

・サービス資料ダウンロード(https://biz.giftful.jp/material?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)

・先行導入企業の事例一覧(https://biz.giftful.jp/cases?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)

150社以上の先行導入企業

正式提供前から150社以上の企業に先行導入され、高い満足度を得ています。

手土産やお中元・お歳暮、お礼・お祝いといった既存のギフトシーンで活用されているほか、既存顧客のロイヤリティ向上施策や新規顧客とのエンゲージメント施策など、新たな活用シーンも生み出しています。

株式会社EXIDEA様 [新規顧客向け]

取締役副社長COO 塩口哲平様

BtoB向けのサミット・展示会でのお手土産としてGIFTFULのギフトカードを配布しました。参加者がギフトを選ぶと通知が届くため、そのタイミングで個別に連絡し、フォローにつなげることが可能に。ギフトがきっかけで会話も生まれ、67社中32社とアポイントを獲得。前回比1.5倍以上の成果に。押し付けず選んでもらう体験が自然な会話と関係構築につながりました。

株式会社feileB様 [既存顧客向け]

COO 村山様 / CS責任者 飯田様

メッセージと共に感謝を届けられ、お客様が好きなものを選べる。未受領なら費用も発生せず、コストリスクなく導入できるため、当社にとって最適な贈り物だと感じました。純粋に感謝を伝える目的で実施しましたが多くの反響があり、定期コース継続率は12％向上。目に見える数字だけでなく、数字では表せないお客様満足度の向上こそ最大の成果だと感じています。

グロースX株式会社様 [従業員向け]

代表取締役社長 津下本耕太郎様

当社ではメンバー同士で誕生日ギフトを贈り合う文化があります。GIFTFULは選び直しができるためミスマッチの不安がなく、贈る側も受け取る側も気持ちよく使えるのが魅力です。「何を選んだ？」と自然に会話も生まれ、コミュニケーションが深まりました。私たちの“一人ひとりに向き合う”文化にフィットするサービスだと感じています。

GMO NIKKO株式会社様 [手土産ギフト]

取締役 萩坂拓也様

これまで手土産は相手の好みや持ち帰りの負担が気になっていました。GIFTFULの紙のギフトカードなら、荷物にならずスマートに渡せて、相手が好きなものを選べるのが魅力です。会食やイベントでも自然に感謝を伝えられ、実際にお礼の声も多く、贈る側・受け取る側の双方に喜ばれていると実感しています。

株式会社CARTA ZERO [お歳暮・お中元]

上級執行役員 三和大輔様

お歳暮・お中元は大切な習慣ですが、本当に喜ばれているのか見えにくい課題がありました。GIFTFULなら相手が好きなものを選べて、受け取り状況も確認できるため、きちんと届いた実感があります。贈った後の反応や会話も増え、感謝の気持ちが伝わる贈り方に変わったと感じています。

株式会社GiftXについて

【会社概要】

会社名：株式会社GiftX（ギフトエックス）

代表者：飯高悠太、石塚悠悟

住所：東京都新宿区西新宿3丁目5-3 西新宿ダイヤモンドパレス 1111

設立：2022年6月

事業内容：選び直せるギフト「GIFTFUL」、法人ギフトプラットフォーム「GIFTFUL for business」、引き出物ギフト「人生お祝い便」の提供

- 「GIFTFUL」サービスサイト(https://giftful.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)- 「GIFTFUL for business」サービスサイト(https://biz.giftful.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gfb_release)【代表取締役プロフィール】

飯高 悠太 / 株式会社GiftX 代表取締役

株式会社ベーシック執行役員、株式会社ホットリンク執行役員CMOを経て、2022年に株式会社GiftXを共同創業。著書に『僕らはSNSでモノを買う』『SNSマーケティング7つの鉄則』『BtoBマーケティングの基礎知識』『アスリートのためのソーシャルメディア活用術』。

コロナ禍以降、あらゆる接点がオンラインに置き換わる中で、「便利さだけでは豊かな社会にならないのではないか」と感じたことをきっかけにGiftXを創業。便利さと豊かさは必ずしも比例しない。誰かを思い浮かべてギフトを選ぶ時間や、「気にかけてくれていたんだ」と気づく瞬間のような、人の温度を帯びた体験こそ、これからの時代により必要になると考えている。その考えのもと「ひとの温かみを宿した進化」を掲げ、ギフトを通じて企業と人、人と人との関係性を豊かにする仕組みづくりを進めている。

【採用情報】

GiftXのミッションは、「ひとの温かみを宿した進化を。」

AIやテクノロジーが進化し、あらゆることが効率化されていく時代。

だからこそ、人と人との関係性や、想いや気持ちが届く体験の価値は、これからさらに重要になると私たちは考えています。

GiftXは、人の温かみを宿したコミュニケーションを支える仕組みづくりに取り組んでいます。

この挑戦をともに推進する仲間を募集しています。

▼採用ページ

https://guide-giftful.super.site/faq/recruit

本件に関するお問い合わせ

株式会社GiftX 広報担当 倉橋

問い合わせ先: https://forms.gle/AG7Yzgc5uE1R4MTY9

メール：info@giftx.co.jp

