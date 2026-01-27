【新発売】 強炭酸水「OZA SODA」に新フレーバー「ライチ」が数量限定で登場！

株式会社ライフドリンク カンパニー

株式会社ライフドリンク カンパニー（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岡野 邦昭）（以下「当社」）は、当社 が運営するオンラインストア「LIFEDRINK オンラインストア」にて、2026 年 1 月 27 日(火)より 『強炭酸水 OZA SODA ライチ』を数量限定で販売いたします。

LIFEDRINK オンラインストアは、今後も「おいしさの中心、安心の先頭へ。」の企業理念のもと、すべての人 の”いつも”に寄り添える飲料や商品、サービスを提供してまいります。 今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■「OZA SODA」 シリーズとは

2020 年に無糖強炭酸水「ZAO SODA」として発売した、当社オンラインストアの人気 No.1 商品。「強炭 酸」「日本の名水」「価格へのこだわり」はそのままに、2024 年 11 月に“OZA SODA”としてリニューアル。

みなさまにとっての「王座＝No.1 の炭酸水」を目指す、当社オンラインストア限定ブランドです。

■商品特長

『OZA SODA ライチ』は、無糖の強炭酸水に、ライチならではの華やかでリッチな香りをプラス。無糖なの に、ふわっと甘さを感じる満足感のある味わいで、忙しい毎日の気分転換や、リラックスタイムにもぴったり。 また、後味もスッキリしているので、食事のお供にも。

■商品概要

商品名： 『強炭酸水 OZA SODA ライチ』

販売価格(税込)：1,579 円（500ml×24 本入り）

発売日： 2026 年 1 月 27 日(火)

■販売ストア概要

LIFEDRINK オンラインストア 本店(https://www.lifedrink.jp/) など

■株式会社ライフドリンク カンパニー 会社概要(https://www.ld-company.com/)