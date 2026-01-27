バーガーキング(R) は2026年も全国各地へ積極的な新規出店を予定！1月に大阪府枚方市「バーガーキング(R) 枚方西招提店」、2月に東京都小平市「バーガーキング(R) FLAT小平店」の2店舗グランドオープン！

株式会社ビーケージャパンホールディングス

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村一裕）は、2026年1月に大阪、2月に東京で、合わせて2店舗をグランドオープンいたします。バーガーキング(R) は、このたび新規出店する店舗を合わせて全国に337店舗（※2026年2月25日（水）時点、予定）となります。

株式会社ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティのおいしさをより多くのお客様にお楽しみいただくため、全国への新規出店を強化しております。

このたび2026年1月に大阪、2月に東京で、合わせて2店舗をグランドオープンいたします。1月29日（木）に大阪府枚方市「バーガーキング(R) 枚方西招提店」、2月25日（水）に東京都小平市「バーガーキング(R) FLAT小平店」をグランドオープンいたします。

ロードサイドやショッピングモール内に出店することで、通勤・通学の行き帰りや、お買い物中の休憩やお食事に、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格バーガーのおいしさを気軽にご体験いただきたいと思っております。

「バーガーキング(R) 枚方西招提店」は、昨年実施しました日本全国の皆様から空き物件の情報を募集する「バーガーキング(R) を増やそう シーズン2」キャンペーンで応募された空き物件からのグランドオープンです。

本店舗の空き物件を最初にご応募いただいた特典対象の1名様には感謝の気持ちを込めて20万円をプレゼントいたします。バーガーキング(R) より個別にご連絡させていただきご対応いたします。

バーガーキング(R) は、このたび新規出店する2店舗を合わせて全国に337店舗（※2026年2月25日（水）時点、予定）となりました。2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング(R) 未進出エリアにも新規出店予定です。バーガーキング(R) は2028年末までに全国600店舗を目指しております。今後もバーガーキング(R) の新規出店にご期待ください。あなたの街にもバーガーキング(R) がやってくるかもしれません。

バーガーキング(R) は、今後も直火焼きの100%ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする大型本格バーガー「ワッパー(R) 」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供してまいります。

店舗概要

■バーガーキング(R) 枚方西招提店 ※「バーガーキング(R) を増やそう シーズン2」対象店舗

オープン日時：2026年1月29日（木）10時

店舗住所：大阪府枚方市西招提町1241-1

営業時間：10:00 - 22:00

■バーガーキング(R) FLAT小平店

オープン日時：2026年2月25日（水）10時

店舗住所：東京都小平市小川東町3-7-1 FLAT小平 1F

営業時間：10:00 - 21:00

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

店舗デザイン概要

店舗デザインのブランドカラーには、本格的なバーガーのおいしさを感じていただけるよう、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティやセサミバンズ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの新鮮な野菜、マヨソース、ケチャップなどをモチーフにした、レッド・オレンジ・ブラウン・グリーン・イエローなどの色を使用しています。さらに伝統的でアイコニックなフォントを使い、とろっとしていておいしそうなイメージを感じられるようにしました。ユニークな手書きのイラストはエネルギーやユーモアを表現しています。

おすすめ商品

■『ワッパー(R) チーズ』

バーガーキング(R) の人気No.1メニュー『ワッパー(R) チーズ』。ワッパー(R) は「とてつもなく大きい」ことを意味します。一般的なハンバーガーの約1.4倍の大きさです。バンズの直径は約13センチと大きく、バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100%ビーフパティは約114gもあります。

『ワッパー(R) チーズ』は、直火焼きの100％ビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスをクリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ、バーガーキング(R) の王道のおいしさを楽しめる商品です。

商品名：ワッパー(R) チーズ

価 格：単品690円、セット990円

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります。

■お子様向けメニュー「キッズセット」

商品名：チーズバーガー キッズセット

価 格：460円

商品名：ハンバーガー キッズセット

価 格：430円

商品名：チキンナゲット キッズセット

価 格：480円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース1つ付き

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（S）となります。

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L ：https://www.burgerking.co.jp

X ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN

Facebook ：https://www.facebook.com/BURGERKINGJP

Instagram：https://instagram.com/burgerkingjp

TikTok ：https://www.tiktok.com/@burgerking_japan