プレミアムならではの特別な特典がさらに盛りだくさんに！ 【ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート】がバージョンアップ

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2025年2月1日（土）より販売中の「ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート」限定の特典を追加し、さらに特別な体験を提供いたします。

ムーミンバレーパークでは通常の年間パスポートとプレミアム年間パスポートの2種類のデジタル年間パスポートを通年販売しております。通常の「ムーミンバレーパーク年間パスポート」はパーク内のショップ、カフェやレストランでのお会計時に3%の割引特典、メッツァビレッジのクーポンブックのプレゼントの特典があります。

「ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート」はお会計時の割引率が5%にアップ。またムーミン谷の仲間たちと一緒に写真が撮れる特別撮影会や、特別イベントの先行予約も可能になるといったサービスを展開してきました。



2026年2月1日からは、パーク内で特定の日に来園者向けに配布されるノベルティの取り置きサービス、イベント開催前などに実施される内覧会へのご参加とイベント限定メニューなどの先行試食体験、限定デザインのアクリルバッジのプレゼントなど、プレミアム年間パスポートをご購入いただいた方だけが体験できる非日常感あふれる特典をご用意いたしました。

●イベント先行体験やプレミアム限定のキャラクター撮影会など特別な体験が盛りだくさん！【ムーミンバレーパーク プレミアム年間パスポート】

■販売価格 おとな・こども共通：35,000円（税込）

■有効期限 有効期間 開始日より 1年間有効

※期間内は何度でもご利用いただけます。

―【NEWプレミアム年間パスポート特典】―

■ノベルティ取り置きサービス

パーク内で特定の日に来園者向けに配布されるノベルティを、プレミアム年間パスポート会員の皆さまにおいては、ムーミンバレーパーク内のインフォメーションで取り置きいたします。

ランダム配布のものについては、コンプリートセットもご用意。配布日に来園できなくても、手に入れることができるので、安心してご来園ください。

※ノベルティ配布日から1ヵ月取り置き可能です。 ※取り置き期間中に「プレミアム年間パスポート」の会員の方が対象。 ※画像は2025年配布したノベルティのイメージです。 ※一部対象外のノベルティもございます。

■イベント内覧会にて先行体験

イベント開催前などに実施される、記者・メディア向け内覧会に特別ご招待。いち早く新イベントや新施設などをご体験いただけます。

※画像はイメージです。（※2025年10月に開催された「ムーミン谷のクリスマス」ルミナスナイトショー先行体験の様子です）

※すべてのイベントが対象となるわけではございません。

■新メニュー先行試食体験

イベント開催前などに実施される、記者・メディア向け内覧会への参加時に、新メニュー試食券をプレゼント。発売に先駆けて新商品をお楽しみにいただけます。

※画像はイメージです。

※すべてのイベントが対象となるわけではございません。

■入会特典「プレミアム年間パスポート会員限定アクリルデザインバッジ」

入会記念品として、毎年デザインが変わるアクリルデザインバッジをプレゼント。



※記念品のお渡しは2月28日以降となります。

2月28日時点で「プレミアム年間パスポート会員」の方およびそれ以降に「プレミアム年間パスポート」ご購入の方が対象。

※画像はイメージです。

―【リニューアル プレミアム年間パスポート特典】―

■ムイックプレミアムグリーティング

プレミアム年間パスポート会員向けの特典として、大好評の「ムイックプレミアムグリーティング」がバージョンアップして2026年2月よりスタート。

従来のフォトセッションに加え、キャラクターとのチェキ撮影も。思い出に残る1枚が、スマホ・チェキの2種類で残せます。また、電子チケットでの事前購入が可能に。登場するキャラクターも事前に公表しますので、ぜひ、お目当てのキャラクターとの記念写真をお取りください。

新しくなった第1弾となる、2月20日（金）21日（土）はムーミンが登場します。

【リニューアルポイント】

・通常のフォトに加えて、チェキでの撮影

・アソビューからの電子チケットで、事前購入が可能に。

・登場キャラクターは事前に告知。

※ チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

※2月以降のスケジュール、登場キャラクターについては後日ホームページでお知らせします。

※撮影サンプルです。実際のグリーティング時に、チェキでのキャラクター単体撮影はできません。

■ムーミン谷のフィーカ、スナフキンのコーヒータイムなど先行予約権

プレミアム年間パスポート会員様は、ムーミンバレーパークで、定期的に開催され、毎回好評のグリーティングイベントの販売を先行で行います。

3月16日の開業記念日や、8月9日のムーミンの日、クリスマスに開催されるレットゥラ ラウンジでのスペシャルディナー＆ランチはもちろん、スナフキンのコーヒータイムなどのパーク内で開催されるイベントを、先行で購入いただけます。

毎月開催していたワークショップとプライベートフォトセッションを楽しめる「ムーミン谷のフィーカ」は、内容を一新。ムーミン谷の仲間たちと、優雅なティータイムを楽しめるテーブルグリーティングに生まれ変わって登場します。お楽しみください。

―【継続 プレミアム年間パスポート特典】―

■ 飲食・物販が5％OFF（パーク内のカフェ、レストラン、ショップが対象）

※レットゥラ ラウンジなど、一部ご利用いただけない店舗、商品がございます。

■ 同伴者割引

おとな3,700円（税込）／こども（４歳以上高校生以下）900円（税込）最大5名様まで購入可能。

※「プレミアム年間パスポート」をお持ちの方とのご入園をお願いいたします。

■メッツァビレッジクーポンブックをプレゼント（メッツァビレッジでのショッピングや飲食に活用可能）

※メッツァビレッジ インフォメーションにてお渡しいたします。

【ムーミンバレーパーク年間パスポート】

■「ムーミンバレーパーク デジタル年間パスポート」詳細：https://metsa-hanno.com/event/42926/(https://metsa-hanno.com/event/42926/)

■ムーミンバレーパーク デジタル年間パスポート販売サイト （アソビュー！）

ムーミンバレーパークプレミアム年間パスポート

https://www.asoview.com/channel/ticket/0dEnW9XhkE/ticket0000037005/(https://www.asoview.com/channel/ticket/0dEnW9XhkE/ticket0000037005/)

ムーミンバレーパーク年間パスポート

https://www.asoview.com/channel/ticket/0dEnW9XhkE/ticket0000036922/(https://www.asoview.com/channel/ticket/0dEnW9XhkE/ticket0000036922/)

※ムーミンバレーパーク現地窓口での販売はございません。

●通常版【ムーミンバレーパーク 年間パスポート】

■販売価格

おとな：14,900円（税込）

こども（4歳以上高校生以下）：4,900円（税込）

■有効期限 有効期間 開始日より1年間有効

※期間内は何度でもご利用いただけます。

■特典

１. 飲食・物販が3％OFF

（パーク内のカフェ、レストラン、ショップが対象）

※レットゥラ ラウンジなど、一部ご利用いただけない店舗、商品がございます。

２. メッツァビレッジクーポンブックをプレゼント

（メッツァビレッジでのショッピングや飲食に活用可能）

※メッツァビレッジ インフォメーションにてお渡しいたします。

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X（旧Twitter）：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/