『skew Shibuya』 の1周年を記念したパーティーを渋谷で開催！skewがキュレートしたアーティストによる一夜限りの特別な演出。

株式会社Leep

株式会社Leep（本社：東京都港区）が展開するCBDベイプブランド「skew（スキュー）」は、同ブランドのショップ「skew Shibuya」のオープン一周年を記念して、2026年2月6日（金）に渋谷区 or TOKYOにて、アニバーサリーパーティーを開催します。特別なこの機会にぜひお越しください。

日時：2026年2月6日（金）23:00～翌5:00まで

場所：or TOKYO(https://www.ortokyo.com/)（東京都渋谷区神宮前６丁目２０－１０ 3F）

チケット料金：\2,500＋1ドリンク（※当日ご入場の際に受付にてお支払いください。）

本イベントでは、skewのキュレートするDJ/VJ/ラッパーらによる空間および音響演出を通じて、skewのブランドコンセプトである”FOR INSPIRATION MOMENT.”の世界観を五感で体感できる没入型の体験を目指します。

会場内では、skew製品を特別価格（30%OFF）で購入できるスペシャルポップアップをはじめ、神宮前にショップを構えるセレクトショップ Stadium(https://www.instagram.com/stadium_03/) との周年記念コラボレーションパーカーの展示、日本全国に店舗を展開する J’s Vendor (https://www.instagram.com/js.vendor/)によるニューヨークスタイルのチキンオーバーライスの提供、そしてGraffiti & Graphicアーティスト RAZ (https://www.instagram.com/raz.yum/)によるライブペインティングなど、音楽・ファッション・フード・アートが交差するカルチャー体験を多層的に展開します。

出演者

SPECIAL GUEST DJDJ TATSUKI(https://www.instagram.com/djtatsuki/)

東京を拠点に活動するDJ / プロデューサー。

Japanese Hip Hopを中心とした選曲で最先端の音楽を発信している。

2025年10月29日にDJ CHARI & DJ TATSUKI名義にてHip HopのDJとして初となる日本武道館ワンマンライブに挑戦し、開催の約1ヶ月前にはチケット完売、大成功を収めた。

SPECIAL GUEST LIVEBriza Yavaisz Daze(https://www.instagram.com/brizayavaiszdaze/)



群馬県を拠点に活動するHip Hopクルー。メンバーは、Fuji Taito、Sawaki、Kensei、Lil kaviarで、かつてはBRIZAという名義で活動していた。2025年には、EP「BRIZA ｖ」をリリースするなどクルーでの活動も活発に行なっている。

LIVE018(https://www.instagram.com/018ochiba/)

目黒区を拠点に活動するラッパー。

2019年に発表した「JUNGLE (feat. Bank.somsaart & Donatello)」は、MV再生回数が90万回を超えるヒットを記録。

2025年には、DJ HAZIMEとLeon Fanourakisを迎えた楽曲「I’m A Rapper」のリリースや、シングル「城南」「TAKE OVER」「Tier C」「東京メトロ」を発表するなど、精力的に活動を続けている。

STACK THE PINK(https://www.instagram.com/st__pink/)

岐阜県出身のラッパー。ドリルビートに乗せた鋭いフローが特徴。2025年5月に幕張メッセで開催された国内最大級のHip Hopフェス「POP YOURS」 への出演をはじめ、Red Bull 64 Bars、Red Bull Rasen でのパフォーマンスなど、次世代を担う存在としてシーン内外から注目を集めている。

S TILL I DIE(https://www.instagram.com/ssstillidie/)

渋谷を拠点に活動するラッパー。

唯一無二の歌声と、リアルなリリックで東京のHip Hopシーンで人気を博す。豪華アーティストを客演に迎えた2026年のアルバム「Tokyo Is Yours」のリリースにより、さらに注目を集める存在。

MCIsaac Y. Takeu(https://www.instagram.com/isaacytakeu/)

大人気PODCASTチャンネル「GOLDNRUSH PODCAST」のホスト、Boiler Room Japan MC、「POP YOURS」MCなど、マルチに活躍するクリエイター。親しみやすい語り口と洞察力で人気を博している。

DJCLOUD NINE(https://www.instagram.com/cloudnine1991/)

東京を拠点に活躍するDJ。東京・名古屋・大阪で開催実績のあるGOOD FELLA MOTELのオーガナイザー。多様な知見と豊富な経験に裏打ちされたオールジャンルDJ。

LUKE(https://www.instagram.com/luk.e1124/)

東京を拠点に活動するHip HopクルーTokyo Young VisionのオフィシャルDJ。

2023年にTokyo Young Visionへ加入後も、フロアDJとして各地で活躍中。

SYASBOY(https://www.instagram.com/_syasboy_/)

東京を中心に活動するDJ・MC・オーガナイザー。DonatelloやSANTAWORLDVIEWのオフィシャルバックDJを務める傍ら、自身でも多数のオーガナイズ実績を誇る。現在は蒲田を拠点に活動中。

T-Cray(https://www.instagram.com/t_cray_247/)

東京を拠点に活動するDJ。アイコニックなファッションセンスとユニークなキャラクターで人気を博す。多様なカルチャーを取り入れたスタイルで人々を魅了し、「LET HIM COOK」への出演でも注目を集める。ラッパー3Li\enのバックDJとしても活動中。

HAZUKI(https://www.instagram.com/djhazuki8/)

東京を拠点に活躍するDJ。多様なジャンルをクロスオーバーしたプレイが特徴。自身がオーガナイズするイベント「TOKYO MOVE」もZ世代を中心に人気を集める。

skew Shibuyaのご案内

『skew Shibuya』では、オンラインストアで人気の製品に加え、ブランド関連グッズやアパレルアイテムなどを豊富に取り揃えています。また、すべてのCBDベイプ製品を実際にお試しいただける体験型の店舗として、「skew」の世界観を直接感じていただける空間を目指しました。2026年2月には、オープン1周年を迎え、それを記念したさまざまなコンテンツの実施を予定しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。



所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目16-3 神宮前アバックビル2F(https://share.google/M8lZaqLezErUmg2XW)

営業時間：12:00～21:00 ※状況により変更する場合がございます。

最新情報は『skew Shibuya』公式インスタグラムからご確認いただけます。

skew Shibuya：@skew.shibuya(https://www.instagram.com/skew.shibuya/)

skew（スキュー）とは

CBDを始めとするカンナビノイド成分（麻から抽出された成分の一種）を配合したベイプ製品を開発するCBDベイプブランドです。

”FOR INSPIRATION MOMENT.”をコンセプトに、型破りなカルチャーの創造やクリエイティブな発想をサポートします。

skew 公式サイト

https://skew420.com/

skew Instagramアカウント

https://www.instagram.com/skew420official/

skew 公式YouTubeチャンネル「skew HIPHOP」

https://www.youtube.com/@skew_official

skewが選ばれる理由

01 スタイリッシュなデザイン

マットな質感と動的なグラフィックでブランドの世界観を統一。ブランドコンセプトの「FOR INSPIRATION MOMENT.」をクリエイティブで再現。

02 リッチなフレーバー

天然原料のテルペンをブレンドした、12種類（2026年1月時点）のフレーバーを展開。何度も試作を重ねたこだわり抜いた原料と

配合で、お気に入りのフレーバーが見つかること間違いなし。

03 こだわりの品質

ハイグレードな原料、洗練されたデザイン、機能性と使用感の追求、そして徹底した品質管理にこだわり高い品質を実現しています。

安全性について

THCフリーの徹底確認

日本国内での販売基準をクリアするため、すべての原料および製造ロットにおいて、ISO17025認定を受けた第三者機関による厳密な検査を実施しています。THC含有量が大麻取締法で定められた基準値以下であることを確認し、徹底的な安全管理を行っています。

ハイグレードな原料を使用

skew製品に使用されるCBD原料は、cGMP認証を取得した世界トップクラスのサプライヤーからハイグレードの原料を直接調達しています。厳格な品質基準のもと、世界中から厳選した原料を使用し、高品質な製品をお届けします。

ニコチン・タールフリー

skewのベイプ製品にはニコチン・タールを一切含んでいません。タバコ製品の代わりとして安心してご利用いただけます。

国内工場での製造

skewのベイプ製品は、食品製造の許認可を取得した国内の専用工場で製造されています。厳格な品質管理のもと、信頼性の高い製品をお届けします。