広告レポートを ″最短5分″ で「そのまま提出できるクオリティ」へ。提出用PPTまで自動生成するAIサービス「スマートADレポート」提供開始

株式会社スマートエイト

株式会社スマートエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小坂井 聖也）は、Web/求人広告代理店向けに、広告運用データから「グラフ」「分析コメント」「改善方針」「レポートPPT（PowerPoint）」までを一括で自動生成するAIサービス「スマートADレポート」の提供を開始しました。



媒体連携やBIによる“集計・可視化”が普及する一方で、分析コメント作成とPPT化は手作業のまま残りがちです。スマートADレポートは、担当者が媒体データを取り込むだけで、提出できる品質のレポートをPPT形式で最短5分で自動生成します。担当者は最終チェックと必要最小限の追記・解釈に集中できるようになり、業務負担の軽減を実現します。

※所要時間・効果は入力形式、媒体数、テンプレ構成、カスタマイズ範囲等により変動します。

■サービスURL：https://smart-work.studio.site/smartadreport

本リリースのポイント

今、このような課題はありませんか？

人は最終チェック＋必要最小限の追記だけ！貴社の広告レポート業務を効率化します- 広告運用データから、顧客へ納品するレポート（PPT）をワンストップで自動生成- クライアント別の優先KPI設定＋過去コメント履歴の活用で、表現の一貫性と考察品質を底上げ- 人が行うのは、最終チェックと必要最小限の追記・解釈（方針の最終判断）のみ- レポート作成に忙殺され、提案や改善の時間が十分に取れない- 分析コメントの品質が担当者に依存し、レポート品質にばらつきが出る- ツールは導入したが、表の貼り付けや分析コメント作成など負担が残っている

その課題、「スマートADレポート」で解決します。

「スマートADレポート」について

「スマートADレポート」は、広告運用データからグラフ・分析コメント・改善方針・レポートPPT (PowerPoint) までを自動生成するAIサービスです。各媒体や既存レポートから出力したデータ (Excel/CSV) をもとに生成します。出力PPTは「サマリ（KPIハイライト）／要因分解（増減理由）／次月方針（優先度付きアクション）※別途カスタマイズ可」を中心に構成しています。

＜主な特徴＞

1）コメントからPPTまで自動作成

媒体データ（Excel/CSV）を入れるだけで、PPT初稿（グラフ/考察/改善方針）を自動生成

2）スライド/コメントのカスタマイズ可

スライドデザインを貴社フォーマットへ変更可能／クライアント別に優先KPIを設定可能

3）ユーザーのコメント修正を学習

担当者の修正（言い回し・解釈）を、表現ルール/辞書として反映し、

継続運用するほど “次月がもっと楽になる” を実現します。

β版導入事例

レポートのアウトプットイメージ (例)

WEB広告代理店様（400名規模）におけるβ版の導入実績として、大幅な工数削減を実現しています。既存サービスにはないスマートADレポートならではの使い勝手をご評価いただき、他複数代理店様で継続利用いただいています。

▼ 導入効果（一例）

- レポート作成時間が90分→30分（約67%削減）- 月200本の運用で、月間300時間→100時間まで短縮

（事例詳細：https://smart-work.studio.site/o7L5qKg4/s9z8C_EO）

導入後の運用イメージ

- データ取り込み：各媒体や既存レポートから出力したExcel/CSVをアップロード- 生成：AIがPPT初稿（サマリ/要因分解/次月方針）を中心に生成- 最終チェック：説明の筋／表現／次アクションの妥当性を確認し、必要に応じて最小限の追記

※データ基盤（例：BigQuery等）との連携は要件により対応可否をご案内します。

詳細はデモにてご確認ください。

料金

先着10社・30分無料デモ :https://smart-work.studio.site/contact

初期費用：10万円（税別）

月額費用：5万円～（税別）

※初期費用は、貴社の運用・レポート様式に合わせたカスタマイズ等を含みます

※月額費用は、対応フォーマット/カスタマイズ範囲により変動します(無料デモで目安をご案内します)

【先着10社限定】無料デモ（30分）

- 完全無料・30分：広告レポート自動化を中心に、貴社の運用に当てはまるか確認できます- 事前準備：不要（なしでも参加可能）※ご希望があれば、既存レポート (匿名化・ダミー可) を送付頂くことで、 貴社向けにカスタマイズしたPPT化イメージをご提示します。- デモで分かること：１.入力形式 ２.生成PPTの見え方 ３.運用フロー ４.削減時間の目安先着10社・30分無料デモ :https://smart-work.studio.site/contact

※PR TIMESよりお申し込みの場合、代表の小坂井が面談を担当いたします

株式会社スマートエイトCEO 小坂井 聖也 コメント

"資料作成の時間を、改善に向き合う時間に"

私たちのゴールは、業務の一部をAIで代替することではありません。広告代理店様の業務全体を正しく捉え、人手作業を最小化し「提供価値の最大化」に集中できる環境を整えることです。

本サービスは、負荷が大きい広告レポートの作成を大幅に効率化し、データ分析や戦略立案といった「効果改善の本質」に時間を使っていただけるよう開発しました。

お問い合わせ先

https://smart-work.studio.site/contact

(メール：seiya_kozakai@smart-wk.com)

株式会社スマートエイトについて

- 会社名：株式会社スマートエイト- 代表者：代表取締役 小坂井 聖也- 本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b- 設立日：2025年3月- 事業内容：人材紹介・広告代理店向けSaaSの提供／AIエージェントの開発・導入支援／生成AI研修の提供- 公式サイト：https://smart-work.studio.site/Smart Eight メディアはこちら :https://smart-work.studio.site/column

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スマートエイト

Email：seiya_kozakai@smart-wk.com

Tel：090-2185-4274