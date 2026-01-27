JR東日本クロスステーション みなかみ工場が「FSSC22000」を取得！

株式会社JR東日本クロスステーション- 株式会社 JR 東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニー（所在地：東京都渋谷区、カンパニー長：竹内 健治）は、群馬県利根郡みなかみ町にある当社の飲料工場「JR東日本クロスステーション みなかみ工場」にて、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格「FSSC22000」を取得しました。- 取得を受け、品質管理体制をより一層強化し、安全・安心で高品質な商品をお客さまへ提供してまいります。

※「FSSC22000」とは、世界的な食品業界団体である国際食品安全イニシアチブ（GFSI：Global Food Safety Initiative）によって承認される、食品安全マネジメントシステムに関する国際規格の一つとして承認された規格です。

■「JR東日本クロスステーション みなかみ工場」について

●設立：2022年4月28日

●所在地：群馬県利根郡みなかみ町月夜野字深澤2223

●製造品目：ミネラルウォーター

●主な製品：「From AQUA 谷川連峰の天然水」など

「From AQUA 谷川連峰の天然水」

群馬県と新潟県にまたがる谷川連峰の豊かな自然に 恵まれたこの地の地層を、何層もくぐり抜けた天然水は、硬度約 25 度の軟水で、まろやかなスッキ リとした味わい。カチッと固定される「落ちないキャップ」を採用しており、キャップを落とす心配がないの で移動中にも最適。OEM にも対応。