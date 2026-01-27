競技に挑戦してメダルを集め、お気に入りの精霊を応援して勝利へ導こう！スポーツの祭典をテーマにした期間限定イベント「凱旋の大競技会」開催

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.（本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州）の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下Sky）は、期間限定イベント「凱旋の大競技会」を2026年1月30日（金）から2月13日（金）まで開催します。

(C) 2026 thatgamecompany, Inc. All Rights

「凱旋の大競技会」は、2024年の夏にも開催したスポーツの祭典をテーマとする期間限定イベントで、Skyの世界のお馴染みの場所を舞台に、多種多様な競技が登場します。

2024年の開催時にプレイヤーの皆様からいただいたお声を元に、今年は装いを新たにした大競技会をお届けします。冬をテーマにした様々な競技に挑戦してメダルを集め、お気に入りの精霊を応援して勝利へと導きましょう。

本イベントでは、プレイヤーは「峡谷の円形劇場」を舞台に、日替わりで競い合う精霊たちをサポートします。イベントの案内人に話しかけて会場へ向かい、トーナメント表を確認しましょう。トーナメント表に記された精霊たちの中から、日替わりで一人に投票して応援することができます。競技に参加して獲得したメダルが、そのまま応援する精霊のスコアとなります。勝者は翌日発表され、トーナメントの経過はイベントエリア内の表彰台でいつでも確認することができます。

2024年の凱旋の大競技会にて挑戦できた競技に加え、今年は蟹レースや雪玉投げ、飛行技術を競う種目など、複数の新種目も登場します。ぜひ様々な種目に参加してメダルを獲得し、精霊たちを応援しながらこの時期だけの特別なイベントをお楽しみください。

精霊への投票と競技への参加後、円形劇場に戻ることで、1日最大5枚のイベント専用チケットを受け取ることができます。さらに、エリア内には15枚のボーナスチケットが隠されており、すべて集めると合計85枚になります。 集めたチケットは、メインステージにいる「凱旋の蟹」にて、2つのイベント限定アイテムと交換可能です。

今回の「凱旋の大競技会」では、新たなアイテムに加えて前回開催時のアイテムも復刻し、通常キャンドル、星のキャンドルまたは有料でご購入いただけます。また、円形劇場の中央にあるステージでは魔法とアイテムを取り扱う石の小箱が設置される他、同じく中央ステージにいる恥じらう探鉱者からは過去の有料アイテム、ゲーム内ショップで今年初登場の有料アイテムを購入することができます。

2月10日（火）に開催される閉会式では、優勝した精霊の表彰が行われます。そして、イベント最後の3日間は、純粋に競技を楽しむ期間として設けられます。円形劇場のステージで、スリル満点ながらもフレンドリーなSkyらしい大会の成功をお祝いしましょう。

■ 「凱旋の大競技会 2026」概要

期間：2026年1月30日(金)～2026年2月13日(金)

場所：峡谷 円形劇場

イベント詳細につきましては、下記公式ブログをご覧ください。

公式ブログ：https://www.thatskygame.com/ja/news/tournament-of-triumph-returns-for-2026/(https://www.thatskygame.com/ja/news/tournament-of-triumph-returns-for-2026/)

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=sboRXRXtZDE(https://www.youtube.com/watch?v=sboRXRXtZDE)

■ 「凱旋の大競技会 2026」登場アイテム

新しい有料アイテム

・大競技会スケートパック

・大競技会クリスタルケープ

復刻する有料アイテム

・大競技会の金冠

・大競技会チュニック

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億7千万を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja (https://www.thatskygame.com/ja)

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP (https://x.com/thatskygameJP)（@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/ (https://www.instagram.com/thatskygamejp/)（@thatskygamejp）

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/(http://thatgamecompany.com/)