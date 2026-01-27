【BUDDICA(バディカ)】　「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「Day One賞」を受賞

株式会社BUDDICA

株式会社BUDDICA（本社：香川県高松市、代表取締役：中野 優作）は、2026年1月15日（水）、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて、「Day One賞」を受賞いたしました。

「Day One賞」は、Amazonでの販売開始から1年以内において、「お客様満足度」「品揃え」「売上」などの観点で特に優秀な販売事業者に贈られる賞です。数ある新規事業者の中で、顧客体験・成長性の両面において高く評価されたことは、大変光栄なことと受け止めております。

■ 「Day One賞」受賞の背景

BUDDICAは2025年にAmazonにて、カーケアブランド「PHOENIX BODY」の販売を開始。

天然成分を活かした安全性と高い洗浄力を兼ね備えた独自商品が、お客様からの高い満足度と評価を得た結果、短期間での急成長を実現しました。

多くの高評価レビューやリピート購入が寄せられたことにより、今回の「Day One賞」受賞へとつながりました。

「Amazonで支持されるPHOENIX BODYラインナップ」■ 代表取締役社長 中野 優作のコメント

「Amazonでの販売を通じて、全国のお客様に“CAR and LIFE.”の理念をお届けできたことを大変嬉しく思います。今後もお客様の声を大切にしながら、“クルマを通じて人生を豊かにする”というミッションのもと、商品・サービスのさらなる品質向上に努めてまいります。」

株式会社BUDDICA 代表取締役社長 中野 優作

■ 「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」について

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、Amazonで活躍する販売事業者を対象に、「最優秀賞」「Day One賞」「FBA賞」「B2B賞」「タイムセール賞」「ご当地の魅力 発信賞」「海外販売事業者賞」「カテゴリー賞」など、計8部門で構成されています。

詳細はこちら：

https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=206875745051&ref_=spr26)

※ 商標に関する注釈

Amazonは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■ 会社概要

会社名：株式会社BUDDICA

所在地：香川県高松市六条町187-1

代表者：代表取締役 中野 優作

事業内容：中古車販売／カーケア用品「PHOENIX BODY」シリーズの企画・販売／自動車整備事業／メディア運営ほか

公式HP：https://buddica.jp

■ お問い合わせ先

株式会社BUDDICA 広報担当

TEL：087-802-2982

MAIL：honbu@buddica.jp

（受付時間：10:00～19:00 ※水・日曜日定休）