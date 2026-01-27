ネットの脅威をAIが先回り。広告ブロック機能も備えた「トータルガードVPN」1月27日（火）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、1月27日（火）、弊社サイト上で、VPNソフト「トータルガードVPN」（1年 16,948円、3年 50,003円、いずれも税込、ダウンロード版）を発売いたします。

本製品は、安全で快適なインターネット環境を提供するVPNソフトです。通信を暗号化してプライバシーを守るだけでなく、広告ブロック機能やAI搭載のセキュリティ機能が不審な挙動や異常を検知します。また、“ファミリーセーフ”機能では、不適切なコンテンツをブロックし、お子さまが安心してインターネットを使える環境を整えます。

1ライセンスで最大10台のデバイスを登録できるので、ご家族分まるごと守れます（管理者として紐づけられるメールアドレスは1つです）。

【 VPNとは 】

VPNとは「Virtual Private Network(仮想プライベートネットワーク)」の略称です。

VPN接続時、デバイスとVPNサーバー間に暗号化されたトンネルが作られ、通信内容が暗号化されます。これにより、IPアドレスや位置情報などの個人情報を外部から隠せます。

＜ VPNの利用シーン ＞

・無防備なWi-Fiに接続しても、通信を保護

家のWi-Fiのパスワードを購入時のまま変更していない場合や、外出先の無料Wi-Fiを利用する場合、通信内容が傍受される危険性が高まります。また、クレジットカード情報やSNSのパスワードが盗まれる可能性もあります。

「トータルガードVPN」は、インターネット通信を強力に暗号化し、第三者による盗聴や傍受を防止します。

・IPアドレスの保護

IPアドレスは、デバイスを識別するために割り当てられる重複のない番号の列です。いわば、インターネット上の「住所」のようなものです。IPアドレスが漏れると、ユーザーの居住地域特定やフィッシング詐欺のリスクが高まります。

「トータルガードVPN」は、IPアドレスを隠し、インターネット上の匿名性を確保します。

【 「トータルガードVPN」の特長 】

■広告ブロック機能 ―脅威の入口を塞ぐ

ブラウジング中に表示されるマルウェアや詐欺広告は、セキュリティ上の脅威となります。「トータルガードVPN」搭載の広告ブロック機能により、こうした悪質な広告を排除します。VPNによる通信保護に加え、脅威そのものの侵入を防ぎ、安全で快適なブラウジング環境を実現します。

■AI搭載の異常検知システム ―見守りの自動化

AIがユーザーのデバイス利用パターンを学習し、異常な挙動を即座に検知します。たとえば、深夜の大量データ送信や、通常アクセスしない国からのログイン試行など、マルウェア感染やアカウント乗っ取りの兆候を検出し、ユーザーに通知します。

学習データはデバイス内にのみ保存され、開発会社がアクセスすることはないため、プライバシーも保護されます。

■スプリットトンネリング機能 ―速度と安心の両立

従来のVPNでは、すべての通信が暗号化サーバーを経由するため、通信速度が低下する課題がありました。複数のアプリを開くほど動作が重くなり、動画ストリーミングやゲームの利用が困難になります。

「トータルガードVPN」は、独自技術により通信速度の低下を最小限に抑え、スプリットトンネリング機能で必要なアプリだけをVPN経由にできます。たとえば、オンラインバンキングやショッピングアプリは強力な暗号化で保護しながら、動画ストリーミングやゲームは最速で楽しむ。この使い分けにより、セキュリティと快適さを同時に実現します。

■ファミリーセーフ機能 ―お子さまを不適切コンテンツから守る

「ファミリーセーフ機能」を使えば、不適切なコンテンツをブロックできます。お子さまのデバイスで特定カテゴリーのウェブサイトへのアクセスを制限し、安全なインターネット環境を構築します。保護者の目が届かない時間帯でも、お子さまは安心してインターネットを利用できます。

製品概要

製品名、価格：「トータルガード VPN 1年 ダウンロード版」 (16,948円・税込)

「トータルガード VPN 3年 ダウンロード版」 (50,003円・税込)

製品内容：VPNソフト

開発：Richdale Ventures LLC.

販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/0000014987/

動作環境

対応OS：Windows 11/Windows 10（64ビット版） Android 8 以上

制限事項：VPNサービスのダウンロード、アクティベーション、および使用には

インターネット接続が必要です。

