【若潮酒造 × MIZUNARA: In Tokyo】バレンタインに寄り添う、大人のための焼酎カクテルイベント開催

SUL Mizunara Japan株式会社

東京・神楽坂に佇む、和の美意識を大切にしたバー「MIZUNARA: In Tokyo（ミズナラ・イントーキョー）」は、鹿児島志布志市の焼酎蔵「若潮酒造（わかしおしゅぞう）」とコラボレーションし、2026年2月2日（月）から2月28日（土）までの期間限定で、大人のための焼酎カクテルイベントを開催いたします。

石畳の路地に黒塀や古民家が連なる神楽坂。その情緒あふれる小道を抜けた先に現れる、隠れ家のような空間が「MIZUNARA:In Tokyo」です。

本イベントでは、 “遊び心でテーブルにデザインを”をコンセプトに焼酎未経験層や女性・若い世代にも支持を広げる、今注目の焼酎『GLOW EP05』、新感覚の香りを楽しめる焼酎ベースのスピリッツ『f spirits キュウリ＆ラベンダー』、そして木樽蒸留器で造られた世界唯一のクラフトジン『424GIN -juniper berry only-』の3種をベースに、「MIZUNARA: In Tokyo」のバーテンダーがこのコラボのために特別に創り上げた、オリジナルカクテル3種を提供します。

バレンタインシーズンにふさわしい、やさしく華やかな香りと、奥行きのある味わい。

焼酎の新たな魅力を、カクテルという表現を通して再発見していただくとともに、大切な人や仲間達と過ごすひとときや、自分自身を労わる静かな夜に寄り添う一杯をご提案します。

伝統と革新、鹿児島と東京、そして和の精神が出会う特別なコラボレーションを、情緒あふれる神楽坂の一角、「MIZUNARA: In Tokyo」にてぜひご体験ください。

【期間限定オリジナルカクテル 3種】

■『GLOW EP05』ベースのカクテル

酒屋が選ぶ焼酎大賞にて、2022年・2023年・2024年の芋焼酎部門大賞を受賞した『GLOW』シリーズの代表作『GLOW EP05』をベースにしたカクテル。

ジントニックのようなビルドスタイルで、カンパリとグレープフルーツジュースを加え、苦味・甘味・酸味のバランスが際立つ、爽やかで飲みやすい一杯に仕上げました。

■『f spirits キュウリ＆ラベンダー』ベースのカクテル

若潮酒造の芋焼酎をベースに、鹿児島県・大隅半島産の規格外キュウリと、フローラルなラベンダーで香りづけしたエレガントなスピリッツを使用。

八焼酎・梅酒、ココナッツウォーター、フレッシュないちごを真空パックし、50℃で3時間低温抽出するミクソロジー技法を用いたカクテルです。仕上げにバジルを添え、奥行きのある香りを演出しています。

■『424 GIN - juniper berry only -』ベースのカクテル

数種の芋焼酎をブレンドし、木樽蒸留器で仕上げた、ジュニパーベリーの豊かな香りが印象的な世界唯一のクラフトジンをベースにしたカクテル。

ジュニパーベリーの香りに、デコポンの爽やかな酸味と果実味を重ね、仕上げにライムを添えることで、明るく洗練された酸味と香りのバランスを引き出しました。

【若潮酒造 × MIZUNARA:In Tokyoイベント概要】

【若潮酒造 × MIZUNARA:In Tokyoイベント概要】

■開催場所 ：MIZUNARA:In Tokyo

■所在地：東京都新宿区神楽坂3-1-11 かくれんぼ横丁会館 103

■アクセス：JR東日本・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋」駅 徒歩3分

■期間：2026年2月2日（月）～2026年2月28日（土）

■料金：オリジナルカクテル各1杯2,200円（税込）

■営業時間：月～土曜 15:00～00:00

■定休日：日・祝（不定休あり。詳細はSNSをご確認ください）

■予約＆お問い合わせ：03-6265-0064

【若潮酒造について】

鹿児島県志布志市に蔵を構える焼酎メーカーです。

伝統的な製法を大切にしながらも、時代に寄り添う酒造りを続け、芋焼酎をはじめとする多彩な焼酎を国内外に届けてきました。

原料や水へのこだわり、丁寧な仕込みから生まれる味わいは、焼酎本来の魅力を現代的な感性で表現しています。近年では、国内外のコンペティションで評価を受けるとともに、焼酎文化の新たな可能性を広げる取り組みにも積極的に挑戦しています。

【MIZUNARA:In Tokyoについて】

日本の卓越したホスピタリティと蒸留酒文化を世界に紹介してきた「MIZUNARA」ブランドの日本拠点として、東京・神楽坂に誕生しました。

石畳の路地と和洋折衷の風情が残り、かつての花街の歴史と現代的な洗練が共存する神楽坂に佇む、隠れ家のようなバーです。

ブランド名は、日本のウイスキーに独特の香味をもたらす希少なミズナラ樽に由来しています。

香港、マカオ、シンガポールでの展開を通じて培ったグローバルな知見を携え、日本文化への深い敬意と「一期一会」の精神を大切にしたバー体験を提供しています。

香港の旗艦店 「Mizunara: The Library」は、「Asia’s 50 Best Bars」において、2024年には66位にランクインするなど、高い評価を受けています。

静謐な空気にインスパイアされた和の美しさが息づく店内と中庭で、厳選されたお酒やカクテルとともに、穏やかで贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

公式サイト：https://www.mizunaraintokyo.com

Instagram：@mizunaraintokyo