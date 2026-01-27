ストックマークとAWSが生成AI実装における戦略的協業契約を日本のテクノロジーパートナーとして初締結

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)は、アマゾン ウェブ サービス(以下：AWS)と、生成AI領域に特化した「戦略的協業契約」を締結したことを発表いたします。

日本のテクノロジーパートナーが生成AI領域に特化した本契約を締結するのは、今回が初の事例となります。

本協業に基づき、両社は導入支援、技術開発、市場形成の各フェーズにおいて、AWSのグローバルリソースと当社の技術力を掛け合わせ顧客価値の最大化に取組みます。

戦略的協業契約の背景と目的

昨今、多くの企業が生成AIの活用検討を進める一方で、セキュリティやガバナンスへの懸念、自社データとの統合、具体的なユースケース創出といった課題が障壁となり、依然として一部業務への適用や検証段階(PoC)に留まるケースが少なくありません。特にエンタープライズ領域では、汎用的なAIではなく自社業務に特化した高精度な「AIエージェント」の構築が求められていますが、推進人材の不足は深刻であり、信頼できるパートナーによる伴走支援が強く求められています。

ストックマークはこれまで、国産モデルとして最高峰の精度を誇る「Stockmark-LLM」や、製造業向け生成AIエージェント「Aconnect」を開発し、国内大手350社以上のAI活用を支援してきました。当社の強みは、社内データやオープンデータを高度に構造化する技術により、業務特化型のエージェントを迅速に構築できる点にあります。また、自社でLLMを開発しているため、中長期的な技術パートナーとして安心して支援をお任せいただけます。

本協業により、当社はAWSから営業、技術、マーケティングの全方位にわたる支援を受けます。AWSが持つ世界最高水準のAIインフラと当社の生成AI技術を融合させることで、セキュリティや人材不足に課題を持つ日本企業のDXを強力に支援し、生成AIの社会実装を加速させてまいります。

戦略的協業契約の概要と主な取組み

本協業に基づき、両社は主に以下の3つの領域において連携し、顧客価値の最大化に取り組みます。

1. 生成AI導入支援：戦略から運用まで徹底サポートし、リスクとコストを低減

■ 戦略から運用までの伴走支援

戦略策定から初期検証(PoC)、本番運用に至るまで両社が連携してサポートします。人材不足に悩む企業においても、確実な成果創出とビジネス変革を後押しします。

■ 導入コストの最適化

当社が参加する「AWSジャパン 生成AI 実用化推進プログラム」などを活用し、システム構築に関わる初期コストを抑えます。また、AWS側の手厚い技術支援により、将来的な拡張性も担保します。

2. 生成AI技術開発支援：Amazon Bedrock、AWS Trainium等のAWSリソース活用による製品進化と高精度・低コスト化

■ 技術開発の加速と製品進化

AWSからの技術支援および開発リソース提供を受け、主力製品である「Aconnect」「SAT」や、現在開発中の「製造業特化型LLM」をはじめとした生成AI基盤の開発を加速させます。

■ 独自の生成AI活用を「高精度」かつ「低コスト」で実現

AWSの潤沢な計算リソースを最大限に活用し、製造業特化型LLMの精緻化や顧客ごとのファインチューニングを高速化します。これにより、顧客独自のデータを活用した生成AI導入を、従来よりも高精度かつ低コストで実現可能にします。

3. 市場形成支援：共同マーケティングによるベストプラクティスの発信

■ 情報発信と機会創出

生成AIの普及啓発を目指し、展示会や各種セミナー等での連携を深め、日本企業における生成AI活用のベストプラクティスや成功事例を積極的に発信します。

また、生成AI導入支援による開発・導入の成果については、両社が連携して対外発信を支援することで、導入企業の先進的な取り組みとしてのPR効果最大化に貢献します。

■ 最適な解決策の提示

潜在的な課題を持つ企業との接点を創出し、当社が得意とする「データ構造化技術」や「業務特化型AIエージェント」といった最適な解決策を提示することで、具体的な導入検討へとスムーズにつなげる機会を最大化します。

■ AWS Marketplaceの活用推進

現在「Stockmark-LLM-13b」をAWS Marketplaceで提供しており、調達の効率化、コスト管理の最適化、そしてセキュリティとガバナンスの強化など優れた購入体験を提供します。

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

各社コメント

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 常務執行役員パートナーアライアンス事業統括本部 事業統括本部長 渡邉 宗行氏

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社は、 ストックマーク株式会社と生成 AI の活用加速に向けた戦略的協業の締結を歓迎いたします。ストックマークは、AWSジャパン生成AI実用化推進プログラムに参加し、AWS Trainiumを活用した日本語特化型LLMの開発に取り組まれています。今回の戦略的協業契約を通じて、生成AI導入における戦略策定から本番運用までトータルでサポートする体制が更に強化され、お客様のビジネス成長とイノベーション創出に大きく寄与されることを期待しております。

ストックマーク株式会社 取締役CTO 有馬 幸介

この度、AWSと生成AI領域における戦略的協業を開始できることを大変嬉しく思います。現在、生成AIの技術進化は目覚ましいものがありますが、企業活動における『実用』のフェーズでは、セキュリティ要件や独自データのセキュアな統合、そしてそれを支える高度なIT人材の不足といった『エンジニアリングの壁』が依然として高く存在しています。

日本のテクノロジーパートナーとして初となる本協業は、当社の技術開発力と社会実装力が、この障壁を突破する鍵であると評価いただいた結果であると確信しております。AWSの堅牢なインフラと計算リソース、そして当社の『Aconnect』『SAT』を融合させ、日本企業の皆様が安全かつ迅速に価値を創出できる技術基盤を提供してまいります。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/