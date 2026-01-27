パトスロゴス、HRBrainと販売店契約を締結

株式会社パトスロゴス

株式会社パトスロゴス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：牧野 正幸、以下「当社」）は、タレントマネジメントシステムを提供する株式会社HRBrain（本社：東京都港区、代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「HRBrain」）と販売店契約を締結いたしました。

当社が提供するHR共創プラットフォーム「PathosLogos」は、複数のHR SaaSと相互に自動連携できるHR基盤です。企業は自社の制度や運用に最適なサービスを自由に選択・組み合わせることができ、「PathosLogos」を介して勤怠・評価・給与・組織情報などの人事データを一元的に活用できます。これにより、煩雑な手作業を削減し、人事部門が「人と組織の戦略」に専念できる環境を実現します。

HRBrainが提供する「HRBrain」シリーズは、タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて人材データの一元管理・活用を実現し、人事課題の解決から人的資本の情報開示まで幅広く対応できる点が特徴です。

企業のタレントマネジメントに対するニーズが多様化する中で、評価・サーベイ・労務まで幅広い領域をワンストップで扱える「HRBrain」の導入を検討したい、という声も寄せられるようになり、多様なご要望に柔軟に応えられるよう、今回の販売店契約に至りました。

また、より便利に「HRBrain」をお使いいただくために、「PathosLogos」とのデータ連携に向けて両社で検討を開始しています。

今後の連携のイメージ図

当社は今後も、企業が最適なHR SaaSを自由に選択し、すべての人事データの一元化を通じて、人事部門の生産性向上に貢献してまいります。

【提供サービス】

■HRBrain https://www.hrbrain.jp/

「HRBrain」は、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

■PathosLogos https://www.pathoslogos.jp/erp/

「PathosLogos」は、人事業務のノウハウや人に関するデータを標準化して一元管理できる新しいサービスです。追加開発を必要とせず、さまざまなHR SaaSとシームレスにデータ連携することができます。これにより、最適な業務プロセスを構築し、分断しがちな人事データや業務フローの統合を実現します。

【会社概要】

株式会社HRBrain

会社名 ：株式会社HRBrain

代表者 ：代表取締役CEO 堀 浩輝

設立 ：2016年3月1日

所在地 ：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー 5階

事業内容：人事・労務業務の効率化から、人材データの管理・分析まで。ワンプラットフォームで人事DXを実現します。

URL ：https://www.hrbrain.jp/

株式会社パトスロゴス

パトスロゴスは、ワークスアプリケーションズの創業者である牧野正幸が2020年に創業したHRテック企業です。大企業向けに、HR SaaSデータの統合連携基盤であるHR共創プラットフォーム「PathosLogos(https://www.pathoslogos.jp/erp/)」と人事給与SaaS「Combosite人事給与(https://www.pathoslogos.jp/combosite/)」を提供しています。

日本企業が最適な領域特化型HR SaaSを自由に選べるようにし、すべての人事データを一元化することで、人事の未来を創り、人事の生産性を向上させることに貢献しています。

会社名 ：株式会社パトスロゴス

代表者 ：代表取締役CEO 牧野 正幸

設立 ：2020年10月

所在地 ：東京本社：東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル5F

大阪支社：大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー3F

九州支社：福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F

事業内容：HR共創プラットフォームおよび給与SaaSの開発・販売・保守

共創SaaSの代理販売、人事領域コンサルティング

URL ：https://www.pathoslogos.co.jp/