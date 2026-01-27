ハイアール、新AIエコなどさらなる快適機能を搭載したルームエアコン「huu」2026年モデルを発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、清潔&省エネと快適性にこだわった、ひととくらしにやさしいルームエアコン「huu」2026年モデルとして、ハイグレードモデル「MXシリーズ」と、スタンダードモデル「CSシリーズ」を、3月５日（木）より、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売いたします。

ルームエアコン「huu」（MXシリーズ/CSシリーズ）

■企画・発売の背景

ハイアールはグローバル市場で1985年からルームエアコンの販売を開始し、2025年の生産台数は全世界で約2,500万台と、多くの国々のお客様に快適な生活空間を提供し続けています。日本国内においては、2024年に新たな事業拡大の一歩として「清潔と快適性にこだわる、ひととくらしにやさしい」をコンセプトとしたルームエアコン「huu」を国内市場に投入。また、2025年には自動お掃除機能を搭載したハイグレードモデルをラインナップに追加しました。

そしてこの度、当社が発売するルームエアコン「huu」2026年モデルは、前年モデルからさらなる進化を遂げたハイグレードモデル「MXシリーズ」と、スタンダードモデル「CSシリーズ」です。MXシリーズにはセンサーの搭載により、人の不在を検知して省エネと快適性を両立する「新AIエコ」や、自動で「風あて・風よけ」を行う機能を採用しました。より快適さを追求したひととくらしに寄り添うやさしいルームエアコンとして、新たな価値を提案してまいります。

■人の不在を検知し省エネ運転を実現する新AI機能（ＭＸシリーズ）

室内の環境とエアコンの稼働状況をセンサーが検知して、AIが消費電力を抑えた運転を行う「AIエコ」。さらにセンサーが人の不在を検知すると、自動で設定温度をコントロールし、無駄な電力消費を抑制します※１。また、「AI快適自動」は、室温・湿度に加え、外気温、日射、時間の経過をAIが統合的に検知。室内外の環境変化に応じた最適な運転モードを自動で選択します。温度や湿度の変化に敏感なお子様やペットのいるご家庭でも、手間なく、安心して快適に過ごせる空間を提供します。

■自動で直風を回避し快適さを保つ「自動風あて／風よけ」（MXシリーズ）

センサーによって人の有無を検知し、「自動風あて」の場合は人がいる方向へ、「自動風よけ」の場合は人がいない方向へ風向を調節。風向を手動で操作することなく、快適にお過ごしいただけます。

また、MXシリーズ、CSシリーズともに昨年モデルに引き続き、風向を上下左右それぞれ8段階に向けて風を届ける「エリア指定送風」など、快適な空間を実現する機能を採用しました。

■運転開始時から快適性を保つ「におい抑制」＆「しつどキープ」機能※2

冷房運転開始時の不快なにおいを抑える「におい抑制」機能を搭載。運転開始後の約1分間、あえて風を出さずに熱交換器を湿らせることで、室内機内部にこもったにおいが出るのを抑制します。

さらに、設定温度に到達し運転が安定した際にも、ファンをコントロールする「しつどキープ」機能を備えています。熱交換器に付着した水分が室内に戻るのを防ぎ、運転開始から安定時まで、快適な空気環境を維持します※2。

「におい抑制」「しつどキープ」イメージ

■室内機・室外機双方の汚れを凍らせて洗浄する「Wフリーズ洗浄」

手入れが困難な室内機および室外機の熱交換器を清潔に保つ、独自の「Wフリーズ洗浄」。蓄積した油汚れやホコリをマイナス18℃まで凍結させ、一気に解凍した水で洗い流すことで、付着した汚れを除去します※３。 洗浄の仕上げには、56℃の高温で熱交換器をしっかり加熱乾燥。内部の水分を取り除くことで、カビが発生しにくい状態とし、熱交換器の汚れによる無駄な電力消費を防ぐことで省エネをサポートします。

■抗菌フィルターを採用した「フィルター自動お掃除」（ＭＸシリーズ）

24時間の運転ごとに、停止後約8分間自動で作動する「フィルター自動お掃除」機能を搭載。2種類のドラムが交互にフィルターを巻き取り、専用ブラシでホコリをかき出して取り外し可能なダストボックスへ回収します※４。フィルターを清潔に保つことで、目詰まりによる冷暖房効率の低下を防ぎ、無駄な電力消費を抑制します。

また、フィルター自体に抗菌剤を配合した「抗菌フィルター」を採用。黄色ブドウ球菌や大腸菌の繁殖を99％以上抑制※5し、菌や汚れが気になる場所でも安心してお使いいただけます。

※試験空間による効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

2026年モデルでは、ダストボックスの清掃時期をランプの点滅でお知らせする機能を新搭載。お手入れのタイミングを逃さず、より手軽に清潔な状態を維持できるようになりました。

さらに「プラズマ空清」機能を搭載。イオンの力で空気中の菌やウイルスの浄化が可能で、表皮ブドウ球菌の98%抗菌、黒麹カビの99%抑制、PM2.5の99%除去、カバノキアレルゲンの98%除去、インフルエンザウイルスA（H1N1）の99%除去など効果が確認されています※6。

※試験空間による効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

■スマートスピーカー連携と、「Haismartアプリ」対応（ＭＸシリーズ）

無線LAN※7を本体に内蔵することで、スマートスピーカーや専用アプリ「Haismartアプリ」を使用した遠隔操作に対応。音声操作※８が可能なため、手が離せない様な忙しい生活シーンでもスムーズにエアコンを操作できます。また、外出先からもスマートフォンで遠隔操作ができるため、帰宅前にエアコンを稼働させるなど、生活リズムに合わせてお部屋の温度環境をコントロールすることができます。さらに、スマホアプリによる「おやすみ曲線」機能では、体調やライフスタイルに合わせた快適な眠りをサポートいたします。

「Haismartアプリ」イメージ

■室温を検知して快適環境を実現する「みまもり」機能

室温が「高すぎる状態」や「低すぎる状態」が続くと自動運転で室温を調整する「快適みまもり」（MXシリーズ）と「温度みまもり」（CSシリーズ）機能を採用※9。暑すぎや寒すぎを防止する、やさしい機能です。

ルームエアコン「huu」（MXシリーズ）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.人の不在を検知し設定温度をコントロールして省エネ運転する「新AIエコ」※1

２.センサーにより自動で直風を回避し快適さを保つ「自動風あて／風よけ」

３.においや湿度もどりを抑制する「におい抑制＆しつどキープ」

※2

４.室内機・室外機の熱交換器を内部洗浄する「Wフリーズ洗浄」

※3

５.お掃除ブラシがホコリを自動でかき取る「フィルター自動お掃除」※4

６.菌の繁殖を抑える「抗菌フィルター」※5

７.イオンの力で空気中の菌やウイルスを浄化する「プラズマ空清」※6

８.温度と湿度を検知して暑すぎ寒すぎを防止する「快適みまもり」※9

９.スマートスピーカー連携※8と、スマホから遠隔操作を可能にする「Haismartアプリ」対応

１０.バックライトを内蔵し、暗くても使いやすい「蓄光ボタン採用リモコン」付属※10

「蓄光ボタン採用リモコン」イメージ

ルームエアコン「huu」（CSシリーズ）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.においや湿度もどりを抑制する「におい抑制＆しつどキープ」

※2

２.室内機・室外機の熱交換器を内部洗浄する「Wフリーズ洗浄」

※3

３.菌の繁殖と臭いを抑える「抗菌・脱臭フィルター」※11

４.お手入れが簡単な「フィルター撥水加工」

５.消費電力量を約20％低減する「Ecoモード」※12

６.温度を検知して暑すぎ寒すぎを防止する「温度みまもり」※9

７.バックライトを内蔵し、暗くても使いやすい「蓄光ボタン採用リモコン」付属※10

「蓄光ボタン採用リモコン」イメージ

◆仕様

◆仕様

※1 不在エコ設定が「有」の場合、部屋に人がいないと判断すると、設定温度を徐々にゆるめて省エネ運転を行います。●部

屋の温度が高いときや、人の動きがないとき、隠れているときなどは、人が「いない」と判断してしまう場合があります。●部屋に犬や猫などの小動物がいるときや、カーテンなどが揺れているとき、他の電化製品が動いているとき、温度変化が大きいときなどは、人が「いる」と判断してしまう場合があります。●室内ユニット付近では、正確に検知できない場合があります。

●同じ部屋に複数の人がいる場合は、正確に検知できない場合があります。

※2 しつどを制御するわけではありません。

※3 すべての汚れを洗い流せるものではございません。冬期など、温度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。

※4 ホコリの付着する量が多い場合や、油汚れ・たばこのヤニなどがフィルターに固着する環境では汚れが取り切れない場合があります。

※5 【試験機関】広東省微生物検測中心【試験番号】2024FM06160R01D【試験方法】GB 21551.2-2010附録A 貼膜法/GB 21551.2-2010 Appendix A【試験結果】大腸菌24h 99％以上不活性化/黄色ブドウ球菌24h 99％以上不活性化

※6 浮遊菌を抑制【試験期間】一般財団法人 北里環境科学センター【試験報告書】北生発2025_0168号【試験方法】２５m3(６畳)の密閉した試験空間に浮遊菌（1種類）を噴霧。プラズマ空清運転を行い、経過時間毎に浮遊菌を捕集し、浮遊菌数を測定。【試験結果】120分で９８％抑制

浮遊ウイルスを抑制【試験期間】一般財団法人 北里環境科学センター【試験報告書】北生発2025_0170号【試験方法】２５m3(６畳)の密閉した試験空間にウイルス

（1種類）を噴霧。プラズマ空清運転を行い、経過時間毎に浮遊ウイルスを捕集し、浮遊ウイルス数を測定。【試験結果】１２０分で９９％以上抑制

PM2.5を除去【試験期間】一般財団法人 北里環境科学センター【試験報告書】北生発2025_0２１５号【試験方法】30m3の密閉した試験空間でプラズマ空清運転を行い微小粒子状物質（PM2.5）を９９％除去するのに要した時間を測定【試験結果】１４４分で９９％除去

浮遊カビを抑制【試験期間】一般財団法人 北里環境科学センター【試験報告書】北生発2025_0169号【試験方法】２５m3(６畳)の密閉した試験空間に浮遊カビ胞子

（1種類）を噴霧。プラズマ空清運転を行い、経過時間毎に浮遊カビを捕集し、浮遊カビ数を測定。【試験結果】９０分で９９％以上抑制

花粉を抑制【試験期間】一般財団法人 北里環境科学センター【試験報告書】北生発2025_0184号【試験方法】２５m3(６畳)の密閉した試験空間に浮遊アレルゲン（1種類）を噴霧。プラズマ空清運転を行い、経過時間毎に浮遊アレルゲンを捕集し、浮遊アレルゲン量を測定。【試験結果】１２０分で９８％以上抑制

※7 本機は、2.4ＧHz帯の周波数帯を使用しています。

※8 音声操作についてはスマートスピーカーとの連携が必要です。

※9 室内機の設置場所によっては、温度を正確に検知できず運転を開始しない場合があります。みまもり運転は補助的にご使用ください。

※10 ボタン操作後のバックライト点灯は約5秒となります。

※11 交換の目安は約2年です。交換の際はお買い上げの販売店にご相談ください。脱臭・抗菌フィルターセット（各１枚）：2,200円（税込）抗菌フィルター【試験機関】

広東省微生物分析検測中心【試験番号】No.2022FM14614R01【試験方法】GB 21551.2-2010付表B吸収法【試験結果】大腸菌、黄色ブドウ球菌を99%以上不活

性化エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。脱臭フィルター【試験機関】広東省微生物分析検測中心【試験番号】

No.2022FM16903R01/2022FM1690R02【試験方法】QB/T 2761-2006【試験結果】アンモニア/ホルムアルデヒド除去率98%以上

常時発生し続けるニオイ成分を全て除去できるわけではありません。

※12 当社環境試験室（19. 1平方メートル ）、当社の測定条件において、運転開始180分間での積算消費電力量。通常冷房運転（標準モード）：368kWh、エコ運転（Ecoモー

ド）：296kWh（20%省エネ）。実際の消費電力量は条件により異なります。 使用機種: 4 .0kW製品のJAA-HS406A2と同等機種のJAA- CS405A2（室内機）、

JAS- CS405A2（室外機）

※13 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※14 この数値は、日本産業規格JIS C 9612: 2013に基づいた数値です。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]