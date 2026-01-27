九州初の“キッチン付き店舗”が誕生！目の前でキャンディが生まれる体験を福岡で PAPABUBBLE 福岡店 2026年1月31日（土）リニューアルオープン
Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」は、博多・天神地下街の『PAPABUBBLE 福岡店』リニューアルし、九州エリア初となる「キッチン付き店舗」として、2026年1月31日（土）にリニューアルオープンいたします。
関東・関西で人気を集めてきた“目の前で飴が生まれる劇場体験”が、ついに福岡に登場します。
■ 九州初！職人の技を“五感で楽しむ”キッチン付き店舗
2014年、九州最大の繁華街・天神地下街にオープンした「PAPABUBBLE 福岡店」は、地元のお客様はもちろん、観光客にも親しまれてきました。
この度のリニューアルでは、全国9店舗目となるキッチン付き店舗へと進化。これまで関東・関西エリアでしか体験できなかった、職人によるキャンディづくりのライブパフォーマンスを、福岡でもお楽しみいただけます。
店舗の正面には、まるで舞台のような「劇場型キッチン」を配置。
「ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。」というブランドコンセプトのもと、キャンディが最も映える黒を基調とした空間に、色鮮やかなキャンディが生まれる瞬間、立ち上る甘い香り、そして出来立ての試食まで、五感を刺激する体験が広がります。
■ 福岡キッチンで生まれる 限定ロリポップを来店者へプレゼント
リニューアルオープンを記念し、1月31日（土）・2月1日（日）の2日間限定で、福岡店のキッチンで製造した限定デザインのロリポップキャンディを、ご来店のお客様へプレゼントいたします。
紅白を基調に「PAPABUBBLE」とレインボーカラーの「FUKUOKA」の文字を組み込んだ、高度な技術を要する特別デザイン。紅白のお祝いカラーで仕上げた、ここでしか手に入らないキャンディで一緒にお祝いください。
・期間：2026年1月31日（土）・2月1日（日）
・対象：ご来店のお客様（お一人様1本）
※なくなり次第終了
■ 出来立てキャンディ購入で「オリジナル巾着」プレゼント
キッチン付き店舗ならではの魅力は、職人がその場で作った出来立てのキャンディを、すぐに購入できること。
「出来立てキャンディBAG」は、通常よりやや増量しており、まだほんのり温かい、フレッシュな味わいと食感を楽しめる人気商品です。
オープン記念として、1月31日（土）・2月1日（日）の2日間限定で、出来立てキャンディBAGを3点以上ご購入のお客様に、オリジナル巾着をプレゼントいたします。
キャンディの持ち運びはもちろん、普段使いにも便利な収納力のあるサイズ感で、日常のさまざまなシーンでご活用いただけます。
・期間：2026年1月31日（土）・2月1日（日）
・対象：出来立てキャンディ（740円）を3BAG以上ご購入の方
※キャンディの柄・フレーバーは製造時間帯により異なります
■ 人気の「キャンディカット体験」が期間限定で増量
福岡店では、職人と同じキッチンに入り、実際にキャンディをカットできる体験イベントを常時開催しています。
専用の道具を使い、自分の手でカットしたキャンディは2袋分お持ち帰り。体験の思い出とともに、ご自宅でも楽しめます。
さらに今回は、2月7日（土）・2月8日（日）の2日間限定で特別企画を実施。
通常2本のところ、1本追加で合計3本をカットでき、3袋分お持ち帰りいただけるお得な内容です。
ぜひご家族、お友達をお誘い合わせの上ご参加ください。
＜増量イベント開催概要＞
・期間：2026年2月7日（土）・2月8日（日）
・価格：2,000円
・対象：5歳以上
※予約不要／混雑時はお待ちいただく場合がございます
【店舗詳細】
PAPABUBBLE 福岡店
住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目地下1号 天神地下街東6番街第110号
電話番号：092-791-5656
営業時間：10:00-20:00
PAPABUBBLEについて
ワクワクしなくちゃ、お菓子じゃない。
パパブブレ。
そこは、ただキャンディを売るだけのお店ではありません。
職人が、練って切って一からつくりあげる姿を、目の前で見られる。
その中から、あなただけのものを選べる。
一口食べれば、新しいおいしさが味わえる。
見て楽しい。選んで楽しい。食べて楽しい。
その時間はきっと、誰でも子供みたいな目をしてる。
そう、お菓子ってそもそも、
ワクワクするためにあるんだから。
2003年、バルセロナで生まれたパパブブレは、
伝統のアメ細工の技術をパフォーマンスにまで昇華しました。
名づけて”Craft Candy Theater“。
ここだけにしかない体験を、どうぞお楽しみください。
PAPABUBBLE Official Site(https://papabubble.co.jp/)：
PAPABUBBLE Official X（旧Twitter）(https://x.com/PapabubbleJ)：
PAPABUBBLE Official Instagram(https://www.instagram.com/papabubblejapan/)：
PAPABUBBLE Official Facebook(https://www.facebook.com/people/papabubblejapan/100076521334443/)：
PAPABUBBLE Official YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)：
PAPABUBBLE Official TikTok(https://www.youtube.com/channel/UCsqriKoeg6fyvHxo5_r95rw)：