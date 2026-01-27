神戸ストークスの新3rdユニフォームを発表

株式会社ストークス

いつも神戸ストークスへのご声援、誠にありがとうございます。

このたび、神戸ストークスは、2025-26シーズン終盤戦に向けて選手が着用する「3rdユニフォーム」を発表いたします。本ユニフォームは、ストークスとして初めて優勝したシーズン（2012-13)のユニフォームをベースにデザインされています。「ストークスとしての歴史の積み重ねへの敬意を胸に、今シーズン必ず優勝を勝ち取り、来シーズンから始まるプレミアリーグへ大きく飛躍する」という今季の戦いにかける覚悟を示したデザインになっています。ホームゲームでは来場者の皆さまにも同ユニフォームを着用いただき、今シーズン終盤戦を選手と共に戦っていただきたいと思っております。

企画名称

『STORKS PRIDE STORY』

・ 過去への敬意

・ 現在の証明

・ 未来への飛躍

クラブのストーリーをユニフォームで象徴的に表現します。

デザインコンセプト

テーマ：「敬意と決意」

■ デザインベース

2012-13シーズン優勝時のユニフォームデザインを踏襲

（JBL2 リーグ加盟2季目／27勝5敗／ウエスト優勝／プレーオフ優勝）

※なおこのシーズンはJBL2最終シーズンでした。

■ 色の象徴

リアルネイビー

＝クラブの原点と強さ

ケリーグリーン（襟・ライン）

＝上昇・進化・飛躍を表現（昇っていくストーク＝コウノトリ）

■ 旧ロゴの配置

パンツ右上に“兵庫ストークス時代ロゴ”をあしらいました。

「地域に支えられてきた歴史への感謝」と「原点への敬意」、そして当時果たした“優勝”を再びというメッセージを込めました。

着用スケジュール

《公式着用（ホームゲーム・計4試合）》

4月4日（土）

4月5日（日）

4月11日（土）

4月12日（日）

オーセンティックユニフォーム（上）受注販売

サイズ： M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

販売価格：22,000円（税込）※4XLは24,000円（税込）

申込開始：1月27日（火）11:00

申込締切：2月8日（日）23:59

発送予定：4月1日（水）

来場者は選手と同じユニフォームを着用して応援することが可能となり、会場全体で本企画を体感いただけます。

※ウェア(下)の販売はございません。

ご注文方法

下記「神戸ストークスオフィシャルオンラインショップ」にてご注文いただけます。

・ M / L / XL / 2XL / 3XLのご注文はこちら(https://www.bleague-shop.jp/ns/item/detail/1_31_ST25260071_1/001)

・ 4XLのご注文はこちら(https://www.bleague-shop.jp/ns/item/detail/1_31_ST25260072_1/001)

今シーズンの位置づけ

今季の神戸ストークスは西地区首位（29勝3敗）で東西合わせても単独首位。スローガンには「STORKS PRIDE」を掲げ、“必ずB2で優勝する”という強い決意のもと終盤戦に臨んでいます。

さらに来季よりリーグ再編「B.革新」が始動し、神戸ストークスは最上位カテゴリ「B.PREMIER」参入が確定しています。

そのため、今シーズンは旧リーグ最終年であり、新リーグ初年度の前夜となるクラブ史の転換点に位置づけられます。

この4試合は、B2優勝とB.PREMIER参入の二つの文脈が交わる特別な舞台です。

神戸ストークスはパートナー、ブースター、過去現在未来のファンの皆様、地域・関係者の皆様と共に、歴史に残る瞬間を創出してまいります。