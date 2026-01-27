神戸ストークスの新3rdユニフォームを発表
いつも神戸ストークスへのご声援、誠にありがとうございます。
このたび、神戸ストークスは、2025-26シーズン終盤戦に向けて選手が着用する「3rdユニフォーム」を発表いたします。本ユニフォームは、ストークスとして初めて優勝したシーズン（2012-13)のユニフォームをベースにデザインされています。「ストークスとしての歴史の積み重ねへの敬意を胸に、今シーズン必ず優勝を勝ち取り、来シーズンから始まるプレミアリーグへ大きく飛躍する」という今季の戦いにかける覚悟を示したデザインになっています。ホームゲームでは来場者の皆さまにも同ユニフォームを着用いただき、今シーズン終盤戦を選手と共に戦っていただきたいと思っております。
企画名称
『STORKS PRIDE STORY』
・ 過去への敬意
・ 現在の証明
・ 未来への飛躍
クラブのストーリーをユニフォームで象徴的に表現します。
デザインコンセプト
テーマ：「敬意と決意」
■ デザインベース
2012-13シーズン優勝時のユニフォームデザインを踏襲
（JBL2 リーグ加盟2季目／27勝5敗／ウエスト優勝／プレーオフ優勝）
※なおこのシーズンはJBL2最終シーズンでした。
■ 色の象徴
リアルネイビー
＝クラブの原点と強さ
ケリーグリーン（襟・ライン）
＝上昇・進化・飛躍を表現（昇っていくストーク＝コウノトリ）
■ 旧ロゴの配置
パンツ右上に“兵庫ストークス時代ロゴ”をあしらいました。
「地域に支えられてきた歴史への感謝」と「原点への敬意」、そして当時果たした“優勝”を再びというメッセージを込めました。
着用スケジュール
《公式着用（ホームゲーム・計4試合）》
4月4日（土）
4月5日（日）
4月11日（土）
4月12日（日）
オーセンティックユニフォーム（上）受注販売
サイズ： M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL
販売価格：22,000円（税込）※4XLは24,000円（税込）
申込開始：1月27日（火）11:00
申込締切：2月8日（日）23:59
発送予定：4月1日（水）
来場者は選手と同じユニフォームを着用して応援することが可能となり、会場全体で本企画を体感いただけます。
※ウェア(下)の販売はございません。
ご注文方法
下記「神戸ストークスオフィシャルオンラインショップ」にてご注文いただけます。
・ M / L / XL / 2XL / 3XLのご注文はこちら(https://www.bleague-shop.jp/ns/item/detail/1_31_ST25260071_1/001)
・ 4XLのご注文はこちら(https://www.bleague-shop.jp/ns/item/detail/1_31_ST25260072_1/001)
今シーズンの位置づけ
今季の神戸ストークスは西地区首位（29勝3敗）で東西合わせても単独首位。スローガンには「STORKS PRIDE」を掲げ、“必ずB2で優勝する”という強い決意のもと終盤戦に臨んでいます。
さらに来季よりリーグ再編「B.革新」が始動し、神戸ストークスは最上位カテゴリ「B.PREMIER」参入が確定しています。
そのため、今シーズンは旧リーグ最終年であり、新リーグ初年度の前夜となるクラブ史の転換点に位置づけられます。
この4試合は、B2優勝とB.PREMIER参入の二つの文脈が交わる特別な舞台です。
神戸ストークスはパートナー、ブースター、過去現在未来のファンの皆様、地域・関係者の皆様と共に、歴史に残る瞬間を創出してまいります。