株式会社キズキ

2026年1月30日（金）、不登校のお子さんのための完全個別指導塾「キズキ共育塾」（運営：株式会社キズキ）は、無料オンラインイベントを開催します。

本イベントのテーマは、「『不登校だけど、普通の高校生活を過ごしたい』その願いを現実に。15年の実績からわかった不登校からの高校合格法」です。

登壇者は、京都大学卒、不登校からの高校受験のエキスパートである、キズキの三浦凌です。

不登校であっても、高校受験に合格することは十分に可能です。実際にキズキ共育塾では、1.4万人の卒業生の多くが、不登校という状況から高校受験に挑戦し、合格をつかんできました。

本イベントでは、そうした実例の蓄積をもとに、不登校から高校合格を目指す際に、親としてどこから考え、どの順序で準備を進めていけばよいのかを整理してお伝えします。

具体的には、次の点について解説します。

- 不登校の状況を踏まえ、まず何を整理すべきか- 受験までの時間を、どのように捉え、どう使っていくのか- 志望校選び・受験方式・勉強の進め方を、どの順序で考えると無理がないのか

「新中3で不登校」の親御さんが、高校合格までの現実的な道筋を“今からどう描くか”を整理するための機会です。

イベント詳細

- 実施日時：2026年1月30日（金） 19：30～20：15- 開催場所：オンライン- 参加費：無料- 対象：「不登校から高校受験に合格したい中学新3年生」の親御さん- お申し込みフォーム：https://form.run/@20260130-kizukijuku-event

以下補足

登壇者・三浦凌紹介

- 主には「不登校の中学新3年生の親御さん」を想定した内容ですが、そのご本人さまや、新1・2年生の親御さん・ご本人さまにも参考になる内容です。- イベント参加者さまは、無料のオンライン個別相談もセットでご利用いただけます。- すでにキズキにご入会されている方もご参加可能です。ただし、オンライン個別相談はご遠慮ください。ご相談はご所属の校舎で承ります。

三浦凌（みうら・りょう）

大阪府出身。京都大学工学部建築学科卒業。

大学新卒で大手総合建設会社に入社し、プロジェクトマネジメント・現場統括を経験。

その後、総合教育会社へ転じ、学習塾の校舎運営・エリアマネジメント・新規事業の企画開発に携わる。

さらに、IT・DX領域のコンサルティング業務にも従事し、業務改善・標準化・組織マネジメントの支援を行うなど、多角的なキャリアを築いてきた。

株式会社キズキの掲げる「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンに強く共感し、入社。

現在は、不登校や、転校・学び直しを必要とする中学生・高校生に向けて、個別最適な支援を提供している。

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/