「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がるA3サイズ対応のラミネーターを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーター「LM-A34R1W」を発売しました。約90秒の急速ウォームアップ時間と、万が一のフィルム詰まりにも対応できるリリースレバー、フィルム受けなど便利な機能を搭載しています。

加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りが抑えられまっすぐ美しく仕上がります。

【掲載ページ】

品名：A3ラミネーター（4本ローラー・90秒ウォームアップ）

品番：LM-A34R1W 標準価格：13,750円（税抜き 12,500円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LM-A34R1W

反りをおさえて、まっすぐラミネート

加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りをおさえてワンランク上の仕上がりを実現します。

わずか90秒！急速ウォームアップ

一般的なラミネーターの予熱時間が約5分～8分に対して、本製品はわずか90秒で急速ウォームアップできます。

設定不要！A3～名刺サイズまで幅広く対応

ポスター・張り紙など大型の用紙から名刺などの小さい用紙まで対応。

用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできます。

あらゆる場面で活用できる

店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭POPにも使用できます。

ラミネート加工で、長くキレイに使える

フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができます。

拭いてお手入れできるので衛生面も安心です。

置き場所を選ばない、スリム形状

W465×D115×H75mmで、標準的なデスク上での作業が可能です。

デスク隅にしまっておいても、デスクを圧迫しないスリム形状です。

リリースレバーでフィルムの詰まりに対応

ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除けます。

フィルム受け付き

フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。

ゴム足付きで安定

作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できます。

