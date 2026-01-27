「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がるA3サイズ対応のラミネーターを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーター「LM-A34R1W」を発売しました。約90秒の急速ウォームアップ時間と、万が一のフィルム詰まりにも対応できるリリースレバー、フィルム受けなど便利な機能を搭載しています。
加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りが抑えられまっすぐ美しく仕上がります。
【掲載ページ】
品名：A3ラミネーター（4本ローラー・90秒ウォームアップ）
品番：LM-A34R1W 標準価格：13,750円（税抜き 12,500円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LM-A34R1W
反りをおさえて、まっすぐラミネート
加圧用・圧着用に分かれた4本のローラーを使うので、反りをおさえてワンランク上の仕上がりを実現します。
わずか90秒！急速ウォームアップ
一般的なラミネーターの予熱時間が約5分～8分に対して、本製品はわずか90秒で急速ウォームアップできます。
設定不要！A3～名刺サイズまで幅広く対応
ポスター・張り紙など大型の用紙から名刺などの小さい用紙まで対応。
用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできます。
あらゆる場面で活用できる
店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭POPにも使用できます。
ラミネート加工で、長くキレイに使える
フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができます。
拭いてお手入れできるので衛生面も安心です。
置き場所を選ばない、スリム形状
W465×D115×H75mmで、標準的なデスク上での作業が可能です。
デスク隅にしまっておいても、デスクを圧迫しないスリム形状です。
リリースレバーでフィルムの詰まりに対応
ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除けます。
フィルム受け付き
フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。
ゴム足付きで安定
作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できます。
