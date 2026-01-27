【店舗集客DX】Instagram投稿代行サービス「ロカスタジオ」提供開始。Googleマップへの“同時投稿”機能で、集客を最大化

株式会社ロカオプ

Googleマップ（MEO）対策を中心に、店舗集客や来店促進を支援するSaaSツール「ロカオプ」を提供する株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿、代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、店舗事業者様の「SNS運用の手間」と「集客課題」を解決する、Instagram投稿代行サービス「ロカスタジオ」の提供を開始いたしました。

新サービス提供の背景

「Instagramが集客に重要なのは理解しているが、日々の業務が忙しくて更新できない」 「投稿作成にかける時間がなく、アカウントが放置気味になっている」

多くの店舗事業者様が抱える「継続的な運用の難しさ」を解決するために、ロカスタジオは誕生しました。 私たちは、単なる投稿代行にとどまらず、店舗集客ツール「ロカオプ」のシステム基盤を活用し、「1回の投稿で、InstagramとGoogleマップの両方から集客する」という、効率と効果を兼ね備えた新しい運用スタイルを提案します。

「ロカスタジオ」サービス概要

「ロカスタジオ」は、店舗様が日常の業務中に撮影した写真素材をお送りいただくだけで、Instagramへの投稿運用を専任スタッフが代行するサービスです。「スマホの中に写真は眠っているが、加工や投稿をする時間がない」という店舗様の負担をゼロにし、継続的な情報発信を実現します。

お預かりした写真は、単にそのままアップロードするのではなく、Instagramに最適なサイズへのトリミングや、ターゲット顧客に響く文章作成などを行い、1枚の写真を「集客できるコンテンツ」へと昇華させます。

また、Instagramへ投稿された内容は、Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）の「最新情報」へ自動連携されます。これにより、1回の素材提供でSNSユーザーと検索ユーザー（MEO）の双方へ同時にアプローチが可能となり、Web集客の機会損失を防ぎます。

ロカスタジオが選ばれる3つの理由

1. 【露出拡大】InstagramとGoogleマップへ同時アプローチ

ロカスタジオの特徴は、Instagramへの投稿が、そのままGoogleマップ（Googleビジネスプロフィール）にも反映される点です。 Instagramでフォロワーにアピールしつつ、Googleマップで検索ユーザー（MEO領域）にも最新情報を届けることが可能。1つの投稿作業で2つの主要媒体をカバーできるため、運用の手間をかけずに情報発信の機会を最大化できます。

2. 【運用の最適化】店舗の魅力を伝える投稿作成

ご提供いただいた写真を、専任スタッフがInstagramに適した形に調整します。 写真のトリミングや明るさ調整などの画像加工に加え、店舗の雰囲気に合わせた文章を作成。見やすく、伝わりやすい投稿を継続的に発信します。

3. 【手軽さ】チャット等で写真を送るだけの「お任せ運用」

難しいツールの操作や、投稿作業のための時間は不要です。店舗様は、日々の営業中にスマホで撮った写真を送るだけ。 忙しいオーナー様や店長様に代わり、ロカスタジオが定期的な更新を行うことで、フォロワーとの結びつきを深め、将来的なファン化を促進します。

ロカスタジオについて詳しくはこちら :https://locaop.jp/locastudio/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260127_locastudio

「ロカスタジオ」の基盤となる「ロカオプ」の機能

ロカスタジオは、店舗集客DXプラットフォーム「ロカオプ」を基盤としたサービスです。ロカオプ本体の機能を併用することで、集客から予約、ファン化までをさらに強化できます。

●クチコミへ誘導しやすいアンケートシステム

お客様の声を拾い上げるアンケート機能により、店舗の改善点を見つけ出すと同時に、Googleマップのクチコミ投稿へ案内。クチコミを増やし、MEO対策を加速させます。

●予約の取りこぼしと手数料をゼロにするWeb予約

24時間365日対応のWeb予約システムを提供。電話に出られない時間の予約も逃しません。自社予約のため、グルメサイト等にかかる送客手数料も削減可能です。

●ノーコードで簡単作成・管理できるWebサイト

専門知識がなくても、直感的な操作で洗練されたWebサイトや販促ページを作成可能。イベントやキャンペーンのLP+自動予約ツールの相性が抜群で、お問い合わせ数を増加させることができます。

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

会社概要

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：東京都新宿区新宿六丁目28番8号 ラ・ベルティ新宿5階

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：439,977,856円（資本準備金を含む）

事業内容：

- 自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告、SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）