ビタミンCの力を、もう一段高める進化へ 「 メラノCC(R)＋ 」シリーズ 誕生 ピュアビタミンC×ピュアアゼライン酸の「メラノCC＋ AZmask」を新発売

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、ビタミンC研究から生まれた「メラノCC」ブランドの高付加価値シリーズとして、新たに「メラノCC＋（プラス）」シリーズを立ち上げ、その第一弾としてフェイスマスク「メラノCC＋ AZmask」を新発売します。

ピュアビタミンC※1とピュアアゼライン酸※2を組み合わせたW浸透※１処方により、毛穴悩みに密着浸透※3し、つるんと整った肌※４へ導く夜の集中ケアを提案します。2026年2月2日（月）よりEC（Amazon、楽天、Qoo10、ロート通販）にて先行発売、3月14日（土）より全国のドラッグストアなどで展開します。

※1：アスコルビン酸（保湿成分）、※2：アゼライン酸（整肌成分）、※3：角層まで、※4：肌にうるおいを与え毛穴を目立たなくさせる

■発売の背景

当社は、長年にわたりビタミンC研究に取り組み、その可能性を追求してきました。「メラノCC」ブランドは、ビタミンCが持つ多面的な働きに着目し、肌悩みに向き合うスキンケアとして進化を続けています。

近年のスキンケア市場では、成分への関心が高まる一方、同じ成分をうたう商品が増えたことで、お客様が成分や実感を見極める傾向が強まっています。かつてはトレンド成分が配合されていること自体が選ばれる理由となってきましたが、今ではそれに加えて、より実感を伴うアプローチが求められるようになっています。中でも、毛穴の開きや黒ずみ、ざらつきといった悩みは、日常的なケアだけでは手応えを感じにくく、納得感のあるケアを求める声が高まっています。

こうした市場の変化を受け、「メラノCC」が大切にしてきたビタミンCの価値を軸に、さらに肌悩みに向き合うための進化として、高付加価値シリーズ「メラノCC＋（プラス）」を新たに立ち上げました。「ビタミンC＋α」という成分設計により、「メラノCC」の可能性を広げ、肌悩みにより深く向き合うことを目指したシリーズです。

その第一弾として誕生したのが、ピュアビタミンC※1とピュアアゼライン酸※2を組み合わせたフェイスマスク「メラノCC＋ AZmask」です。成分の組み合わせと肌への届け方にこだわり、毛穴悩みに密着浸透※3する集中ケアとして、新たな選択肢を提案します。

■商品特長

１. ピュアビタミンC※1×ピュアアゼライン酸※2のW浸透処方で、毛穴悩みにアプローチ

毛穴の開きや黒ずみ、ざらつきといった悩みに着目し、ピュアビタミンC※1とピュアアゼライン酸※2を組み合わせたW浸透処方を採用しました。それぞれの成分を配合した処方で、毛穴悩みに多角的に働きかけ、つるんと整った肌へ※4導きます。

※5：肌にうるおいを与え毛穴を目立たなくさせる、※6：ふき取りによる

２. ビタミンC研究を背景に、成分の力を引き出す処方設計

安定性に課題のあるピュアビタミンC※1の特性に着目し、ピュアアゼライン酸との組み合わせによる処方設計を採用しました。長年にわたるビタミンC研究を背景に、ビタミンCを軸としたスキンケアの可能性を拡げる組み合わせとして、ピュアアゼライン酸に着目。使い心地にも配慮した設計に仕上げています。

３. 成分を肌に届けることにこだわった「密膜ビタミンマスク」

成分を肌にしっかり届けるため、不織布の素材や密着感にもこだわりました。美容液をたっぷり含み、肌にぴたっと密着するシートにより成分が角層まで浸透し、使用直後はもちろん、翌朝にも感じられる“つるん”とした肌触りを目指しました。毛穴集中ケアに適した、満足感のある使い心地です。

■商品概要

ブランドサイト：https://jp.rohto.com/melanocc/promotion/melanoccplus

●「メラノCC」はロート製薬株式会社の登録商標です。