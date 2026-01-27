絶品登場！ふわっとろ～たまご弁当　「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」を2026年1月27日（火）発売！味覚AIが解き明かす、オムライスに合う意外な飲み物とは！？

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、“ふわっとろ～”な食感を楽しめる「たまご弁当」を、2026年1月20日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売しております。

このたび、2026年1月27日（火）に発売する「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」の味わいに着目し、味覚センサーAIを用いた分析を実施しました。その結果、これまで定番とされてきた飲料の選択肢とは異なり、サイダー系飲料がオムライスのコクや旨味の印象をすっきりと整え、味わいの余韻を心地よく楽しめる組み合わせであることが明らかになりました。あわせて、こうした分析結果をもとに、オムライスの味わいをより楽しめるファミリーマート商品の食べ合わせ提案をご紹介します。

■味覚センサーAIで検証！「とろとろオムライス」のおいしさを数値で分析

ファミリーマートではたまごを使ったお弁当4種類を展開する「絶品登場！ふわっとろ～たまご弁当」を実施しております。今回、1月27日（火）から発売する「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」を対象に、AI搭載味覚センサー「レオ」を用いた味覚分析を実施しました。味覚センサー「レオ」は、人が味を認識する際の基本となる「甘味」「旨味」「塩味」「酸味」「苦味」の5つの味覚を数値化し、それぞれのバランスに加え、味わいの持続性や後味の残り方までを総合的に可視化できるシステムです。

「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」の美味しさを科学的に検証しました。

■おいしさの秘密はとろとろ食感と“旨味”だった！

味覚センサーAI「レオ」による分析の結果、ファミリーマートの「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」は、旨味が際立つよう設計された味わいであることが明らかになりました。ひと口目の満足感をしっかりと感じさせながら、食べ進みが良く、最後まで美味しく味わえる点が特長です。

また、後味とは飲食後に口の中に残る味や感覚を指します。今回「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」の後味について分析したところ、食べ進めてもおいしさが持続しやすい傾向を確認できました。最後まで美味しさを感じながら、満足感のある設計となっています。とろとろとした食感と、旨味を中心とした味わい設計により、最後まで飽きずに楽しめる一品であることが裏付けられています。

■実はお茶よりサイダー？！が合う！？

味覚AIが導き出した「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」と飲料の意外な相性！

味覚センサーAIによる分析結果をもとに、「濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス」と一緒に楽しむことで、オムライスの味わいをよりバランスよく楽しめる、当社で販売中の飲料とのおすすめの組み合わせを検証しました。今回は、「みかん＆オレンジ」「玄米茶」「のむヨーグルト プレーン」「スーパーサイダーファイバー」「カフェラテ砂糖不使用」の全く味わいの異なる5商品を対象に分析を実施しました。いずれも相性スコア90点以上と高い数値を示し、オムライスとの相性の良さが数値として確認されています。

中でも注目したいのが、「玄米茶」と比較して「スーパーサイダーファイバー」のほうが高い相性度を示した点です。酸味や炭酸の刺激がしっかりと感じられる飲料は、濃厚でとろとろとしたオムライスの味わいをすっきりと引き締め、後味のキレを高める効果があることが分かりました。味覚センサーAIの数値分析から、定番とは異なる飲料との組み合わせでも、オムライスの味わいをより楽しめる可能性が示されています。

いずれもファミリーマートで購入できる商品同士のため、いつものお弁当に飲み物をひとつ添えるだけで、味わいの変化を手軽に楽しめるのもポイントです。

＜味覚センサーAI分析から読み解く、飲料との味わいの相性例＞

１. 濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス×スーパーサイダーファイバー

濃厚なオムライスの味わいを、サイダーファイバーの甘酸っぱさが軽やかに引き締めます。

２. 濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス×みかん＆オレンジ

とろとろオムライスのコク深い旨味に、みかん＆オレンジの甘酸っぱさが重なることで、味の印象がすっきりと広がり、後味まで心地よく楽しめます。

３. 濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス×のむヨーグルトプレーン

濃厚なとろとろオムライスに、のむヨーグルトプレーンの酸味が加わり、後味がすっきりと楽しめます。

４. 濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス×玄米茶

とろとろオムライスのコクのある味わいを、玄米茶の苦味がすっきりとまとめてくれます。

５. 濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス×カフェラテ砂糖不使用

濃厚なオムライスに、砂糖不使用カフェラテのほろ苦さが加わり、後味をすっきりと整えます。

〈AI搭載味覚センサー「レオ」について〉

「レオ」は、OISSY株式会社が開発した、人間の味覚を数値化できるAI搭載の味覚センサー。

人間は食物を口に入れた時、舌にある“味蕾(みらい)”という部分がセンサーの役割をし、料理や飲料から味の信号を感じ取る。そして、その感じ取った信号をニューロン(神経細胞)を通して、脳で「甘酸っぱい」や「少し苦い」などを知覚。

味覚センサー「レオ」では、“味蕾(みらい)”の代わりをするセンサー部分で電気信号を測定し、ニューラルネットワーク（人工的な知能の実現）を通して味を定量的な数値データとして出力。ニューラルネットワークを用いることにより、コーヒーに砂糖を加えていくと苦味が減ったように感じるなどの、味の相互作用も加味したデータ解析が可能となっている。同時に、従来の味覚センサーでは困難とされていた甘味や旨味の数値化が可能。甘味物質：糖（スクロース、グルコースなど）など、旨味物質：アミノ酸（グルタミン酸ナトリウムなど）、核酸などを酸化還元反応で流れるe-を電流値として計測。

味値は0.2ポイント以上で有意差（95%以上の人が認識できる差）

【新商品詳細】

【商品名】濃厚デミソースとふわっとたまごのとろとろオムライス

【価 格】598円（税込645円）

【発売日】2026年1月27日（火）

【発売地域】全国

【内容】バターが香るケチャップライスにとろとろ食感のたまごをのせ、濃厚なデミグラスソースをかけたオムライスです。たまごは牛乳や生クリームを入れた口当たり滑らかな仕立てです。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜ご参考＞

【発売中商品詳細】

【商品名】大阪王将監修 ふわっとたまごの天津炒飯

【価 格】598円（税込645円）

【発売地域】全国

【内容】大阪王将が監修した、こだわりが詰まった天津炒飯です。香ばしく炒めた炒飯に厚みのあるふわっと食感のたまごを贅沢にのせました。オイスターソースを効かせたコク深い味わいの特製醤油餡が、たまご、炒飯と絶妙に絡み合い、最後まで飽きのこない美味しさに仕上げました。

【商品名】MOKUBAZA監修 とろ～っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー

【価 格】598円（税込645円）

【発売地域】全国

【内容】MOKUBAZAが監修したキーマカレーです。8種類以上のスパイスとオニオンソテーの甘みのバランスが抜群のキーマカレーにとろーっと流れる卵黄ソースとチーズソースを合わせました。

【商品名】とろ～りチーズと卵黄ソースのトマトハンバーグ弁当

【価 格】647円（税込698円）

【発売地域】全国

【内容】ハンバーグに トマトの酸味とにんにくの旨味が詰まったトマトのソースをトッピングしました 。とろ～りチーズ、卵黄ソース、ハンバーグの肉汁が相まってやみつきになる味わいです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8％にて表示しております。

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合がございます。

■人気の「ちょいデリ」に期間限定でお値段そのままゆでたまごをトッピング！

“いろいろ選べてちょうどいいお惣菜”として好評の「ちょいデリ」シリーズの一部商品に、1月20日（火）から2月9日（月）までの期間限定で、お値段そのままゆでたまごをトッピングしております。

ラインアップは、「ハムのポテトサラダ」「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」の全3種類です。食卓の一品として、おかずやおつまみにぴったりなメニューにゆでたまごをプラスした、今だけのお得な企画です。

【商品詳細】

【商品名】ハムのポテトサラダ

【価 格】276円（税込298円）

【期 間】2026年1月20日（火）～2月9日（月）

【発売地域】全国

【内容】ハムをトッピングした、シンプルでコクのあるポテトサラダです。期間限定でゆでたまごをトッピングしました。

【商品名】冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮

【価 格】297円（税込320円）

【期 間】2026年1月20日（火）～2月9日（月）

【発売地域】全国

【内容】甘酢であえた唐揚げにゆでたまごや玉ねぎ入りのタルタルソースをトッピングした、冷たいままおいしいチキン南蛮です。期間限定でゆでたまごをトッピングしました。

【商品名】海老とブロッコリーのタルタルサラダ

【価 格】304円（税込328円）

【期 間】2026年1月20日（火）～2月9日（月）

【発売地域】全国

【内容】ブロッコリーに、マカロニ入りの具材感あるタルタルソースと海老をトッピングしたサラダです。

期間限定でゆでたまごをトッピングしました。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8％にて表示しております。

※地域・店舗によって取り扱いのない場合や価格が異なる場合がございます。

■大阪王将について

1969年9月、大阪の京橋で創業した餃子専門店。創業以来の看板メニュー『元祖 焼き餃子』を中心に、質感の高い中華逸品をカジュアルな価格で提供しています。2024年に創業55周年を迎え、「地域に暮らす全てのお客様」にもっと元気に、もっと笑顔になっていただけるよう、そして「この街の食を支える活力の源」となるとびきりの一皿を提供してまいります。https://www.osaka-ohsho.com/

■MOKUBAZAについて

2004年に東京・原宿にバーとしてオープンし、バーのメニューにあったキーマカレーが評判を呼び、2008年からはバータイムに加えてランチタイムの営業を行っているカレーの人気店です。

http://www.mokubaza.com/