株式会社ニコン日総プライム

株式会社ニコン日総プライム（横浜市、代表取締役社長執行役員：吉田雅彦）は、企業の慢性的な採用難・離職問題の解決に向けたホワイトペーパーを公開しました。

本資料は、派遣社員を採用しても定着しない企業に共通する構造的課題を分析するとともに、明日から実行できる即効性のある施策から、3年後を見据えた中長期の取組みまでを体系的にまとめたものです。

資料ダウンロード（人材サービス事業） :https://www.n-prime.co.jp/service/download/

主な内容

・人材が定着しない原因、定着の成否を分ける本質

・ 明日から実践できる短期施策

・ 3年後を見据えた中長期施策

・ 事例紹介：採用を「コスト」から「投資」へ変えたある製造企業の物語

ニコン日総プライムの事業について

未来に必要な機能をお客様と共に創る共創ソリューションにより、「キャリア開発事業」「人材サービス事業」の2つの領域で最適なソリューションをご提供します。

キャリア開発事業：研修・スキル開発、キャリアカウンセリング、再就職支援、

シニア活躍コンサルティング

人材サービス事業：人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、人材シェアリング、

アウトソーシングサービス